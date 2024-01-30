Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si Paul Anderson Gerçek Hayatta Uyuşturucudan Yakalanınca Dillere Düştü
Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si Paul Anderson Gerçek Hayatta Uyuşturucudan Yakalanınca Dillere Düştü
Tüm dünyayı kasıp kavuran Peaky Blinders dizisinde 'Arthur Shelby' karakterine hayat veren Paul Anderson uyuşturucu madde bulundurmaktan ceza aldı. Ünlü oyuncunun cezaya çarptırılmasına gelen yorumlar ise okuyanları küçük çaplı bir krize soktu.
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Bir İngiliz dönem draması olan Peaky Blinders tüm dünyanın en sevilen ve büyük ses getiren yapımlarından biri oldu.
Peaky Blinders adlı bir suç çetesinin I. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra yaşadığı maceralarının anlatıldığı yapımda hepimiz bir kez daha İngiliz aksanına doyduk diyebiliriz.
Dizideki en agresif karakterlerden biri de Shelby ailesinin en büyük çocuğu Arthur Shelby Jr. Paul Anderson canlandırdığı karakterle epey geniş bir kitle tarafından sevgi seline boğuldu.
Dünyaca ünlü oyuncu geçtiğimiz gün kokain kullanırken yakalandı. Daily Mail'de yer alan habere göre; olay Anderson'un evinin yakınındaki bir barda meydana geldi.
Anderson'un gittiği barın sahibi, tuvaletten yayılan uyuşturucu dumanını fark edince durumu hemen polise bildirdi. Londra'daki mahkemeye çıkarılan Anderson'a uyuşturucu madde bulundurma suçlaması nedeniyle para cezası verildi.
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Yıldız ismin avukatı ise müvekkilini Peaky Blinders dizisindeki karakteriyle özdeşleştiğini bu yüzden de uyuşturucu kullanımının istisnai bir durum olduğunu ifade etti.
Dört farklı uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildikten sonra iddiaları kabul eden Paul Anderson dizinin fanlarının diline de fena düştü.
Gelin, yaşanan bu trajikomik olaya kimler ne yorum yapmış beraber görelim!
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