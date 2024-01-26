Netflix Türkiye’de Şubat Ayında Yayımlanacak Yeni Dizi, Film ve Belgeseller! İşte Netflix'in Şubat Ayı Takvimi
Netflix Türkiye’de Şubat Ayında Yayımlanacak Yeni Dizi, Film ve Belgeseller! İşte Netflix'in Şubat Ayı Takvimi
2024 yılının heyecanla beklenen dizi ve filmleri peş peşe gelmeye başladı. Netflix, Şubat ayı takvimini açıkladı. Listede dikkat çeken dizi, film ve belgeseller yer aldı. Berkun Oya imzalı Kuvvetli Bir Alkış dizisi, Rick and Morty'nin 7. sezonu, Aşk Oyunu ve Kül gibi filmler dikkat çeken yapımlardan bazıları oldu.
Gelin, Şubat ayında Netflix'te hangi diziler yayımlanacak, hangi film ve belgeseller gösterime girecek görelim...
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1. Orion ve Karanlık | 2 Şubat
2. Rick and Morty: 7. Sezon | 8 Şubat
3. One Day | 8 Şubat
4. A Killer Paradox | 9 Şubat
5. Kül | 9 Şubat
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6. Aşk, Sapkın, Katil | 9 Şubat
7. Good Morning, Verônica: 3. Sezon | 14 Şubat
8. Aşk Oyunu | 14 Şubat
9. Love is Blind 6. Sezon | 14 Şubat
10. Einstein ve Atom Bombası | 16 Şubat
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11. Rythm+Flow: İtalya | 19 Şubat
12. Avatar: The Last Airbender | 22 Şubat
13. Penceremden: Göz Göze | 23 Şubat
14. Formula 1: Drive to Survive 6. sezon | 23 Şubat
15. KOD 8: 2. Kısım | 28 Şubat
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16. Kuvvetli Bir Alkış | 29 Şubat
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