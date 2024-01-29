Az Uyumanın Hastalık Oranını Artırması Geceleri Gözünü Ekrandan Ayırmayanların Keyfini Kaçırdı
Az Uyumanın Hastalık Oranını Artırması Geceleri Gözünü Ekrandan Ayırmayanların Keyfini Kaçırdı
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Kulak, Burun, Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu olan Prof. Dr. Vural Fidan, gece uykusunun enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde hayati bir rol oynadığını ifade etti. Fidan, yaptığı açıklamada, uyku süresinin sağlık üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu vurguladı. '7 saatten az uyuyan bireylerin hastalık oranı 3 kat artıyor' şeklindeki ifadesiyle, uyku eksikliğinin sağlığı ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Günümüzde, influenza, koronavirüs, grip ve nezle gibi enfeksiyon hastalıklarının yaygınlaştığı bir dönemdeyiz.
Prof. Dr. Vural Fidan, günde 7 saatten az uyuyan kişilerin, 3 kata kadar daha fazla hasta olma ihtimali olduğunu belirtiyor.
Uyku süresinin ve kalitesinin sağlık üzerindeki etkisine bir kez daha dikkat çekilirken birçok kullanıcı da düşüncelerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda