Netflix, Başrolünde Halle Berry'nin Yer Aldığı Bilim Kurgu Filmi 'The Mothership'i Rafa Kaldırdı!
Netflix, Başrolünde Halle Berry'nin Yer Aldığı Bilim Kurgu Filmi 'The Mothership'i Rafa Kaldırdı!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/692891/...
Netflix'te yayınlanacak ve başrolünde Halle Berry'nin yer aldığı bilim kurgu filmi 'The Mothership' rafa kaldırıldı.
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Netflix, başrolünde Halle Berry'nin yer aldığı bilim kurgu filmi 'The Mothership'in gösterimini iptal etti.
Variety'nin haberine göre; filmin çekimleri 2021'de tamamlandı ancak post-prodüksiyonda yaşanan çok sayıda gecikmenin ardından bir türlü sonu getirilemedi.
Halle Berry, Mothership filminde kocası aniden kayıplara karışan korkusuz bir kadını canlandıracaktı.
Kadın, kocası ve çocuğuyla birlikte yaşadığı evin altında dünya dışı garip bir cisimle karşılaşır. Kadının bunun ardından oğluyla birlikte kocasını bulmanın ve gerçekleri ortaya çıkarmanın peşine düşmesini konu alacaktı.
Berry ve The Mothership ekibi, projenin çekimlerinin büyük bölümünü tamamlamıştı ancak kapsamlı yeniden çekimlere ihtiyaç vardı. Yayın devi Netflix, bu yeniden çekimlerle ilerlememeyi seçti ve bunun yerine filmi rafa kaldırdı.
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Collider, The Mothership'i Berry'nin merakla beklenen yeni projesi olarak duyururken filmin bütçesinin 40 milyon dolara yakın olduğunu yazmıştı.
Matthew Charman'ın ilk yönetmenlik denemesinin oyuncu kadrosunda Berry'ye Molly Parker, John Ortiz ve Omari Hardwick eşlik ediyordu.
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