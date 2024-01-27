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"Kübra" ile Adından Söz Ettiren Taylan Biraderler'in Yönettiği Bütün Film ve Diziler

"Kübra" ile Adından Söz Ettiren Taylan Biraderler'in Yönettiği Bütün Film ve Diziler

Sinema dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 14:01

Taylan Biraderler olarak bilinen Yağmur Taylan ve Durul Taylan, Türk sinema ve televizyon dünyasında önemli bir yere sahip yönetmen kardeşlerdir. Yönetmenlik yaptığı eserler arasında birçok dizi ve film bulunmaktadır. Biz de sizin için Taylan Biraderler'in yönettiği bütün dizi ve filmleri bir araya getirdik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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19. Ay Işığı, 2008

19. Ay Işığı, 2008

IMDb: Dizinin puanı bulunmamaktadır. 

Özet: 'Ay Işığı' 2008 yapımı bir Türk televizyon dizisidir. Hikayesi avukatların dünyasında geçmektedir. Dizi, bir hukuk bürosunda çalışan avukatların yaşadıkları olayları, çekişmeleri, aşkları ve kavgaları konu alıyor. Dizinin ana karakterleri arasında, aşiret kökenli ve Lozan Hukuk Fakültesi mezunu genç bir avukat olan Zeynep ve yoksulların, ezilenlerin, kaybedenlerin avukatlığını üstlenen idealist Mehmet bulunuyor.  

Oyuncular: Alpay Kemal Atalan, Nilüfer Açıkalın, Melis Birkan

18. Cinlerle Periler, 2001

18. Cinlerle Periler, 2001

IMDb: 3.9 

Özet: Gizli bir servisin başında olan Bay Cin polis akademisinden mezun olan Gül, Lale ve Yasemin'i akademideki başarılarından dolayı yeni ajanları olarak işe almıştır. Bay Cin'in iki yardımcısından Arıza bu duruma çok memnun olmuştur fakat Cazibe bu yeni gelişmeden ötürü çok rahatsız olmuştur. 

Oyuncular: Halit Ergenç, Suna Keskin, Emir Yamak

17. Okul, 2004

17. Okul, 2004

IMDb: 4.1 

Özet: Okul dergisinin editörü Gökalp okulun ilk günlerinden itibaren okulun en güzel kızı Güldem’e aşıktır. Güldem için hikayeler yazan ve bu hikayeleri okulun çeşitli yerlerine bırakarak onun kalbini kazanmaya çalışan Gökalp bu amacına hiçbir zaman ulaşamaz ve bir gün ardında gizemli bir mektup bırakarak intihar eder. Bir yıl sonra tam Gökalp’in ölüm yıldönümünde gizemli olaylar baş gösterir. Bu olaylardan sadece Güldem değil, Güldem’in etrafındakiler de etkilenmektedir. Erkek arkadaşı Ersin, en yakın arkadaşı Şebnem, kankası Ceyda, okul dergisinin editörü Umut, kameralarla öğrencileri gözetleyen Vedat Bey ve gaddar hoca Alparslan Bey da tehdit altındadır. Bir süre sonra gerçek ortaya çıkar, Gökalp’in hayaleti, intiharına neden olan herkesten intikam almaktadır.  

Oyuncular: Deniz Akkaya, Hamdi Alkan, Burak Altay

16. Vaka-i Zaptiye, 2002

16. Vaka-i Zaptiye, 2002

IMDb: 5.2 

Özet: 'Vaka-i Zaptiye', 2002 yılında yayınlanan Türk komedi dizisidir. Dizi, sadece bir sezon ve üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü 1 Eylül 2002 tarihinde yayınlanmış ve 15 Eylül 2002 tarihinde sona ermiştir. 

Oyuncular: Halit Akçatepe, Akasya Asıltürkmen, Hande Ataizi

15. Gecenin Kraliçesi, 2016

15. Gecenin Kraliçesi, 2016

IMDb: 5.7 

Özet: Kartal, babasını öldüren Aziz tarafından büyütülen bir yetimdir. Kartal, Aziz'in kızı Esra ile evlenir ancak Selin'e aşık olur ve onu terk etmek zorunda hisseder. 

