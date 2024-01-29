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Az Uyumanın Hastalık Oranını Artırması Geceleri Gözünü Ekrandan Ayırmayanların Keyfini Kaçırdı

Az Uyumanın Hastalık Oranını Artırması Geceleri Gözünü Ekrandan Ayırmayanların Keyfini Kaçırdı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.01.2024 - 18:26

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Kulak, Burun, Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu olan Prof. Dr. Vural Fidan, gece uykusunun enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde hayati bir rol oynadığını ifade etti. Fidan, yaptığı açıklamada, uyku süresinin sağlık üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu vurguladı. '7 saatten az uyuyan bireylerin hastalık oranı 3 kat artıyor' şeklindeki ifadesiyle, uyku eksikliğinin sağlığı ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.

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Günümüzde, influenza, koronavirüs, grip ve nezle gibi enfeksiyon hastalıklarının yaygınlaştığı bir dönemdeyiz.

Günümüzde, influenza, koronavirüs, grip ve nezle gibi enfeksiyon hastalıklarının yaygınlaştığı bir dönemdeyiz.

Havaların soğuması ile etkisini iyiden iyiye gösteren rahatsızlıklar, kaliteli bir uykunun önemi daha da artıyor. Uzmanlar, özellikle gece uykusunun, hastalığın önlenmesi ve tedavi sürecinde insanların bağışıklık sistemine doğrudan etkisi olduğunu belirtiyorlar. Bu nedenle, uyku süresinin günde 7 saatin altına düşmemesi gerektiğini vurguluyorlar.

Prof. Dr. Vural Fidan, günde 7 saatten az uyuyan kişilerin, 3 kata kadar daha fazla hasta olma ihtimali olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Vural Fidan, günde 7 saatten az uyuyan kişilerin, 3 kata kadar daha fazla hasta olma ihtimali olduğunu belirtiyor.

“Birçok hormon gece uykusu esnasında salgılanıyor” açıklaması yapan Fidan, '7 saatin altında uyuyan kişilerin immün sistemleri yani vücut dirençleriyle ilgili çok ciddi bir azalma oluyor. Aynı mikroplara maruz kalsalar bile uyku süresi ne kadar kısalırsa 3 kat daha fazla hasta olmaları mümkün.' diye de ekliyor.

Uyku süresinin ve kalitesinin sağlık üzerindeki etkisine bir kez daha dikkat çekilirken birçok kullanıcı da düşüncelerini paylaştı.

Uyku süresinin ve kalitesinin sağlık üzerindeki etkisine bir kez daha dikkat çekilirken birçok kullanıcı da düşüncelerini paylaştı.
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