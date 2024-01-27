Gözlerimizi Üstünden Almanın İmkansız Olduğu Sofia Vergara'nın Oynadığı En İyi Dizi ve Filmler
Gözlerimizi Üstünden Almanın İmkansız Olduğu Sofia Vergara'nın Oynadığı En İyi Dizi ve Filmler
Modern Family dizisiyle hak ettiği şöhrete kavuşan Sofia Vergara, oynadığı birçok dizi ve filmle adından söz ettirmeyi başardı. Oyuncunun çekiciliği ve yeteneği, onu izleyenlerin gözlerini ekrandan ayırmalarını zorlaştırıyor. Biz de sizin için Sofia Vergara'nın oynadığı en iyi dizi ve filmleri bir araya getirdik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. This Is Me...Now, 2024
19. Soul Plane, 2004
18. Hot Pursuit, 2015
17. The Three Stooges, 2012
16. Bent, 2018
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15. The Smurfs, 2011
14. Baywatch, 1989-2001
13. New Year's Eve, 2011
12. Machete Kills, 2013
11. Wild Card, 2015
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10. Fading Gigolo, 2013
9. Big Trouble, 2002
8. Four Brothers, 2005
7. My Wife and Kids, 2000-2005
6. Lords of Dogtown, 2005
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5. Dirty Sexy Money, 2007-2009
4. Chef, 2014
3. Griselda, 2024
2. Entourage, 2004-2011
1. Modern Family, 2009-2020
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