Tom Hollander 'Spider Man'in Yıldızı Tom Holland'ın Maaş Bordrosunun Kendisine Gönderildiğini Açıkladı!

'Bütün gişe değil, ilki! Ve bu daha önce hiç kazanmadığım kadar çok paraydı, yedi haneli bir tutar yazıyordu. Meblağ o kadar büyüktü ki bunu iki e-postayla göndermek zorunda kalmışlardı. Süper kahraman yıldızı o zamanlar sadece 20'li yaşlarındaydı. Yani arkadaşıma karşı yaşadığım kendini beğenmişlik hissim çok çabuk ortadan kayboldu. Bu şov dünyası!' ifadelerini kullandı.'