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Gözlerimizi Üstünden Almanın İmkansız Olduğu Sofia Vergara'nın Oynadığı En İyi Dizi ve Filmler

Gözlerimizi Üstünden Almanın İmkansız Olduğu Sofia Vergara'nın Oynadığı En İyi Dizi ve Filmler

Sinema dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 18:01

Modern Family dizisiyle hak ettiği şöhrete kavuşan Sofia Vergara, oynadığı birçok dizi ve filmle adından söz ettirmeyi başardı. Oyuncunun çekiciliği ve yeteneği, onu izleyenlerin gözlerini ekrandan ayırmalarını zorlaştırıyor. Biz de sizin için Sofia Vergara'nın oynadığı en iyi dizi ve filmleri bir araya getirdik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. This Is Me...Now, 2024

20. This Is Me...Now, 2024

IMDb: Henüz puanı yayınlanmadı. 

Özet: Jennifer Lopez'in kendini iyileştirme ve kendini sevme yolculuğunun samimi, fantastik ve anlatı odaklı bir yansıması, müzik ve görsellerin iç içe geçtiği sürükleyici bir dünyada, karşılaşılan zorlukları ve elde edilen zaferleri ortaya koyuyor. 

Oyuncular: Sofía Vergara, Ben Affleck, Jennifer Lopez 

Yönetmen: Dave Meyers

19. Soul Plane, 2004

19. Soul Plane, 2004

IMDb: 4.5 

Özet: Seksi hostesler, havalı bir kumarhane ve çok seksi bir dans kulübü ile 30.000 fitte tam hizmet veren bir hava yolunu konu alan 'coşkunun tükenmek bilmediği' bu komedide, Tom Arnold, Kevin Hart ve hip-hop süper starları Method Man ile Snoop Dogg gibi yıldızlardan oluşan kadro, gökyüzüne çıkıyor. Los Angeles'taki yepyeni X Terminali'nden çıkılan ilk seferi anlatan Uçakta Şenlik Var, 'uçmaya' yepyeni bir anlam katan şamatalı bir yolculuk sunuyor! 

Oyuncular: Dwayne Adway, Snoop Dogg, Tom Arnold 

Yönetmen: Jessy Terrero

18. Hot Pursuit, 2015

18. Hot Pursuit, 2015

IMDb: 5.1 

Özet: Beceriksiz bir polis memuru suçluları ve kirli polisleri ortaya çıkarmak için yaşadığı maceralar anlatılmıştır. Bir gün yine bu amacını gerçekleştirmek için işe başlar. Karşılaştığı iki kadını suç üstü yapmak için çok çaba sarfeder. Fakat bunu gerçekleştirmek o kadarda kolay olmayacak. Çünkü hiç beklemediği şeyler yaşayacaklardır. Bakalım gerçekten görevini yapabilecek mi yoksa düşüncesi farklı yönlere mi kayacak? 

Oyuncular: Reese Witherspoon, Sofía Vergara, Matthew Del Negro 

Yönetmen: Anne Fletcher

17. The Three Stooges, 2012

17. The Three Stooges, 2012

IMDb: 5.1 

Özet: Üç arkadaş, bebek yaştayken bir kiliseye ait yetimhanenin kapısına atılırlar. Üç arkadaş beraber büyüdükleri kilisenin yetimhanesine yardım etmek isterken başlarına gelmedik olaylar kalmamıştır. Katil damgasından tutun televizyon program sunumuna kadar her türlü olayı yaşayan arkadaşların başından geçen komik olayları konu edinmektedir. 

Oyuncular: Sean Hayes, Chris Diamantopoulos, Will Sasso 

Yönetmenler: Bobby Farrelly, Peter Farrelly

16. Bent, 2018

16. Bent, 2018

IMDb: 5.2 

Özet: İtibarını kaybetmiş eski bir polis, bir cinayet davasını devletin üst düzey kurumlarında yaşanan özenle hazırlanmış bir komployla ilişkilendirir ve olaylar silsilesi başlar. 

