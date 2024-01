Yılın En Kötü Filmlerinin Seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nde 2024 Adayları Açıklandı

Yılın en kötü filmlerini seçmek için düzenlenen Altın Ahududu Ödülleri'nin 2024 adayları duyuruldu. Bu yıl, 'Expend4bles' öne çıkarken 'The Exorcist: Believer' ve 'Winnie the Pooh: Blood and Honey' de 2023'ün en kötü filmleri arasında yer alıyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1