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Tom Hollander 'Spider Man'in Yıldızı Tom Holland'ın Maaş Bordrosunun Kendisine Gönderildiğini Açıkladı!

Tom Hollander 'Spider Man'in Yıldızı Tom Holland'ın Maaş Bordrosunun Kendisine Gönderildiğini Açıkladı!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 12:10

İngiliz aktör Tom Hollander 'Spider Man'in yıldızı Tom Holland ile sık sık karıştırıldığını ve bir keresinde 29 yaşındaki meslektaşının yüklü miktardaki maaş bordrosunun yanlışlıkla kendisine gönderildiğini açıkladı.

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/to...
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'Gosford Park', 'Pride & Prejudice', 'In The Loop', 'Karayip Korsanları', 'The Night Manager' ve 'The White Lotus' gibi yapımlarda rol alan Tom Hollander oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesi olan isimlerden.

'Gosford Park', 'Pride & Prejudice', 'In The Loop', 'Karayip Korsanları', 'The Night Manager' ve 'The White Lotus' gibi yapımlarda rol alan Tom Hollander oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesi olan isimlerden.

56 yaşındaki ünlü oyuncu isimlerinin benzerliği nedeniyle 'Spider Man'in yıldızı Tom Holland ile karıştırıldığını açıkladı.

56 yaşındaki ünlü oyuncu isimlerinin benzerliği nedeniyle 'Spider Man'in yıldızı Tom Holland ile karıştırıldığını açıkladı.

'Spider Man' serisinin 'Peter Parker'ı Tom Holland'ın maaş bordrosunu gördüğünü itiraf etti.

'Spider Man' serisinin 'Peter Parker'ı Tom Holland'ın maaş bordrosunu gördüğünü itiraf etti.

Karışıklık, her iki oyuncunun da kısa süreliğine aynı ajans tarafından temsil edildiği bir dönemde meydana geldi.

Karışıklık, her iki oyuncunun da kısa süreliğine aynı ajans tarafından temsil edildiği bir dönemde meydana geldi.

Tom Hollander, aralarında 29 yaş fark olan Tom Holland'la karıştırılmanın çok zor olduğunu çünkü yıllar önce dünyaya gelen kişinin kendisi olduğunu söyleyerek espri yaptı.

Tom Hollander, aralarında 29 yaş fark olan Tom Holland'la karıştırılmanın çok zor olduğunu çünkü yıllar önce dünyaya gelen kişinin kendisi olduğunu söyleyerek espri yaptı.
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Genç meslaktaşının 'Avengers' filmlerinin birindeki rolü için maaş bordrosu gönderilen Hollander, söz konusu rakamı gördüğünde hayret ettiğini itiraf etti.

Genç meslaktaşının 'Avengers' filmlerinin birindeki rolü için maaş bordrosu gönderilen Hollander, söz konusu rakamı gördüğünde hayret ettiğini itiraf etti.

'Çehov'un bir oyununda sahneye çıkan arkadaşım haftada 300 sterlin alıyordu. BBC yapımında oynadığım için 30 bin sterlinlik maaş çeki aldığımda arkadaşıma patronluk taslamayı planlıyordum. Onu ziyarete gitmeden önce e-postalarımı kontrol ettiğimde, ajanstan birinin 'Yenilmezler için ilk gişe bonusu' maili attığını görünce dikkatim dağıldı. O an 'Yenilmezler'de olduğumu hiç sanmıyorum' diye düşündüm. Çünkü bu şaşırtıcı miktarda bir paraydı.'

Maaş bordrosunun Örümcek Adam oyuncusunun maaşı için değil, sadece 'ilk gişe ikramiyesi' için olduğunu vurgulayan aktör şu ifadelere yer verdi:

Maaş bordrosunun Örümcek Adam oyuncusunun maaşı için değil, sadece 'ilk gişe ikramiyesi' için olduğunu vurgulayan aktör şu ifadelere yer verdi:

'Bütün gişe değil, ilki! Ve bu daha önce hiç kazanmadığım kadar çok paraydı, yedi haneli bir tutar yazıyordu. Meblağ o kadar büyüktü ki bunu iki e-postayla göndermek zorunda kalmışlardı. Süper kahraman yıldızı o zamanlar sadece 20'li yaşlarındaydı. Yani arkadaşıma karşı yaşadığım kendini beğenmişlik hissim çok çabuk ortadan kayboldu. Bu şov dünyası!' ifadelerini kullandı.'

Siz bu iki başarılı oyuncunun karıştırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz bu iki başarılı oyuncunun karıştırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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