Yılın En Kötü Filmlerinin Seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nde 2024 Adayları Açıklandı
Yılın En Kötü Filmlerinin Seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nde 2024 Adayları Açıklandı
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Yılın en kötü filmlerini seçen ödül töreni olan The Razzies (Altın Ahududu Ödülleri), 44. yılında adaylarını duyurdu.
"Cehennem Melekleri" serisinin dördüncü filmi "Expend4bles", bu yıl yedi adaylıkla öne çıkıyor.
Onu, beş adaylıkla "The Exorcist: Believer" ve telif hakkı süresi dolan popüler çizgi film karakterini bir korku filmine dönüştüren "Winnie the Pooh: Blood and Honey" izliyor.
2023 yılında süper kahraman filmlerinin popülaritesinde bir düşüş gözlemlenirken bu trendi yansıtan iki büyük bütçeli yapım da Razzie adayları arasında yer aldı.
DC'nin “Shazam! Tanrıların Öfkesi" ve Marvel'ın "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" filmleri, her biri dört adaylık kazanarak bu alandaki rekabete ortak oldu.
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Bu yılın Altın Ahududu Ödülleri adayları, sinema dünyasında tartışmalı yapımların ve beklenenin altında performans sergileyen filmlerin bir kez daha gözler önüne serilmesine vesile oldu. Gelin hep birlikte adaylıklara göz atalım.
En Kötü Film:
En Kötü Erkek Oyuncu:
En Kötü Kadın Oyuncu:
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu:
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En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu:
En Kötü Ekran Çifti:
En Kötü Devam Filmi / Yeniden Çevrim / Uyarlama:
En Kötü Yönetmen:
En Kötü Senaryo:
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