Almanya’daki Saldırıyı Kim Yaptı? Noel Pazarı Saldırganının Kimliği ve Röportajı Ortaya Çıktı

Almanya 20 Aralık Cuma akşamı Noel pazarına yapılan saldırıyla sarsıldı. Saldırganın 50 yaşında Suudi Arabistan doğumlu psikiyatri uzmanı Taleb Al-Abdulmohsen olduğu ortaya çıktı. 2006 yılında Almanya’ya yerleşen saldırganın şu ana kadar ki yapılan araştırmalarda bir örgüte dahil olmadığı belirtildi. Olayın tek failinin Abdulmohsen olduğu ifade edilirken saldırganın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Şeriattan kaçan ateist Suudiler için bir internet sitesi kuran Abdulhmohsen'in popülerliği artınca 2019 yılında BBC'ye bir röportaj bile vermiş...

İşte kendisini İslam karşıtı ve ateist olarak tanıtan ve Almanya’yı “İslamlaşmakla” suçlayan doktor Abdulmohsen’e dair detaylar…

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