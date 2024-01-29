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Bu Ne Güzel Sürpriz Böyle: Çılgın Hırsız 4'ten Gelen Beklenmedik Fragmana Yorum Yağdı!

Bu Ne Güzel Sürpriz Böyle: Çılgın Hırsız 4'ten Gelen Beklenmedik Fragmana Yorum Yağdı!

film
themyscira - Misafir Editör
29.01.2024 - 03:16

Çılgın Hırsız serisini bilmeyeniniz yoktur. Gru, kızlar ve minionların verdiği mutlulukla senelerimizi geçirdik. Şimdi de bu muhteşem animasyon serisinin dördüncü filmi geliyor! Herkesi sevindiren bu habere serinin hayranlarından yorum yağdı!

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2010 yılında başlayan Çılgın Hırsız serisi hayatlarımıza adeta renk katmıştı.

2010 yılında başlayan Çılgın Hırsız serisi hayatlarımıza adeta renk katmıştı.

Bu minik sevimli canlılarla tanışmışsınızdır diye düşünüyoruz. Ancak tanışmadıysanız da hala geç kalmış sayılmazsınız!

Bu minik sevimli canlılarla tanışmışsınızdır diye düşünüyoruz. Ancak tanışmadıysanız da hala geç kalmış sayılmazsınız!

Serinin ilk filminde kötü kalpli bir hırsız olan ve Ay'ı çalma hedefi dışında başka bir şeye odaklanmayan Gru; Margo, Edith ve Agnes ile tanışınca hayatı değişiyor.

Serinin ilk filminde kötü kalpli bir hırsız olan ve Ay'ı çalma hedefi dışında başka bir şeye odaklanmayan Gru; Margo, Edith ve Agnes ile tanışınca hayatı değişiyor.

Bu tatlı kızlar ve minionlar sayesinde hayatı başka bir yöne kayan Gru iyi kalpli bir insan haline geliyor.

Bu tatlı kızlar ve minionlar sayesinde hayatı başka bir yöne kayan Gru iyi kalpli bir insan haline geliyor.

2010, 2013 ve 2017 yıllarında yayınlanan üç filmin ardından 2024'te serinin yeni filminin geleceği duyurulmuştu.

2010, 2013 ve 2017 yıllarında yayınlanan üç filmin ardından 2024'te serinin yeni filminin geleceği duyurulmuştu.
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Sürpriz bir fragman gelen animasyonda Gru'nun bir oğlu olduğunu görüyoruz 🥹

Bu beklenmedik haber serinin hayranlarında büyük bir mutluluk yarattı.

Bu beklenmedik haber serinin hayranlarında büyük bir mutluluk yarattı.
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