Oyuncular: Sofía Vergara, Karl Urban, Andy Garcia 

Yönetmen: Bobby Moresco

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15. The Smurfs, 2011

15. The Smurfs, 2011

IMDb: 5.4 

Özet: Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler köyüne saldırır ve Şirinleri şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar kendilerini bir anda 2011 New York'unda, Central Park’ın tam ortasında bulurlar. Sadece üç adet elma boyutunda olan Şirinler, Big Apple olarak da bilinen New York'ta sıkışıp kalırlar. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler’in peşinden New York'a gelmiştir! Şirinler şimdi Gargamel'e yakalanmadan köylerine dönmenin yollarını arayacaklar... Evli çift Patrick ve Grace Winslow'ın evine tesadüfen düşen Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'un altını üstüne getirerek hem hayatta kalmaya çalışacaklar hem de Gargamel'e yakalanmadan, Şirinler köyüne giden geçidi yeniden bulmaya çalışacaklar. 

Oyuncular: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters 

Yönetmen: Raja Gosnell

14. Baywatch, 1989-2001

14. Baywatch, 1989-2001

IMDb: 5.4 

Özet: Birbirinden güzel kızlar, inanılmaz bir heyecan ve dünyanın başka hiçbir yerinde görülemeyecek eşsiz bir manzara... Dizi, rüya gibi plajlarda yaşanan akla hayale gelmeyecek maceraları karşınıza getiriyor. 

Oyuncular: David Hasselhoff, Pamela Anderson, Yasmine Bleeth 

Yaratıcılar: Michael Berk, Gregory J. Bonann, Douglas Schwartz

13. New Year's Eve, 2011

13. New Year's Eve, 2011

IMDb: 5.6 

Özet: Sevgi, umut, fedakarlık duyguları çevresinde hayata ikinci bir şans vermek ve taze başlangıçlara evet diyebilmek üzerine sıcak hikayeler anlatan film, yeni yıl arifesinde New York'ta yaşayan yalnız insanların kesişmeli öykülerini anlatıyor.

Oyuncular: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher 

Yönetmen: Garry Marshall

12. Machete Kills, 2013

12. Machete Kills, 2013

IMDb: 5.6 

Özet: Eski ajan Machete Cortez, Amerika Birleşik Devletleri’nin onur listesindedir ve yeni görevi için Meksika’ya gönderilir. Burada onu ölümcül ve zorlu bir görev beklemektedir. Tüm gezegeni yok edebilecek güçteki bir silahı ve ona sahip olan silah tüccarı Mendez The Madman’i etkisiz hale getirmek, hiç de kolay olmayacaktır. 

Oyuncular: Danny Trejo, Alexa PenaVega, Mel Gibson 

Yönetmen: Robert Rodriguez

11. Wild Card, 2015

11. Wild Card, 2015

IMDb: 5.6 

Özet: Eski bir kompülsif kumarbaz olan Nick Wild bu alışkanlığını bırakıp yeni bir hayata başlamaya karar verir. Güvenlik görevlisi ve koruma olarak çalışmaya başlar ve hayatını sadece bu şekilde kazanır. Tek prensibi ise asla silah ya da benzeri bir mekanizma kullanmamaktır. Fakat yakın bir arkadaşı azılı bir çete tarafından ölesiye dövüldüğünde prensiplerini yeniden düşünecek ve intikam planları kurmaya başlayacaktır. Simon West'in yönetmenliğini yaptığı film William Goldman'ın romanından bizzat kendisi tarafından sinemaya uyarlandı. Filmin başrollerinde Jason Statham, Sofía Vergara ve Milo Ventimiglia yer alıyor. 

