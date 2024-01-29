Oppenheimer Oyuncusu Seks Sahnesinde Yaşadığı Teknik Arızayı İtiraf Etmesiyle Duyanları Şaşırttı
Oppenheimer Oyuncusu Seks Sahnesinde Yaşadığı Teknik Arızayı İtiraf Etmesiyle Duyanları Şaşırttı
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/693981/...
13 dalda Oscar ödüllerine aday olan Oppenheimer filminin en çok tartışılan sahnesi Cillian Murphy ile Florence Pugh'ün seks sahnesiydi. Geçtiğimiz günlerde Pugh, filmin setinde başlarına gelen teknik bir arıza ile ilgili itirafta bulundu. Gelin o itirafa hep birlikte bakalım.
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Christopher Nolan'ın 2023 yazında gösterime giren Oppenheimer filmi sinema dünyasını deyim yerindeyse salladı. Film hepinizin de artık bilgiği üzere ilk nükleer silahın geliştirilmesinde büyük bir rol oynayan Amerikalı teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alıyor.
Oppenheimer rolünü Cillian Murphy canlandırırken Oppenheimer'ın eşi Katherine Oppenheimer'ı Emily Blunt, Oppenheimer'ın askerî sorumlusu Leslie Groves'ı Matt Damon ve Atom Enerjisi Komisyonu'nun kıdemli üyesi Lewis Strauss'u Robert Downey Jr. canlandırıyor.
Tabii bir de filmde Florence Pugh, Oppenheimer'la ilişkisi olan Jean Tatlock karakterine hayat veriyor. Belki hatırlarsanız bu üç saatlik filmde Cillian Murphy ile Florence Pugh'ün seks sahnesi sinema dünyasına damga vurmuştu. Hatta bazı ülkelerde tepkilere bile neden olmuştu.
Oppenheimer filmi 13 dalda elde ettiği Oscar adaylığı ile çok konuşulurken bu seks sahnesi de dillerden düşmüyor. Independent'in haberine göre Florence Pugh geçtiğimiz günlerde bu sahne ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Universal'ın düzenlediği bir panelde konuşan Pugh, teknik bir arıza yaşadıklarını anlattı. Pugh konuşmasında,
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Artık bu olayı hepimiz biliyoruz Florence Pugh. Neyse ki oyuncuların yakınlık koordinatörleri varken film setlerinde seks sahnesi çekmek artık çok kolay. Oppenheimer'da da teknik aksaklıkları bertaraf etmek hiç zor olmamıştır. Ne diyelim Oscar ödülleriniz bol olsun!
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