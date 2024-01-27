Şaşkınlıktan Ağzı Açık Bıraktıran "Poor Things" Ayarında Sizi Bambaşka Dünyalara Götürecek Gerçeküstü Filmler
Şaşkınlıktan Ağzı Açık Bıraktıran "Poor Things" Ayarında Sizi Bambaşka Dünyalara Götürecek Gerçeküstü Filmler
2023 yılının dikkat çeken yapımlarından 'Poor Things' gibi sizi gerçeklikten koparıp başka dünyalara götürecek gerçeküstü filmleri sizin için seçtik. Bu filmler sayesinde algılarınızın sınırlarını zorlamaya ve yeni perspektifler keşfetmeye hazır olun. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
20. The Greasy Strangler, 2016
19. Old, 2021
18. Sightseers, 2012
17. Titane, 2021
16. Men & Chicken, 2015
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Sorry to Bother You, 2018
14. Swiss Army Man, 2016
13. The Lobster, 2015
12. The Science of Sleep, 2006
11. Anomalisa, 2015
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Natural Born Killers, 1994
9. House, 1977
8. The Lighthouse, 2019
7. Synecdoche, New York, 2008
6. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2014
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Being John Malkovich, 1999
4. Donnie Darko, 2001
3. Pan's Labyrinth, 2006
2. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004
1. Memento, 2000
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda