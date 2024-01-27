Durdurulma Kararı Gelmişti: Cem Karaca’nın Gözyaşları Resmi Film Hesabından İlk Açıklama Geldi!
Durdurulma Kararı Gelmişti: Cem Karaca’nın Gözyaşları Resmi Film Hesabından İlk Açıklama Geldi!
Cem Karaca'nın hüzünlü hikayesini beyaz perdeye taşıyan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi hakkında durdurma kararı çıkmıştı. Bu karar sonrası merakla beklenen ilk açıklama, filmin resmi hesabından yapıldı.
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Hatırlarsanız ünlü sanatçı Cem Karaca’nın hayatı, Yüksel Aksu yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanmıştı.
Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca ise ünlü sanatçının hayatını anlatacak filmin durdurulması için İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.
Mahkeme kararından sonra ilk açıklama Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin resmi hesabından geldi.
Resmi hesap film için "Haksız ve hukuksuz bir şekilde durdurulmaya çalışılan filmimiz hala vizyonda.” açıklaması yaparken seyircilere de "Cem Karaca'ya sahip çıkın, izleyin" çağrısı yaptı.
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