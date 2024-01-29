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Paul Mescal 'Hamnet' Filminde İngiliz Şair William Shakespeare'e Hayat Verecek!

Paul Mescal 'Hamnet' Filminde İngiliz Şair William Shakespeare'e Hayat Verecek!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 13:15

Şu sıralar 'Gladyatör 2' filmiyle gündemde olan Paul Mescal, yönetmenliğini Chloé Zhao’nun üstlendiği 'Hamnet' film uyarlamasında İngiliz şair William Shakespeare’e hayat verecek.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://kayiprihtim.com/haber/paul-me...
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Son dönemin yıldızı en çok parlayan aktörlerinden Paul Mescal, en son 'Gladyatör 2' filminin başrolünde yer aldı.

Son dönemin yıldızı en çok parlayan aktörlerinden Paul Mescal, en son 'Gladyatör 2' filminin başrolünde yer aldı.

Şu sıralar epey gündemde olan Paul Mescal, Oscar ödüllü Chloé Zhao’nun yöneteceği 'Hamnet' adlı filmde yer almaya hazırlanıyor.

Şu sıralar epey gündemde olan Paul Mescal, Oscar ödüllü Chloé Zhao’nun yöneteceği 'Hamnet' adlı filmde yer almaya hazırlanıyor.

Maggie O’Farrell’in 2020 tarihli romanından uyarlanan yapım, İngiliz şair William Shakespeare'ın hayatına yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.

Maggie O’Farrell’in 2020 tarihli romanından uyarlanan yapım, İngiliz şair William Shakespeare'ın hayatına yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.

Filmin Mendes tarafından yönetileceği ve başrolünde de Tom Holland’ın yer alacağı söyleniyordu. Ancak Paul Mescal, William Shakespeare’i canlandırmaya hazırlanıyor.

Filmin Mendes tarafından yönetileceği ve başrolünde de Tom Holland’ın yer alacağı söyleniyordu. Ancak Paul Mescal, William Shakespeare’i canlandırmaya hazırlanıyor.

'Hamnet', ölüm tehdidinin ortasında, iyileştirme yetenekleriyle tanınan sıra dışı bir kadın olan Agnes’e derinden aşık olan beş parasız bir Latince öğretmenini takip ediyor.

'Hamnet', ölüm tehdidinin ortasında, iyileştirme yetenekleriyle tanınan sıra dışı bir kadın olan Agnes’e derinden aşık olan beş parasız bir Latince öğretmenini takip ediyor.
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Chloé Zhao, Hamnet’in senaryosunu yazar Maggie O’Farrell ile birlikte kaleme aldı. Proje için resmi bir vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Chloé Zhao, Hamnet’in senaryosunu yazar Maggie O’Farrell ile birlikte kaleme aldı. Proje için resmi bir vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Filmle ilgili detaylar için beklemedeyiz.👇

Filmle ilgili detaylar için beklemedeyiz.👇

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