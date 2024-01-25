Zendaya ve Timothée Chalamet Başrollü Bilimkurgu Filmi Dune: Part Two'dan Yeni Bir Tanıtım Yayımlandı
Zendaya ve Timothée Chalamet Başrollü Bilimkurgu Filmi Dune: Part Two'dan Yeni Bir Tanıtım Yayımlandı
Bilimkurgu sinemasının merakla beklenen ve başrollerini Zendaya ve Timothée Chalamet'in paylaştığı filmden yeni bir tanıtım yayımlandı. Bu büyüleyici evrenin ikinci bölümüne dair ipuçları veren tanıtım, izleyicilerin heyecanını daha da artırdı.
Detaylara gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatırlarsanız bir bilimkurgu klasiği olan Dune serisi 2021 yılında Dune: Çöl Gezegeni ismiyle beyazperdeye taşınmıştı.
Dune: Çöl Gezegeni, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanmıştı.
Timothée Chalamet ve Zendaya'nın başrollerde olduğu filmin ilk bölümünden sonra meraklı izleyiciler heyecanla ikinci bölümü beklemeye başlamışlardı.
Dune: Part Two filminde hikaye kaldığı yerden devam edecek. Paul Atreides, ailesini yok eden komploculardan intikam almak isterken ve sadece kendisinin tahmin edebileceği korkunç bir geleceği önlemeye çalışırken Chani ve Fremen ile birlikte yolculuğunu sürdürecek.
Dune: Part Two'nun yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve otururken filmin senaryosunu ise Denis Villeneuve ile Jon Spaihts kaleme alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dune: Part Two, Warner Bros tarafından 1 Mart 2024 tarihinde izleyici ile buluşacak!
Geri sayımın ve heyecanlı bekleyişin ardından Dune: Part Two'dan yeni bir fragman yayınlandı.
Siz bu maceralarla dolu bilimkurgu filmini izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda