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Şaşkınlıktan Ağzı Açık Bıraktıran "Poor Things" Ayarında Sizi Bambaşka Dünyalara Götürecek Gerçeküstü Filmler

Şaşkınlıktan Ağzı Açık Bıraktıran "Poor Things" Ayarında Sizi Bambaşka Dünyalara Götürecek Gerçeküstü Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 16:01

2023 yılının dikkat çeken yapımlarından 'Poor Things' gibi sizi gerçeklikten koparıp başka dünyalara götürecek gerçeküstü filmleri sizin için seçtik. Bu filmler sayesinde algılarınızın sınırlarını zorlamaya ve yeni perspektifler keşfetmeye hazır olun. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. The Greasy Strangler, 2016

20. The Greasy Strangler, 2016

IMDb: 5.7 

Özet: Ronnie oğluyla Los Angeles'ta yaşayan orta yaşlı bir adamdır. Oğlu Brayden'la birlikte sokaklarda dans ederek ve katılımcıları da dans ettirerek sürdürdükleri 'Disco Walking' turunu işletmektedir. Her gün düzenli olarak yaptıkları turlara günün birinde seksi bir kadın da katılır. Sokaklarda dans ederek ilerlerlerken baba ve oğul bu gizemli kadının ilgisi için kapışmaya başlarlar. İkisi de kadının ilgisini çekmeye çalışırken gizli kalmış bir rekabetle birlikte yağlı, kokuşmuş, insanlık dışı bir katilin de Los Angeles sokaklarında kol gezdiğinin sinyalleri su yüzüne çıkar. 

Oyuncular: Michael St. Michaels, Sky Elobar, Elizabeth De Razzo 

Yönetmen: Jim Hosking

19. Old, 2021

19. Old, 2021

IMDb: 5.8 

Özet: Tropik bir tatile giden aile, tenha bir plajda dinlendikleri sırada beklenmedik durumlarla karşılaşır. Aile, plajın anlam veremedikleri bir şekilde hızla yaşlanmalarına neden olduğunu keşfeder. 

Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell 

Yönetmen: M. Night Shyamalan

18. Sightseers, 2012

18. Sightseers, 2012

IMDb: 6.5 

Özet: Chris, Tina’ya kendi dünyasını kendi bildiği şekilde göstermek ister. Genç sevgililer bir karavana atlayarak İngiliz Adalarını gezmeye başlar. Tina korunaklı bir hayat yaşamıştır ve Crich Tramvay Müzesi, Ribblehead Viyadükü, Keswick Kalem Müzesi gibi Chris’in ona mutlaka göstermek istediği yerler vardır. Fakat hayallerinin yıkılması uzun sürmez. Çevreyi kirletenler, gürültücü gençler ve Tina’nın her şeye karışan annesi Chris’in hayalini gerçekleştirmesine engel olmaya başlar. Bu engellemeler Chris’i hiç istemediği yerlere götürür. 

Oyuncular: Alice Lowe, Kenneth Hadley, Steve Oram 

Yönetmen: Ben Wheatley

17. Titane, 2021

17. Titane, 2021

IMDb: 6.5 

Özet: Havalimanında yüzü yaralı bir genç bulunur. İsminin Adrien Legrand olduğunu iddia eder. 10 yıl önce kaybolmuş bir çocuğun adıdır bu. Adrien sonunda babasına kavuşur, ancak bu sırada bölgede bir dizi korkunç cinayet işlenir. 

Oyuncular: Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier 

Yönetmen: Julia Ducournau

16. Men & Chicken, 2015

16. Men & Chicken, 2015

IMDb: 6.7 

Özet: Filmin ilk yarısı Gabriel ve Elias adındaki birbirinden tuhaf kardeşleri tanımamızla başlar. Gabriel hayattan bıkmış bir üniversite profesörü, Elias ise bütün ilgi alanı gereksiz bilgiler ve kadınlar olan kardeşi. Olaylar, babalarının ölümü üzerine bıraktığı bir video kaseti izlemeleri ve gerçek babalarının başka birisi olduğunu öğrenmeleriyle ilginçleşir. Biyolojik babalarını bulmak üzere çıktıkları yolculuk, yavaş yavaş onlardan daha da tuhaf olan yeni kardeşleriyle tanışmamızla ve onların daha da tuhaf dünyasının içine girmemizle devam eder. 

Oyuncular: David Dencik, Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas 

Yönetmen: Anders Thomas Jensen

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15. Sorry to Bother You, 2018

15. Sorry to Bother You, 2018

IMDb: 6.9  

Özet: Günümüz dünyasının alternatif bir versiyonunda geçen hikâyede, işinde özgüven eksikliği yaşayan siyahi bir tele pazarlamacının, başka bir siyah iş arkadaşından aldığı 'Telefonda beyaz biriymişsin gibi konuşmalısın!' öğüdünü tutmasıyla çığrından çıkan olaylar konu ediliyor.  

