Tom Hollander 'Spider Man'in Yıldızı Tom Holland'ın Maaş Bordrosunun Kendisine Gönderildiğini Açıkladı!
Tom Hollander 'Spider Man'in Yıldızı Tom Holland'ın Maaş Bordrosunun Kendisine Gönderildiğini Açıkladı!
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/to...
İngiliz aktör Tom Hollander 'Spider Man'in yıldızı Tom Holland ile sık sık karıştırıldığını ve bir keresinde 29 yaşındaki meslektaşının yüklü miktardaki maaş bordrosunun yanlışlıkla kendisine gönderildiğini açıkladı.
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'Gosford Park', 'Pride & Prejudice', 'In The Loop', 'Karayip Korsanları', 'The Night Manager' ve 'The White Lotus' gibi yapımlarda rol alan Tom Hollander oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesi olan isimlerden.
56 yaşındaki ünlü oyuncu isimlerinin benzerliği nedeniyle 'Spider Man'in yıldızı Tom Holland ile karıştırıldığını açıkladı.
'Spider Man' serisinin 'Peter Parker'ı Tom Holland'ın maaş bordrosunu gördüğünü itiraf etti.
Karışıklık, her iki oyuncunun da kısa süreliğine aynı ajans tarafından temsil edildiği bir dönemde meydana geldi.
Tom Hollander, aralarında 29 yaş fark olan Tom Holland'la karıştırılmanın çok zor olduğunu çünkü yıllar önce dünyaya gelen kişinin kendisi olduğunu söyleyerek espri yaptı.
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Genç meslaktaşının 'Avengers' filmlerinin birindeki rolü için maaş bordrosu gönderilen Hollander, söz konusu rakamı gördüğünde hayret ettiğini itiraf etti.
Maaş bordrosunun Örümcek Adam oyuncusunun maaşı için değil, sadece 'ilk gişe ikramiyesi' için olduğunu vurgulayan aktör şu ifadelere yer verdi:
Siz bu iki başarılı oyuncunun karıştırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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