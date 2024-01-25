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Yılın En Kötü Filmlerinin Seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nde 2024 Adayları Açıklandı

Yılın En Kötü Filmlerinin Seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nde 2024 Adayları Açıklandı

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 16:42

Yılın en kötü filmlerini seçmek için düzenlenen Altın Ahududu Ödülleri'nin 2024 adayları duyuruldu. Bu yıl, 'Expend4bles' öne çıkarken 'The Exorcist: Believer' ve 'Winnie the Pooh: Blood and Honey' de 2023'ün en kötü filmleri arasında yer alıyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Yılın en kötü filmlerini seçen ödül töreni olan The Razzies (Altın Ahududu Ödülleri), 44. yılında adaylarını duyurdu.

Yılın en kötü filmlerini seçen ödül töreni olan The Razzies (Altın Ahududu Ödülleri), 44. yılında adaylarını duyurdu.

"Cehennem Melekleri" serisinin dördüncü filmi "Expend4bles", bu yıl yedi adaylıkla öne çıkıyor.

"Cehennem Melekleri" serisinin dördüncü filmi "Expend4bles", bu yıl yedi adaylıkla öne çıkıyor.

Onu, beş adaylıkla "The Exorcist: Believer" ve telif hakkı süresi dolan popüler çizgi film karakterini bir korku filmine dönüştüren "Winnie the Pooh: Blood and Honey" izliyor.

Onu, beş adaylıkla "The Exorcist: Believer" ve telif hakkı süresi dolan popüler çizgi film karakterini bir korku filmine dönüştüren "Winnie the Pooh: Blood and Honey" izliyor.

2023 yılında süper kahraman filmlerinin popülaritesinde bir düşüş gözlemlenirken bu trendi yansıtan iki büyük bütçeli yapım da Razzie adayları arasında yer aldı.

2023 yılında süper kahraman filmlerinin popülaritesinde bir düşüş gözlemlenirken bu trendi yansıtan iki büyük bütçeli yapım da Razzie adayları arasında yer aldı.

DC'nin “Shazam! Tanrıların Öfkesi" ve Marvel'ın "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" filmleri, her biri dört adaylık kazanarak bu alandaki rekabete ortak oldu.

DC'nin “Shazam! Tanrıların Öfkesi" ve Marvel'ın "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" filmleri, her biri dört adaylık kazanarak bu alandaki rekabete ortak oldu.
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Bu yılın Altın Ahududu Ödülleri adayları, sinema dünyasında tartışmalı yapımların ve beklenenin altında performans sergileyen filmlerin bir kez daha gözler önüne serilmesine vesile oldu. Gelin hep birlikte adaylıklara göz atalım.

Bu yılın Altın Ahududu Ödülleri adayları, sinema dünyasında tartışmalı yapımların ve beklenenin altında performans sergileyen filmlerin bir kez daha gözler önüne serilmesine vesile oldu. Gelin hep birlikte adaylıklara göz atalım.

En Kötü Film:

En Kötü Film:

  • The Exorcist: Believer: '50 yıl sonra beklenmedik şekillerde dehşete düşüren bir yeniden yapım'

  • Expend4bles: 'Razzie 'kazanan' Donald Trump'ın zihinsel keskinliğinden daha hızlı zayıflayan bir serinin yeni bir bölümü'

  • Meg 2: The Trench: 'Yedi denizin tamamında yüzen keskin bir köpekbalığının şüpheli hikayesi'

  • Shazam! Fury of the Gods: '2023'te süper kahraman türünü korumayı başaramayan birkaç çizgi roman filminden biri'

  • Winnie the Pooh: Blood and Honey: 'Kiddie Lit'in en sevilen iki karakterine yönelik bir karalama (ve dışkılama), Yüz Dönüm Ormanı'nın kucaklanabilir sakinlerini gaddar, yamyam seri katiller olarak 'yeniden hayal etme''

En Kötü Erkek Oyuncu:

En Kötü Erkek Oyuncu:

  • Russell Crowe / The Pope’s Exorcist

  • Vin Diesel / Fast X

  • Chris Evans / Ghosted

  • Jason Statham / Meg 2: The Trench

  • Jon Voight / Mercy

En Kötü Kadın Oyuncu:

En Kötü Kadın Oyuncu:

  • Ana de Armas / Ghosted

  • Megan Fox / Johnny & Clyde

  • Salma Hayek / Magic Mike’s Last Dance

  • Jennifer Lopez / The Mother

  • Helen Mirren / Shazam! Fury of the Gods

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu:

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu:

  • Kim Cattrall / About My Father

  • Megan Fox / Expend4bles

  • Bai Ling / Johnny & Clyde

  • Lucy Liu / Shazam! Fury of the Gods

  • Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s

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En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu:

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu:

  • Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania

  • Mel Gibson / Confidential Informant

  • Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania

  • Franco Nero / The Pope’s Exorcist

  • Sylvester Stallone / Expend4ables

En Kötü Ekran Çifti:

En Kötü Ekran Çifti:

  • Herhangi 2 “Acımasız Paralı Asker” / Expend4bles

  • The Exorcist'in Yeniden Yapım Hakları İçin 400 Milyon Dolar Bağış Yapan Herhangi 2 Para Avcısı Yatırımcı

  • Ekran Kimyası'ndan sınıfta kalan Ana de Armas & Chris Evans / Ghosted

  • Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike’s Last Dance

  • Kana Susamış Katiller olarak Pooh & Piglet / Winnie the Pooh: Blood and Honey

En Kötü Devam Filmi / Yeniden Çevrim / Uyarlama:

En Kötü Devam Filmi / Yeniden Çevrim / Uyarlama:

  • Ant Man & The Wasp: Quantumania

  • The Exorcist: Believer

  • Expend4bles

  • Indiana Jones and the Dial of Destiny

  • Winnie the Pooh: Blood and Honey

En Kötü Yönetmen:

En Kötü Yönetmen:

  • Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey

  • David Gordon Green / The Exorcist: Believer

  • Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania

  • Scott Waugh / Expend4bles

  • Ben Wheatley / Meg 2: The Trench

En Kötü Senaryo:

En Kötü Senaryo:

  • The Exorcist: Believer

  • Expend4bles

  • Indiana Jones and the Dial of Destiny

  • Shazam! Fury of the Gods

  • Winnie the Pooh: Blood & Honey

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