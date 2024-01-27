Gözlerimizi Üstünden Almanın İmkansız Olduğu Sofia Vergara'nın Oynadığı En İyi Dizi ve Filmler

IMDb: 5.6

Özet: Eski bir kompülsif kumarbaz olan Nick Wild bu alışkanlığını bırakıp yeni bir hayata başlamaya karar verir. Güvenlik görevlisi ve koruma olarak çalışmaya başlar ve hayatını sadece bu şekilde kazanır. Tek prensibi ise asla silah ya da benzeri bir mekanizma kullanmamaktır. Fakat yakın bir arkadaşı azılı bir çete tarafından ölesiye dövüldüğünde prensiplerini yeniden düşünecek ve intikam planları kurmaya başlayacaktır. Simon West'in yönetmenliğini yaptığı film William Goldman'ın romanından bizzat kendisi tarafından sinemaya uyarlandı. Filmin başrollerinde Jason Statham, Sofía Vergara ve Milo Ventimiglia yer alıyor.

Oyuncular: Jason Statham, Michael Angarano, Dominik Garcia

Yönetmen: Simon West