Oyuncular: LaKeith Stanfield, Tessa Thompson, Jermaine Fowler  

Yönetmen: Boots Riley

14. Swiss Army Man, 2016

14. Swiss Army Man, 2016

IMDb: 6.9 

Özet: Küçük ıssız bir adada tek başına olan Hank’ın evinde olmak için hala umudu vardır. Fakat bir gün kıyaya vuran bir ceset her şeyi değiştirir. Hank çok geçmeden ölümden kaçmak için son şansı olduğunun farkına varır. Silahlı yeni “arkadaş” ve tuhaf bir çanta, bu ikili ile Hank’ın hayallerindeki kadını yeniden getirmek için destansı bir maceraya atılar.  

Oyuncular: Paul Dano, Daniel Radcliffe, Mary Elizabeth Winstead 

Yönetmenler: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

13. The Lobster, 2015

13. The Lobster, 2015

IMDb: 7.1  

Özet: Yalnız kalmış ve ilişkisi olmayan insanların tutuklandığı alternatif bir gelecekte geçen öyküde, bekar insanlar korkunç bir otele yerleştirildikten 45 gün sonra, kendileriyle eşleşen kişiyle ilişkiye başlamak zorunda kalırlar. Eğer ilişkilerinde başarıyı yakalayamazlarsa kendilerinin seçtikleri bir hayvana dönüştürülürler.  

Oyuncular: Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden  

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

12. The Science of Sleep, 2006

12. The Science of Sleep, 2006

IMDb: 7.2  

Özet: Stephane Miroux uyku halindeyken Stephane TV'nin karizmatik sunucusudur. Kartondan yapılma kameralar karşısında Uyku Bilimi hakkında yorumlar yapar. Gerçek yaşamındaysa Paris'teki bir takvim yayıncılık şirketinde sıkıcı bir işi vardır. Aynı apartmanda karşı dairede yaşayan Stephanie adlı güzel kıza ilgi duyar.   

Oyuncular: Gael Garcia Bernal, Charlotte Gainsbourg, Miou-Miou  

Yönetmen: Michel Gondry

11. Anomalisa, 2015

11. Anomalisa, 2015

IMDb: 7.2 

Özet: İngiliz Michael Stone, müşteri hizmetleri üzerine bir kitap yazar ve tanıtım için Amerika'ya gelir. Michael; insanlarla yakın ilişkiler kuramayan, ilgisiz ve heyecansız bir adamken; kaldığı otelde duyduğu ses, onu tekrar hayata bağlar ve o sesin peşinden koşar. 

Oyuncular: David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan 

Yönetmenler: Duke Johnson, Charlie Kaufman

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10. Natural Born Killers, 1994

10. Natural Born Killers, 1994

IMDb: 7.2  

Özet: Senaryosunu Quentin Tarantino'nun yazdığı filmi Oliver Stone yönetmiş ve bunun yüzünden araları açılmıştı. Mickey ve Mallory birbirlerini seven ama 'doğuştan katil' olan iki aşık. Yaşadıklarını öldürerek hissedebiliyorlar belki de. Ancak 90'ların giderek çığrından çıkan medyası da onları kahraman gibi göstermekten geri kalmıyor. Böylece iki doğuştan katil yolculukları sırasında arkalarında onlarca ölü bırakarak yollarına devam ediyorlar. Yakalandıklarındaysa medya yine kurtarıcıları olarak çıkıyor karşılarına.  

Oyuncular: Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tom Sizemore  

Yönetmen: Oliver Stone

9. House, 1977

9. House, 1977

IMDb: 7.3 

Özet: Merhum annesiyle bir bağ kurmayı uman Gorgeous, teyzesini atalarının evinde ziyaret etmek için kırsal bir geziye çıkar. Altı arkadaşı Prof, Melody, Mac, Fantasy, Kung Fu ve Sweet'i de kendisine katılmaları için davet eder. Kızlar çok geçmeden eski evde göründüğünden daha fazlası olduğunu keşfederler. 

Oyuncular: Kimiko Ikegami, Miki Jinbo, Kumiko Ôba 

Yönetmen: Nobuhiko Ôbayashi

8. The Lighthouse, 2019

8. The Lighthouse, 2019

IMDb: 7.4  

Özet: Eski bir denizci olan Thomas Wake, gizemli bir adada deniz feneri bekçiliği yapan bir adamdır. Yıllardır adada tek başına bekçilik yapan Thomas’ın yanına, işlerde yardımcı olması için Ephraim Winslow adında bir genç gönderilir. Birlikte çalışmaya başlayan Thomas ve Ephraim arasında çok geçmeden büyük bir iktidar savaşı meydana gelir. 

