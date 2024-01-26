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Netflix Türkiye’de Şubat Ayında Yayımlanacak Yeni Dizi, Film ve Belgeseller! İşte Netflix'in Şubat Ayı Takvimi

Netflix Türkiye’de Şubat Ayında Yayımlanacak Yeni Dizi, Film ve Belgeseller! İşte Netflix'in Şubat Ayı Takvimi

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.01.2024 - 13:14

2024 yılının heyecanla beklenen dizi ve filmleri peş peşe gelmeye başladı. Netflix, Şubat ayı takvimini açıkladı. Listede dikkat çeken dizi, film ve belgeseller yer aldı. Berkun Oya imzalı Kuvvetli Bir Alkış dizisi, Rick and Morty'nin 7. sezonu, Aşk Oyunu ve Kül gibi filmler dikkat çeken yapımlardan bazıları oldu. 

Gelin, Şubat ayında Netflix'te hangi diziler yayımlanacak, hangi film ve belgeseller gösterime girecek görelim...

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1. Orion ve Karanlık | 2 Şubat

1. Orion ve Karanlık | 2 Şubat

Bir çocuğun hayal gücünün sınırlarını zorladığı bu hikayede, yeni bir dost edindiği devasa ve neşeli bir varlık olan Karanlık ile geçirdiği geceyi anlatılıyor. Bu unutulmaz yolculuk sırasında, korkularıyla yüzleşme fırsatı bulur. 

Orion ve Karanlık, korkularını yenme ve hayal gücünün gücünü keşfetme yolculuğudur.

2. Rick and Morty: 7. Sezon | 8 Şubat

2. Rick and Morty: 7. Sezon | 8 Şubat

Rick ve Morty, çılgın bir bilim insanı olan Rick ve torunu Morty'nin maceralarını seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Zamanlarını aile yaşantıları ile boyutlar arası yolculuklar yapmak arasında bölüştüren ikilinin heyecanla beklenen yeni maceralarına hazır olun...

3. One Day | 8 Şubat

3. One Day | 8 Şubat

David Nicholls'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'One Day' 1988 yılında Edinburgh'da mezun oldukları gece tanışan Emma ve Dexter'in yolculuğunu anlatıyor. Bir gece önce tanışıp ertesi gün yolları ayrılan ikili yolları yeniden kesişiyor...

4. A Killer Paradox | 9 Şubat

4. A Killer Paradox | 9 Şubat

Güney Kore yapımı suç temalı gerilim dizisi ilk sezonuyla Netflix'te yerini almaya hazırlanıyor. 

A Killer Paradox, peş peşe kasten işlemediği cinayetlere bulaşan üniversite öğrencisi ile kurnaz bir dedektifle arasındaki bitmek bilmeyen kedi-fare oyununu anlatıyor.

5. Kül | 9 Şubat

5. Kül | 9 Şubat

Kül, evli ve maddi olarak rahat bir yaşam süren bir kadının henüz basılmamış bir romanın sayfalarına dalmasıyla değişen hayatını ele alıyor. Roman, onu baş döndüren fantezilerin içine çeker ve bir anda kendisini tehlikeli bir yasak aşkın kıskacında bulur. Hayatı alt üst olan kadın, düzenini bozar ve tamamen dağıtır.

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6. Aşk, Sapkın, Katil | 9 Şubat

6. Aşk, Sapkın, Katil | 9 Şubat

Netflix'in yeni belgeseli 'Aşk, Sapkın, Katil' aşkı dijital dünyada aramaya karar veren bir tamircinin, takıntılı davranışlar sergileyen ve saplantılarını ölümcül boyutlara taşımaktan çekinmeyen bir kadınla tanışmasını ele almaktadır.

7. Good Morning, Verônica: 3. Sezon | 14 Şubat

7. Good Morning, Verônica: 3. Sezon | 14 Şubat

Good Morning, Verônica dizisi heyecanla beklenen 3. sezonuyla Netflix'te yerini almaya hazırlanıyor. Raphael Montes ve Ilana Casoy'un romanından uyarlanan dizide; bir arkadaş bulma sitesine musallat olan sapığın peşindeki kadın polisin, korkunç bir sırrı saklayan karı koca ile birlikte bu sırrı saklamaya çalışan komplo ağını ortaya çıkarması ele alınıyor.

