Zendaya ve Timothée Chalamet Başrollü Bilimkurgu Filmi Dune: Part Two'dan Yeni Bir Tanıtım Yayımlandı

Bilimkurgu sinemasının merakla beklenen ve başrollerini Zendaya ve Timothée Chalamet'in paylaştığı filmden yeni bir tanıtım yayımlandı. Bu büyüleyici evrenin ikinci bölümüne dair ipuçları veren tanıtım, izleyicilerin heyecanını daha da artırdı.

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