Oyuncular: Meryem Uzerli, Murat Yıldırım, Uğur Polat

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14. Beşik Kertmesi, 2002

14. Beşik Kertmesi, 2002

IMDb: 5.9 

Özet: 1960'larda Kısırköy'de başlayan ve yıllar sonra İstanbul'da hayatları kesişen beşik kertmesi Elmas'la Ferdi'nin komik ve renkli öyküsünü anlatan dizi, hareketli temposu ve esprili hikayesi ile izleyicinin beğenisini kazanıyor. Kısırköy'ün iki aşireti Kısıroğulları ile Çamuroğulları arasında yıllardır kan davası sürmektedir. Sonunda barış imzalamaya ve iki aileden doğacak çocukları beşik kertmesi yaparak kan davasını sonuçlandırmaya karar verirler. Şehmuz Ağa'nın oğlu Ferdi ile Emin Ağa'nın kızı Tekgül'ün beşik kertmeleri kıyılır. Emin Ağa ailesiyle birlikte gurbetçi olarak Almanya'ya gider. Aradan yıllar geçer ve nüfusu çok azalan Kısırköy'ün tek ve son umudu Ferdi büyür. Ancak Emin Ağa ile kızı Tekgül'ün izi bir daha bulunamaz. Bu sırada Kısırköy’den uzakta İstanbul'un en güzel semtinde yaşamakta olan Türkiye'nin bir numaralı süper starı Elmas Mağden film oyunculuğundan TV dizilerine tiyatrodan resme, spordan heykeltraşlığa sanatın ve sporun her dalına yüzeysel vuruşlar yaparak her geçen gün zirveye tırmanmaktadır. Bir televizyon programı sırasında Elmas Mağden'in Kısırköy'deki Ferdi'nin beşik kertmesi Tekgül olduğu ortaya çıkar. 

Oyuncular: Olgun Şimşek, Meltem Cumbul, Erdal Özyağcılar

13. Azizler, 2021

13. Azizler, 2021

IMDb: 6.0 

Özet: Orta yaşlarındaki Aziz, hayatından memnun değildir. Yıllardır dirsek çürüttüğü işini sevmemekte ve hayallerinden günbegün uzaklaşmaktadır. Kayınbiraderi işsiz kaldıktan sonra kız kardeşi ve ailesi evine yerleştiğinden beri evinde de huzur bulamamaktadır. İçten içe, dört yıldır ilişkisi olduğu kız arkadaşı Burcu ile ilişkisinin de tükendiğini hissetmektedir. Yalnızlığı ve kendi başına olma ihtiyacı gittikçe artar. Özgür olmak isteyen Aziz, bir döngüde sıkışmıştır ve çıkış yolu bulması gerekmektedir. 

Oyuncular: Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya

12. Baba, 2003

12. Baba, 2003

IMDb: 6.0 

Özet: 2003 yapımı 'Baba' dizisi, bir mafya babası olan Alzheimer hastası bir karakterin ve Avrupa'dan dönen oğlunun hikayesini anlatıyor. Dizi, mafya babasının işlerini oğluna devretmesi ve bunun etrafında gelişen olayları konu alıyor.  

Oyuncular: Gazanfer Özcan, Emre Kınay, Ahmet Mümtaz Taylan

11. Yıldız Tepe, 2000

11. Yıldız Tepe, 2000

IMDb: 6.2 

Özet: Bosna da savaş olduğu için ailesi tarafından Anadolu’da ıssız bir tepede yaşayan akrabalarının yanına gönderilen Sevgi, burada çok soğuk karşılanır. Evin sakinleri arasında garip bir gerginlik vardır. Sevgi geceleri yatarken duyduğu çığlıkların nedenini araştırmaya başlar. Bu arada evin büyük oğluna içten içe aşık olmuştur. 

Oyuncular: Ayla Algan, Ozan Güven, Uğur Polat

10. Küçük Kıyamet, 2006

10. Küçük Kıyamet, 2006

IMDb: 6.3 

Özet: İstanbul'da sıklıkla meydana gelen sarsıntılar, annesini depremde kaybeden Bilge için katlanılmaz hale gelmiştir. Olması beklenen büyük depremin de korkusunu sürekli üzerinde hisseden Bilge, artık bu şehirde daha fazla yaşayamayacağına karar verir. Yeğenlerini de yanlarına alarak ufak bir güney kasabasına taşınan aile, burada da hiç beklemedikleri olaylarla karşılaşır. Başlarına gelen son derece esrarengiz olaylar, kaçtıkları korkuları ile onları, burada da yüzleşmek zorunda bırakacaktır.  

Oyuncular: Başak Köklükaya, Cansel Elçin, Binnur Kaya

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9. Ben Gri, 2022

9. Ben Gri, 2022

IMDb: 6.4 

Özet: Başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatının, kızının başına gelen kötü bir olayla değişmesini merkezine alacak. Dizi Fuat’ın, kızının yaşadığı olayın intikamını almak isterken, telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla beraber kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesini ve kendi adaletini sağlama çabasını seyirciye aktaracak. 

Oyuncular: Timuçin Esen, Ebru Özkan, Alican Yücesoy

8. Kübra, 2024-

8. Kübra, 2024-

IMDb: 6.4 

Özet: Kenar bir mahallede yaşayan kendi hâlinde bir genç, geleceği öngörüyormuş gibi görünen mesajlar aldıkça hem bir takipçi kitlesi hem de güçlü düşmanlar edinir. 

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu

7. Andropoz, 2022-

7. Andropoz, 2022-

IMDb: 6.7 

Özet: Evli ve iki çocuk babası olan tuhafiyeci Yusuf, 50’li yaşlarının başında orta yaş bunalımına girer. Bedeninin yaşlanmasını kafasına takan Yusuf, hem dış görünüşünü hem de yaşam tarzını değiştirmek ister. Yusuf’un en büyük hayali ise, Meryem ile evlendiği günden beri oturduğu evden ayrılıp, deniz kenarında bir eve taşınmaktır. Hayalini gerçekleştirmeye çalışan Yusuf, evi almak için mücadele ederken kendisini beklenmedik durumların içinde bulur. 

Oyuncular: Engin Günaydın, Tamer Karadağlı, Derya Karadaş

6. Yabancı Damat, 2004-2007

6. Yabancı Damat, 2004-2007

IMDb: 6.8 

Özet: Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı Ankara'da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Çok sevgili kızlarının dönüşünü hasretle bekleyen aile çok mutludur. Ama Nazlı'yı bir sürpriz beklemektedir. Kahraman Usta, kızının evliliği için ortağı Ökkeş Usta'nın oğlu Kadir'e söz vermiştir. Nazlı buna şiddetle karşı çıkar. Ökkeş ve Kadir'in kendisini istemeye geldikleri gün evden kaçan Nazlı, Bodrum'a gider. Nazlı burada bir otelde iş bulur ve çalışmaya başlar. Ailesi her yerde Nazlı'yı aramaktadır. Bu sırada Nazlı Bodrum'da yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Nazlı bu gencin İngiliz olduğunu zannetmektedir. Oysaki bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunandır. 

Oyuncular: Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Binnur Kaya

5. Muhteşem Yüzyıl, 2011-2014

5. Muhteşem Yüzyıl, 2011-2014

IMDb: 6.9 

Özet: Osmanlı İmparatorluğu'nun XV. padişahı I. Süleyman, yirmi altı yaşında bu büyük iktidarı yönetmeye başladığında, önüne öyle bir hedef koymuştu ki; Büyük İskender’den daha güçlü ve yaygın bir dünyada egemenlik kuracak ve Osmanlı’yı yenilmez kılacaktı. Bu yürüyüş ona; batıdaki savaş zaferleri nedeniyle Muhteşem Süleyman, doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman ismini kazandıracaktı. 

