"Kübra" ile Adından Söz Ettiren Taylan Biraderler'in Yönettiği Bütün Film ve Diziler

IMDb: 5.9

Özet: 1960'larda Kısırköy'de başlayan ve yıllar sonra İstanbul'da hayatları kesişen beşik kertmesi Elmas'la Ferdi'nin komik ve renkli öyküsünü anlatan dizi, hareketli temposu ve esprili hikayesi ile izleyicinin beğenisini kazanıyor. Kısırköy'ün iki aşireti Kısıroğulları ile Çamuroğulları arasında yıllardır kan davası sürmektedir. Sonunda barış imzalamaya ve iki aileden doğacak çocukları beşik kertmesi yaparak kan davasını sonuçlandırmaya karar verirler. Şehmuz Ağa'nın oğlu Ferdi ile Emin Ağa'nın kızı Tekgül'ün beşik kertmeleri kıyılır. Emin Ağa ailesiyle birlikte gurbetçi olarak Almanya'ya gider. Aradan yıllar geçer ve nüfusu çok azalan Kısırköy'ün tek ve son umudu Ferdi büyür. Ancak Emin Ağa ile kızı Tekgül'ün izi bir daha bulunamaz. Bu sırada Kısırköy’den uzakta İstanbul'un en güzel semtinde yaşamakta olan Türkiye'nin bir numaralı süper starı Elmas Mağden film oyunculuğundan TV dizilerine tiyatrodan resme, spordan heykeltraşlığa sanatın ve sporun her dalına yüzeysel vuruşlar yaparak her geçen gün zirveye tırmanmaktadır. Bir televizyon programı sırasında Elmas Mağden'in Kısırköy'deki Ferdi'nin beşik kertmesi Tekgül olduğu ortaya çıkar.

Oyuncular: Olgun Şimşek, Meltem Cumbul, Erdal Özyağcılar