8. Aşk Oyunu | 14 Şubat

8. Aşk Oyunu | 14 Şubat

Lucifer dizisinin yıldızı Tom Ellis 'Aşk Oyunu' adlı romantik komediyle yeniden seyirci karşısına çıkıyor. 

Aşk Oyunu filminde, dahice flört taktikleriyle tanınan New Yorklu bir spor yazarının beklenmedik bir şekilde aşık olması ele alınıyor.

9. Love is Blind 6. Sezon | 14 Şubat

9. Love is Blind 6. Sezon | 14 Şubat

Beş dalda Emmy ödüllerine aday gösterilen Love is Blind, 6. sezonuyla Netflix'te yerini almaya hazırlanıyor. 

Dizi bu sezonda da, bekar kadın ve erkeklerin yüz yüze görüşmeden ilk olarak aşkı aradıkları ve daha sonra nişanlandıkları bu sosyal deneyi Nick ve Vanessa Lachey'in sunumuyla gözler önüne seriyor...

10. Einstein ve Atom Bombası | 16 Şubat

10. Einstein ve Atom Bombası | 16 Şubat

Einstein'ın Nazi Almanyası'ndan kaçtıktan sonra yaşadıklarını ele alan belgeselde arşiv görüntülerine yer veriliyor. Einstein'ın kendi sözlerinin de yer aldığı belgeselde bir dahinin zihni inceleniyor.

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11. Rythm+Flow: İtalya | 19 Şubat

11. Rythm+Flow: İtalya | 19 Şubat

Hazır olun, Rythm+Flow: İtalya'da Fabri Fibra, Geolier ve Rose Villain, İtalya'nın yeni rap süperstarını bulmak için yola çıkıyor. Roma, Napoli ve Milano sokaklarında heyecan dolu anlar sizi bekliyor...

12. Avatar: The Last Airbender | 22 Şubat

12. Avatar: The Last Airbender | 22 Şubat

Nickelodeon Animasyon Stüdyoları'nın efsane animasyonu 'Avatar'ın merakla beklenen uyarlaması için geri sayım başladı. 

Dört elementten güç alan Avatar, dünyayı kurtarmak için ustalaşmalı ve acımasız düşmanlarıyla savaşmalı...

13. Penceremden: Göz Göze | 23 Şubat

13. Penceremden: Göz Göze | 23 Şubat

Samimi, duygusal ve romantik bir film olan Penceremden, uzun bir süredir yan komşusundan hoşlanan Raquel'in yakın çevresindekilerin tüm itirazlarına rağmen yaşadığı tutkulu ilişkiyi ele alıyor...

14. Formula 1: Drive to Survive 6. sezon | 23 Şubat

14. Formula 1: Drive to Survive 6. sezon | 23 Şubat

Formula 1'in dünyasının rekabet dolu yeni sezonuna hazır olun. Pilotlar, yöneticiler ve takım sahiplerinin hem pistte hem de pist dışındaki hızlı yaşantısı sizi bekliyor...

15. KOD 8: 2. Kısım | 28 Şubat

15. KOD 8: 2. Kısım | 28 Şubat

Bilim kurgu ve aksiyon filmi KOD 8, 2. bölümüyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Özel güçleri olan insanların baskı gördüğü bu şehirde maceraya hazır olun. KOD 8'in ikinci kısmında; eski bir suçlu, bir genci yolsuz bir polisten korumaya çalışıyor. Bu sırada nefret etse de uyuşturucu baronundan yardım istemek zorunda kalıyor.

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16. Kuvvetli Bir Alkış | 29 Şubat

16. Kuvvetli Bir Alkış | 29 Şubat

Berkun Oya imzalı mini dizi, çekirdek ailenin on yıllara yayılan yolculuğu ele alanıyor. Anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek ailenin iç çatışmaları bambaşka bir evrenden inceleniyor.

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