Oyuncular: Jason Statham, Michael Angarano, Dominik Garcia 

Yönetmen: Simon West

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10. Fading Gigolo, 2013

10. Fading Gigolo, 2013

IMDb: 6.2 

Özet: Fioravante ve Murray dostlukları geçmişe dayanan iki eski arkadaştır. Babasından kalan sahaf dükkanını kapatan Murray, ikisi de paraya sıkışık olduğu için dostu Fioravante'ye ilginç bir teklifte bulunur. İyi para karşılığında üst sınıf kadınları cinsel açıdan memnun etme, yani jigololuk! Kadınlarla arası hep iyi olan Fioravante başta ahlaki ikilemler yaşasa da zamanla duruma alışır. Kurnaz Murray ise arkadaşının menajeri olur, ikili kimliklerini gizleyip Virgil ve Dan takma adları kullanmaya başlarlar. Fakat Murray, müşteri skalasını Yahudi mahallesine doğru kaydırınca, işin rengi herkes açısından değişecektir... Yönetmenliğini ve senaristliğini John Turturro’nun yaptığı komedi filmin oyuncu kadrosunda Turturro’nun yanı sıra Woody Allen, Sofía Vergara ve Sharon Stone gibi yıldızlar yer alıyor. 

Oyuncular: John Turturro, Woody Allen, Sharon Stone 

Yönetmen: John Turturro

9. Big Trouble, 2002

9. Big Trouble, 2002

IMDb: 6.4 

Özet: Pulitzer Ödüllü mizah yazarı Dave Barry'nin çok satan romanı Belanın Böylesi'nden uyarlanan film, sahipsiz bir çantanın nasıl olup da boşanmış bir baba, mutsuz bir ev kadını, bir çift sokak serserisi, iki katil, iki yeniyetme genç ve bir kara kurbağasının hayatlarını tümüyle değiştirdiğini mizahi bir dille anlatıyor. 

Oyuncular: Tim Allen, Rene Russo, Stanley Tucci 

Yönetmen: Barry Sonnenfeld

8. Four Brothers, 2005

8. Four Brothers, 2005

IMDb: 6.8 

Özet: Bobby, Angel, Jeremiah ve Jack Mercer çocuklukları birlikte geçen bambaşka karakterlere sahip 4 kardeştir. Zamanla hepsi annelerinin yanından ayrılır. Yıllar sonra annelerinin ölümü üzerine cenaze törenine katılmak için bir araya gelirler. Annelerinin ölümünü merak eden kardeşler, olayı araştırmaya başlarlar. Olayı araştırdıkça, Mercer kardeşler birbirlerine daha çok bağlanırlar ve olayı çözmek için var güçleriyle çalışırlar. 

Oyuncular: Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, André 3000 

Yönetmen: John Singleton

7. My Wife and Kids, 2000-2005

7. My Wife and Kids, 2000-2005

IMDb: 6.9 

Özet: Eşim ve Çocuklarım 28 Mart 2001'den 17 Mayıs 2005'e kadar ABC'de koşan bir Amerikan televizyon ailesi sitcom'udur. Touchstone Televizyonu tarafından üretilen, Damon Wayans ve Tisha Campbell-Martin'in rol aldığı ve Michael Kyle'ın karakterini konu alan Eşini benzersiz ve farklı bir ebeveynlik tarzıyla yöneten kocayı ve modern-gün patriğini seviyorum. Üç çocuğuna hayatının derslerinden bazılarını öğretirken, kendi mizah anlayışıyla bunu yapıyor.  

Oyuncular: Damon Wayans, Tisha Campbell, George Gore 

Yaratıcılar: Don Reo, Damon Wayans

6. Lords of Dogtown, 2005

6. Lords of Dogtown, 2005

IMDb: 7.1 

Özet: 70'li yılların özgür ruhu insanların üzerinde en büyük değişken olmuştur. Tam bu esnada bir ekstrem sporun bayrak taşıyıcısı olacak olan üç genç ortaya çıkmıştır. Kaykay sporu, onların varlığından sonra hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. 

