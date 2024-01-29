Oppenheimer Oyuncusu Seks Sahnesinde Yaşadığı Teknik Arızayı İtiraf Etmesiyle Duyanları Şaşırttı

'Cillian Murphy ile seks sahnesini çekerken sahnenin tam ortasında kamera bozuldu. İkimiz de o sırada çıplaktık. Kapalı set olduğu için ikimiz de kendi vücudunu hemen elleriyle sardı. Kamerayı tamir etmek için biri geldi de öyle devam edebildik. Sahne az kalsın mahvoluyordu. Seks sahnesinde yaşadığımız bu problemi kimse bilmiyor' dedi.