Oyuncular: Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Selim Bayraktar

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4. Karayılan, 2007-2008

4. Karayılan, 2007-2008

IMDb: 7.0 

Özet: Memed dağlarda dolaşmak, silah tutmak yerine, okumak isteyen bir çocuktur. Ama babası Mamo Ağa, onu zorla alıp dağlara götürerek, gece dağ başında sürünün yanında yalnız bırakarak, korktuğu şeylerle inadına yüzleştirerek bir savaşçı gibi yetiştirmeye çalışır. Mamo Ağa bir sabah Memed'i dağda, sürüsünün başında, gece vurduğu kurdun yanında bulur. Memed kara bir yılana da karşı galip gelir. Mamo, oğlunun artık bir yiğit olduğuna inanmıştır. Hemen orada gururla ona yeni adını verir: “Senin adın artık Karayılan!” Dizide esas olarak, eline silah almamaya, savaşmamaya, sadece çobanlık yapmaya karar vermiş Memed'in, haksızlığa ve zulme dayanamayarak yeniden eline silahını almasının, çevresinde Kuvâ-yı Milliye hareketi oluşturarak Karayılan adını kahramanlaştırmasının hikâyesi anlatılmaktadır. 

Oyuncular: Bülent İnal, Begüm Birgören, Engin Akyürek

3. Vavien, 2009

3. Vavien, 2009

IMDb: 7.5 

Özet: Celal, karısı ve çocuğuyla mutsuz bir hayat sürmektedir. Abisi Cemal’le birlikte ortak oldukları elektrik dükkânında da işler pek parlak değildir. Abisiyle tek eğlencesi Samsun’da pavyona gitmektir. Pavyonda çalışan Sibel Ceylan’a olan aşkı Celal’in başına dert açacaktır. Celal’in karısı Sevilay, Almanya’da yaşayan babasının gönderdiği paraları biriktirerek saklamaktadır. Bu paranın kurtuluşu olduğunu düşünerek bir plan yapan Celal’i sürprizler beklemektedir. 

Oyuncular: Engin Günaydın, Binnur Kaya, Settar Tanriöğen

2. Alacakaranlık, 2003-2005

2. Alacakaranlık, 2003-2005

IMDb: 7.6 

Özet: Tahir Kemal Bozoğlu cinayet masasının deneyimli, efsaneleşmiş baş komiseridir. Uzun yıllar Urfa'da görev yapan Tahir Baş Komiser, küçük kızının hasretine dayanamayarak boşandığı eşinin peşinden İstanbul'a tayinini ister. Göreve başlar başlamaz, beraber çalıştığı Komiser Ferit Çağlayan'ı, yaptığı bir hata sebebiyle görevden uzaklaştırır. Ferit kendisine örnek olarak gördüğü biri tarafından, sevdiği işinden uzaklaştırılmayı hazmedemez ve başka dünyalara dalar. Okul yıllarından beri birlikte olduğu Melike'yi unutmuş, karşısına çıkan Songül'ün peşine düşmüştür. Ancak Songül'ün kötü çevresi Ferit'i sarıp sarmalar. Tahir vicdan azabıyla Ferit'i bu durumdan kurtarmaya çalışırken, ailesi ile tanışır. 

Oyuncular: Uğur Yücel, Kenan İmirzalıoğlu, Settar Tanrıöğen

1. Vatanım Sensin, 2016-2018

1. Vatanım Sensin, 2016-2018

IMDb: 8.4 

Özet: Azize üç çocuğu ve kayınvalidesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulur kendini. Canından çok sevdiği kocası Cevdet'in yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek yetiştirir çocuklarını. 1919 yılında, Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde bir genç kız, Hilal ise memleket sevdalısı mücadeleci bir genç kız olmuştur. Ali Kemal ise gönlündeki aşk acısıyla ve kendisine dair öğrendiği hazin sırla yaşamaya çalışan serseri bir mayın gibidir. Azize her birinin dertleriyle uğraşmaya çalışırken, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi ile sarsılırlar. Oysa bu işgal onlara yıllar önce kaybettikleri birini geri getirecektir. 

Oyuncular: Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Boran Kuzum

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