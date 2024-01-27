"Kübra" ile Adından Söz Ettiren Taylan Biraderler'in Yönettiği Bütün Film ve Diziler
"Kübra" ile Adından Söz Ettiren Taylan Biraderler'in Yönettiği Bütün Film ve Diziler
Taylan Biraderler olarak bilinen Yağmur Taylan ve Durul Taylan, Türk sinema ve televizyon dünyasında önemli bir yere sahip yönetmen kardeşlerdir. Yönetmenlik yaptığı eserler arasında birçok dizi ve film bulunmaktadır. Biz de sizin için Taylan Biraderler'in yönettiği bütün dizi ve filmleri bir araya getirdik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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19. Ay Işığı, 2008
18. Cinlerle Periler, 2001
17. Okul, 2004
16. Vaka-i Zaptiye, 2002
15. Gecenin Kraliçesi, 2016
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14. Beşik Kertmesi, 2002
13. Azizler, 2021
12. Baba, 2003
11. Yıldız Tepe, 2000
10. Küçük Kıyamet, 2006
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9. Ben Gri, 2022
8. Kübra, 2024-
7. Andropoz, 2022-
6. Yabancı Damat, 2004-2007
5. Muhteşem Yüzyıl, 2011-2014
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4. Karayılan, 2007-2008
3. Vavien, 2009
2. Alacakaranlık, 2003-2005
1. Vatanım Sensin, 2016-2018
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