Başrollerinde Zac Efrom ve John Cena'nın Yer Aldığı Ricky Stanicky'nin Heyecan Veren İlk Afişi Ortaya Çıktı!
Başrollerinde Zac Efrom ve John Cena'nın Yer Aldığı Ricky Stanicky'nin Heyecan Veren İlk Afişi Ortaya Çıktı!
Zac Efrom ve John Cena gibi büyük isimlerin başrolde olduğu Ricky Stanicky filmi, ilk afişiyle büyük bir heyecan yarattı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Zac Efron ve John Cena'nın başrollerinde yer aldığı heyecan verici komedi filmi "Ricky Stanicky", ilk afişiyle sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Film, kayıp bir arkadaş figürü yaratarak sorumluluktan kaçan üç arkadaşın maceralarını konu edinecek. Ricky Stanicky'nin hikayesi, üç arkadaşın yaşamlarında sorunlar yaratan Ricky Stanicky adında bir hayali arkadaşı yaratmaları üzerine şekillenecek.
İzleyicilere unutulmaz bir eğlence vaat eden Ricky Stanicky'nin yönetmenliğini Peter Farrelly, senaristliğini ise Steve Oedekerk ve Peter Farrelly üstlenecek.
Eğlencenin doruklara çıkacağına emin olduğumuz film, 7 Mart'ta Prime Video üzerinden izleyiciyle buluşacak.
Arkadaşlık, sorumluluk alma ve dürüstlük gibi temaları işleyen Ricky Stanicky'den ilk afiş ise geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
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İşte merakla beklenen ilk afiş 👇🏼
Siz 3 arkadaşın maceralarını konu edinen Ricky Stanicky'i izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
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