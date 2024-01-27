Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Durdurulma Kararı Gelmişti: Cem Karaca’nın Gözyaşları Resmi Film Hesabından İlk Açıklama Geldi!

Durdurulma Kararı Gelmişti: Cem Karaca’nın Gözyaşları Resmi Film Hesabından İlk Açıklama Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 19:58

Cem Karaca'nın hüzünlü hikayesini beyaz perdeye taşıyan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi hakkında durdurma kararı çıkmıştı. Bu karar sonrası merakla beklenen ilk açıklama, filmin resmi hesabından yapıldı. 

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hatırlarsanız ünlü sanatçı Cem Karaca’nın hayatı, Yüksel Aksu yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanmıştı.

Hatırlarsanız ünlü sanatçı Cem Karaca’nın hayatı, Yüksel Aksu yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanmıştı.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca ise ünlü sanatçının hayatını anlatacak filmin durdurulması için İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca ise ünlü sanatçının hayatını anlatacak filmin durdurulması için İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

Başvuru sonucunda ara mahkemede karar verilmiş ve ilmin yayımlanması durdurulmuştu. Detayları burada anlatmıştık 👇🏼

Mahkeme kararından sonra ilk açıklama Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin resmi hesabından geldi.

Mahkeme kararından sonra ilk açıklama Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin resmi hesabından geldi.

Resmi hesap film için "Haksız ve hukuksuz bir şekilde durdurulmaya çalışılan filmimiz hala vizyonda.” açıklaması yaparken seyircilere de "Cem Karaca'ya sahip çıkın, izleyin" çağrısı yaptı.

Resmi hesap film için "Haksız ve hukuksuz bir şekilde durdurulmaya çalışılan filmimiz hala vizyonda.” açıklaması yaparken seyircilere de "Cem Karaca'ya sahip çıkın, izleyin" çağrısı yaptı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?