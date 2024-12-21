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Almanya’daki Saldırıyı Kim Yaptı? Noel Pazarı Saldırganının Kimliği ve Röportajı Ortaya Çıktı

Almanya’daki Saldırıyı Kim Yaptı? Noel Pazarı Saldırganının Kimliği ve Röportajı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.12.2024 - 10:58

Almanya 20 Aralık Cuma akşamı Noel pazarına yapılan saldırıyla sarsıldı. Saldırganın 50 yaşında Suudi Arabistan doğumlu psikiyatri uzmanı Taleb Al-Abdulmohsen olduğu ortaya çıktı. 2006 yılında Almanya’ya yerleşen saldırganın şu ana kadar ki yapılan araştırmalarda bir örgüte dahil olmadığı belirtildi. Olayın tek failinin Abdulmohsen olduğu ifade edilirken saldırganın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Şeriattan kaçan ateist Suudiler için bir internet sitesi kuran Abdulhmohsen'in popülerliği artınca 2019 yılında BBC'ye bir röportaj bile vermiş...

İşte kendisini İslam karşıtı ve ateist olarak tanıtan ve Almanya’yı “İslamlaşmakla” suçlayan doktor Abdulmohsen’e dair detaylar…

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Almanya yeni yıl öncesi Magdeburg kentinde bir Noel pazarına yapılan saldırıyla sarsıldı. Bir aracın kalabalığın arasına dalmasıyla en az 2 kişi öldü ve en az 60 kişi yaralandı.

Almanya yeni yıl öncesi Magdeburg kentinde bir Noel pazarına yapılan saldırıyla sarsıldı. Bir aracın kalabalığın arasına dalmasıyla en az 2 kişi öldü ve en az 60 kişi yaralandı.

Saldırganın 2006 yılında Almanya'ya gelen 50 yaşındaki Suudi Arabistan doğumlu Taleb Al-Abdulmohsen olduğu açıklandı. Psikiyatri uzmanı olan Abdulmohsen'in şu ana kadar yapılan araştırmalarda bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi. Almanya polisi, Suudi Arabistan vatandaşı olan saldırganın saldırıyı tek başına yaptığı görüşünde.

Saldırganın 2006 yılında Almanya'ya gelen 50 yaşındaki Suudi Arabistan doğumlu Taleb Al-Abdulmohsen olduğu açıklandı. Psikiyatri uzmanı olan Abdulmohsen'in şu ana kadar yapılan araştırmalarda bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi. Almanya polisi, Suudi Arabistan vatandaşı olan saldırganın saldırıyı tek başına yaptığı görüşünde.

Saldırganın sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Paylaşımlarına göre Abdulmohsen kendisini eski bir Müslüman ve ateist olarak tanımlıyor. Görüşleri nedeniyle Suudi Arabistan’da zulüm göreceğini düşünerek Almanya’ya geldiğini belirtiyor.

Almanya’yı “İslamlaşmak” suçlayan saldırgan aynı zamanda kendisini “İslam eleştirmeni” olarak nitelendiriyor. İslamı reddeden ve şeriat nedeniyle Suudi Arabistan’dan Almanya’ya gelenlere yardımcı olmak için bir forum kuran Abdulmohsen, Almanya'nın mültecilere zulüm yaptığını belirterek nefret duyduğunu dile getiriyordu.

Almanya’yı “İslamlaşmak” suçlayan saldırgan aynı zamanda kendisini “İslam eleştirmeni” olarak nitelendiriyor. İslamı reddeden ve şeriat nedeniyle Suudi Arabistan’dan Almanya’ya gelenlere yardımcı olmak için bir forum kuran Abdulmohsen, Almanya'nın mültecilere zulüm yaptığını belirterek nefret duyduğunu dile getiriyordu.

Abdulhmohsen'in Müslüman ülkelerden kaçan ve dini reddedenler için kurduğu forum yoğun ilgi gördü. Bu da onun popüleri birisi olmasını sağladı. Hatta popülerliği sınırları aştı, BBC de kendisiyle 2019 yılında bir röportaj yaptı.

Abdulhmohsen'in Müslüman ülkelerden kaçan ve dini reddedenler için kurduğu forum yoğun ilgi gördü. Bu da onun popüleri birisi olmasını sağladı. Hatta popülerliği sınırları aştı, BBC de kendisiyle 2019 yılında bir röportaj yaptı.

BBC, haberinde şu ifadelere yer veriyor:

'Suudi Arabistan'dan sürgün edilen bir kişinin kurduğu internet sitesi, Körfez ülkelerindeki zulümden kaçan diğer eski Müslümanlara yardım ediyor.

Bazı Arap ülkelerinde dinden dönenler hakkında dava açılabiliyor, Suudi Arabistan'da ise dinden dönenler ölüm cezasına çarptırılabiliyor.

Taleb Al-Abdulmohsen, ateist olup Almanya'ya sığınma talebinde bulunduktan sonra wearesaudis.net adlı internet sitesini kurdu.'

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Alman yetkililerin Suudi sığınmacılara karşı suç işlediği ve kurban ettiğini sosyal medya hesaplarından paylaşan saldırgan bir gönderisinde şu tehditte bulundu:

Alman yetkililerin Suudi sığınmacılara karşı suç işlediği ve kurban ettiğini sosyal medya hesaplarından paylaşan saldırgan bir gönderisinde şu tehditte bulundu:

Almanya savaş istiyorsa, savaşı alacaklar. Almanya bizi öldürmek istiyorsa, onları katledeceğiz, gururla öleceğiz ya da hapse gireceğiz. Tüm barışçıl yolları tükettik, ancak polis, devlet güvenliği, savcılar, yargı ve İçişleri Bakanlığı tarafından bize karşı daha fazla suç işlendi. Barış onların işine yaramıyor.

Onlara ne kadar barışçıl davranırsak, o kadar küstahlaşıyorlar. Almanya’da barışın işe yaramadığını anlamamızı ister gibi davranıyorlar.”

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Öte yandan Abdulmohsen’in sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir diğer nokta ise sık sık İslam karşıtı olan ve sokakta Kuran-ı Kerim sayfaları yakmasıyla gündeme gelen Salwan Momika’dan alıntılar yapmasıydı.

Öte yandan Abdulmohsen’in sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir diğer nokta ise sık sık İslam karşıtı olan ve sokakta Kuran-ı Kerim sayfaları yakmasıyla gündeme gelen Salwan Momika’dan alıntılar yapmasıydı.

Saldırganın Momika'dan paylaştığı bir gönderi şöyle:

Saldırganın Momika'dan paylaştığı bir gönderi şöyle:

'Müslüman bir kadın, evlilik dışı bir ilişki yaşadığı için Müslümanlar tarafından taşlanarak öldürülüyor. Bu İslami bir yasadır ve eğer uyanmazsanız çok yakında şehrinizin sokaklarında bu sahneleri göreceksiniz.'

Radikal düşüncelere sahip olan Abdulhmohsen’in İsrail’in Filistin’e saldırılarında da İsrail’i destekleyen paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı. İşte bu radikal düşüncelerin 20 Aralık Cuma Noel Pazarı Saldırısı’nı doğurduğunu gösteriyor.

Radikal düşüncelere sahip olan Abdulhmohsen’in İsrail’in Filistin’e saldırılarında da İsrail’i destekleyen paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı. İşte bu radikal düşüncelerin 20 Aralık Cuma Noel Pazarı Saldırısı’nı doğurduğunu gösteriyor.

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Saldırının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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