Oyuncular: Heath Ledger, Emile Hirsch, Victor Rasuk 

Yönetmen: Catherine Hardwicke

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5. Dirty Sexy Money, 2007-2009

5. Dirty Sexy Money, 2007-2009

IMDb: 7.2 

Özet: Darling ailesinin müstehcen serveti ve muazzam gücü, onları rakipleri, düşmanları ve magazin basını için kolay hedef haline getirir. Patrik Tripp, beş yetişkin çocuğunu dünyanın meraklı gözlerinden korumak için parasını ve nüfuzunu kullanır. Darling'lerin isteksiz kişisel avukatı Nick George, ailenin yasal ve yasa dışı ihtiyaçlarını keşfetmeye henüz başlamıştır. Şantaj tehditleri. Şüpheli anlaşmalar. Gayrimeşru çocuklar. Yasadışı ilişkiler. Onları magazin basınının ve hapishanenin dışında tutmak için aklına gelen her numarayı yapması gerekecektir. Ama babasının gizemli ölümünü çözebilirse, bu zahmete değebilir. Göz alıcı insanlar, özel partiler ve lezzetli entrikalarla dolu baştan çıkarıcı bir dünyaya girin. 

Oyuncular: Peter Krause, Donald Sutherland, William Baldwin 

Yaratıcı: Craig Wright

4. Chef, 2014

4. Chef, 2014

IMDb: 7.3 

Özet: Film Los Angeles’ta bir resturant işleten, biraz duygusal bir aşçı başının komedi dolu hikayesini anlatıyor. Kadrosunda Scarlett Johansson, Sofía Vergara ve Robert Downey Jr. gibi yıldız isimler yer alıyor. 

Oyuncular: Jon Favreau, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson 

Yönetmen: Jon Favreau

3. Griselda, 2024

3. Griselda, 2024

IMDb: 8.1 

Özet: Tarihin en kârlı kartellerinden birini yaratan Griselda Blanco'nun hayatını anlatıyor. Kendini işine adamış bir anne olan Blanco'nun cazibesi ve şüphe uyandırmayan vahşiliğinin ölümcül karışımı, ailesi ve işi arasında ustalıkla yol almasına yardımcı olarak 'Kara Dul' olarak tanınmasını sağlamıştır. 

Oyuncular: Sofía Vergara, Alberto Guerra, Juliana Aidén Martinez 

Yaratıcılar: Carlo Bernard, Ingrid Escajeda, Doug Miro

2. Entourage, 2004-2011

2. Entourage, 2004-2011

IMDb: 8.4 

Özet: Vince Chase, genç, seksi ve kariyer basamaklarını hızlı tırmanan bir stardır. Yakın arkadaşları Eric ve Turtle ve üvey kardeşi Johnny, Vince'i Hollywood'un dikenli yollarında yalnız bırakmamaya kararlıdır. Bu eğlenceli dörtlü çıkar ilişkileri, paparaziler, para ve şöhretle bezeli iniş ve çıkışlara beraber göğüs gererler.

Oyuncular: Kevin Connolly, Adrian Grenier, Kevin Dillon 

Yaratıcı: Doug Ellin

1. Modern Family, 2009-2020

1. Modern Family, 2009-2020

IMDb: 8.5 

Özet: Jay kendinden çok daha genç bir eşe sahiptir. Gloria adlı genç eşinin bir de Manny adlı oğlu vardır. Jay, Manny'e bir yandan üvey babalık yapmaya çalışırken diğer yandan da genç eşini başkalarına kaptırmamaya çalışmaktadır. İkinci aile ise Phil ve Claire Dunphy çiftidir. Claire, Jay Pritchett'in öz kızı, Phil ise damadıdır. Phil ve Claire çiftinin Haley, Luke ve Alex adın da 3 çocukları vardır. Aile'nin en büyük derdi yaramaz oğulları Luke ve erkek arkadaş sorunları başlayan kızları Haley ve Alex. Üçüncü aile ise gay bir çiftten oluşuyor, Mitchell ve Cameron. Mitchell, Jay Pritchett'in öz oğlu. Bu çiftimizin Vietnam'dan evlat edindikleri Lilly adlı bir bebekleri bulunuyor. 

Oyuncular: Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen 

Yaratıcılar: Steven Levitan, Christopher Lloyd

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