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Oppenheimer'da Oynamıştı! Oscar Ödüllü Oyuncu Casusluk Filminin Çekimleri İçin Türkiye'ye Adımını Attı

Oppenheimer'da Oynamıştı! Oscar Ödüllü Oyuncu Casusluk Filminin Çekimleri İçin Türkiye'ye Adımını Attı

Sinema film CIA
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 10:48

Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek, yeni filmi Amatör'ün çekimleri için Türkiye'ye geldi. CIA'da çalışan bir kriptografın hikayesini anlatan filmin bazı sahneleri Eminönü'nde çekildi. Detaylar içerikte!

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Dünyaca ünlü oyuncu Rami Malek'i hepiniz tanıyorsunuzdur. 2019 yılında 'Bohemian Rhapsody' filmindeki şarkıcı Freddie Mercury rolü ile Altın Küre, BAFTA ve Oscar ödülleri kazanmıştı. Ayrıca kendisi Oscar kazanan ilk Mısır kökenli oyuncu olmuştu.

Dünyaca ünlü oyuncu Rami Malek'i hepiniz tanıyorsunuzdur. 2019 yılında 'Bohemian Rhapsody' filmindeki şarkıcı Freddie Mercury rolü ile Altın Küre, BAFTA ve Oscar ödülleri kazanmıştı. Ayrıca kendisi Oscar kazanan ilk Mısır kökenli oyuncu olmuştu.

Tabii diziseverler onu 2015-2019 yılları arasında televizyon dünyasında büyük ses getiren Mr. Robot dizisindeki hacker Elliot Alderson rolüyle hatırlar. Rami Malek bu dizide çoklu kişilik bozukluğu, depresyon ve şizofreniden muzdarip siber güvenlik uzmanı hackerı harika bir performansla canlandırmıştı.

Oppenheimer'da da David L. Hill'i canlandıran oyuncu şimdilerde 'Amatör' adlı bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu 2024'ün kasım ayında vizyona girmesi beklenen Amerikan casusluk filmi için kolları sıvadı.

Oppenheimer'da da David L. Hill'i canlandıran oyuncu şimdilerde 'Amatör' adlı bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu 2024'ün kasım ayında vizyona girmesi beklenen Amerikan casusluk filmi için kolları sıvadı.

Hürriyet'in haberine göre Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek, Amatör'ün (The Amateur) çekimleri için Türkiye'ye geldi. İstanbul'un en tarihi ve sinema dünyasının en vazgeçilmez mekanlarından biri olan Eminönü'nde kamera karşısına geçti.

Hürriyet'in haberine göre Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek, Amatör'ün (The Amateur) çekimleri için Türkiye'ye geldi. İstanbul'un en tarihi ve sinema dünyasının en vazgeçilmez mekanlarından biri olan Eminönü'nde kamera karşısına geçti.

Amatör'ün çekimleri için pazar günü kapalı olan Tarihi Valide Han ile Mercan Mahallesi’nde bazı dükkanlar açtırıldı.

Amatör'ün çekimleri için pazar günü kapalı olan Tarihi Valide Han ile Mercan Mahallesi’nde bazı dükkanlar açtırıldı.
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Robert Littell’in aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini James Hawes'in üstlendiği Amatör'de Rami Malek'e Laurence Fishburne, Holt McCallany, Rachel Brosnahan ve Caitríona Balfe gibi oyuncular eşlik ediyor.

Robert Littell’in aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini James Hawes'in üstlendiği Amatör'de Rami Malek'e Laurence Fishburne, Holt McCallany, Rachel Brosnahan ve Caitríona Balfe gibi oyuncular eşlik ediyor.

Rami Malek'in Charles Heller adlı bir CIA kriptografını canlandırdığı filmin konusu da çok ilgi çekici. Filmde Heller, Londra'daki bir terör saldırısında karısını kaybettikten sonra teröristlerin peşine düşüyor. Film, Heller'in patronlarıyla yaşadığı çatışmaları ve teşkilata kendisini eğitmesi için şantaj yapmasını konu alıyor.

Filmin çekimleri Fransa, İngiltere ve Türkiye'de yapılıyor. Eminönü ve CIA pek uzak olmadığımız durumlar... Sizce bizi nasıl bir film bekliyor? Yorumlarda buluşalım!

Filmin çekimleri Fransa, İngiltere ve Türkiye'de yapılıyor. Eminönü ve CIA pek uzak olmadığımız durumlar... Sizce bizi nasıl bir film bekliyor? Yorumlarda buluşalım!

Not: Görsel Skyfall (2012) filminin Eminönü çekimlerinden. Daniel Craig bu filmde James Bond karakterini canlandırmıştı.

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