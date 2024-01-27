Şaşkınlıktan Ağzı Açık Bıraktıran "Poor Things" Ayarında Sizi Bambaşka Dünyalara Götürecek Gerçeküstü Filmler

IMDb: 7.5

Özet: Tiyatro yönetmeni Caden yeni bir oyun üzerinde çalışmaktadır. Karısı Adele Berlin'deki tablolarını takip edebilmek için küçük kızları Olive'yi de alarak onu terk eder. Terapisti Madeleine ona tavsiyeler vermek yerine çok satan kitabının sayfalarında gezinmektedir. Çekici ve samimi Hazel ile olan ilişkisiyse beklenmedik şekilde karaya oturur. Kendi var oluşunu anlamlı kılmak ve ölümsüzlük saplantısını tatmin etmek için bir binayı tiyatro sahnesi olarak düzenleyip, her bir bölümünde çeşitli yaşamları oynayacak oyuncuları içine yerleştirme ve yönetme kararı alır.

Oyuncular: Philip Seymour Hoffman, Samantha Morton, Michelle Williams

Yönetmen: Charlie Kaufman