Oyuncular: Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman  

Yönetmen: Robert Eggers

7. Synecdoche, New York, 2008

7. Synecdoche, New York, 2008

IMDb: 7.5  

ÖzetTiyatro yönetmeni Caden yeni bir oyun üzerinde çalışmaktadır. Karısı Adele Berlin'deki tablolarını takip edebilmek için küçük kızları Olive'yi de alarak onu terk eder. Terapisti Madeleine ona tavsiyeler vermek yerine çok satan kitabının sayfalarında gezinmektedir. Çekici ve samimi Hazel ile olan ilişkisiyse beklenmedik şekilde karaya oturur. Kendi var oluşunu anlamlı kılmak ve ölümsüzlük saplantısını tatmin etmek için bir binayı tiyatro sahnesi olarak düzenleyip, her bir bölümünde çeşitli yaşamları oynayacak oyuncuları içine yerleştirme ve yönetme kararı alır.  

Oyuncular: Philip Seymour Hoffman, Samantha Morton, Michelle Williams  

Yönetmen: Charlie Kaufman

6. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2014

6. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2014

IMDb: 7.7  

Özet: Riggan adlı bir tiyatro oyunun baş oyuncusu, provalar esnasında beklenmedik bir biçimde yaralanır ve yerinin acil olarak doldurulması gerekir. Lesley ve onun en yakın arkadaşı olan Jake'in önerisiyle bir zamanların gözde yıldızı olan Mike Shiner baş aktörlüğe getirilir. 

Oyuncular: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton  

Yönetmen: Alejandro G. Inarritu

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5. Being John Malkovich, 1999

5. Being John Malkovich, 1999

IMDb: 7.7  

Özet: Craig yolun sonundadır. Yetenekli bir sokak kuklacısı olmasına rağmen para kazanamamaktadır. Bir evcil hayvan dükkanında çalışıp işini özel hayatına taşıyan karısı Lotte ile Craig arasındaki ilişki de pek iç açıcı değildir. Acil ihtiyaçtan dolayı bir firmada dosyalama memuru olarak işe başlayan Craig, burada Maxine adlı bir kadına aşık olur. Maxine'in pek de ciddiye almadığı Craig, odasında çalışırken dolabın arkasına düşen bir dosyayı almak için dolabı çektiğinde küçük bir gizli kapıyla karşılaşır. Merakla kapıdan içeri giren Craig, John Malkovich olur.  

Oyuncular: John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener  

Yönetmen: Spike Jonze

4. Donnie Darko, 2001

4. Donnie Darko, 2001

IMDb: 8.0  

Özet: Donnie Darko adında 16 yaşındaki genç, bazı gerçek olmayan görüntüler görmeye başlar. Özellikle de tavşan kostümlü bir adam sık sık belirir. Çevresiyle uyum sorunu yaşayan genç, ailesinin ve okulun kendisi için çizdiği yoldan ayrılıp esrarengiz misafirinin izinden gitmeye karar verir.  

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell  

Yönetmen: Richard Kelly

3. Pan's Labyrinth, 2006

3. Pan's Labyrinth, 2006

IMDb: 8.2  

Özet: 1944'ün İspanya'sında, sadist bir ordu subayının kitap düşkünü genç kızı, ürkütücü ama büyüleyici bir fantezi dünyasına kaçar.  

Oyuncular: Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López  

Yönetmen: Guillermo del Toro

2. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004

2. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004

IMDb: 8.3  

Özet: Joel Barish, iki yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden oldukça şaşırtıcı bir haber alır. Kadın, bir teknolojik deneye katılarak ilişkilerini tamamen hafızasından silmiştir. Yani Barish'in kim olduğunu bile hatırlamamaktadır. Bu gelişme üzerine çok sinirlenen Joel, aynı prosedürü kendi üzerinde de gerçekleştirmek ister.  

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson  

Yönetmen: Michel Gondry

1. Memento, 2000

1. Memento, 2000

IMDb: 8.4  

Özet: Leonard karısını öldüren adamın peşindedir. Katili belirlemesinde ise büyük bir zorlukla karşı karşıyadır. Leonard'ın nadir görülen, tedavisi olmayan bir hafıza kaybı hastalığı vardır. Kaza öncesi olayları tüm ayrıntılarına kadar hatırlayabilen Leonard, 15 dakika önce ne olduğunu, ne yaptığını, nereye gittiğini ve neden gittiğini bilmemektedir.  

Oyuncular: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano  

Yönetmen: Christopher Nolan

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