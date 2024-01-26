Senaryosu Aynı Adlı Romandan Uyarlanacak Olan 'The Memory Police' Filminin Başrolü Belli Oldu!
Senaryosu Aynı Adlı Romandan Uyarlanacak Olan 'The Memory Police' Filminin Başrolü Belli Oldu!
Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/mov...
Charlie Kaufman'ın senaryosunu aynı adlı romandan uyarlayacağı 'The Memory Police' filminin başrolünü 'Killers Of The Flower Moon' filmiyle çıkış yapan Lily Gladstone üstlenecek.
Detaylara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü yönetmen Reed Morano ve Oscar ödüllü senarist Charlie Kaufman, Amazon Studios için Yōko Ogawa'nın gerçeküstü romanı "The Memory Police"in uzun metrajlı versiyonunu için hazırlıklara başladı.
Hikaye, nesnelerin kaybolduğu isimsiz bir adada geçiyor. Önce şapkalar, sonra kurdeleler, kuşlar, güller kayboluyor. Sakinlerin çoğu bu değişikliklerden habersizken, kayıp nesneleri hatırlayabilen çok az kişi, kaybolan eşyaların unutulmasını sağlamaya kararlı olan acımasız Hafıza Polisi korkusuyla yaşıyor.
Genç bir romancı, kitap editörünün hâlâ hatırlayabilenlerden biri olduğunu anladığında, onu döşeme tahtalarının altındaki bir odaya saklıyor.
Yapımcılığını Martin Scorsese'in üstleneceği filmin başrol oyuncusu belli oldu.
Oscar adaylığının hemen ardından, 'Killers of the Flower Moon' ile çıkış yapan Lily Gladstone, kendisini film yapımcısı Martin Scorsese'yle yeniden bir araya getirecek yeni başrolünü buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Henüz detayların belli olmadığı filmin başrolüyle ilgili düşünceleriniz ne yönde? Yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda