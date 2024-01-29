Az Uyumanın Hastalık Oranını Artırması Geceleri Gözünü Ekrandan Ayırmayanların Keyfini Kaçırdı

“Birçok hormon gece uykusu esnasında salgılanıyor” açıklaması yapan Fidan, '7 saatin altında uyuyan kişilerin immün sistemleri yani vücut dirençleriyle ilgili çok ciddi bir azalma oluyor. Aynı mikroplara maruz kalsalar bile uyku süresi ne kadar kısalırsa 3 kat daha fazla hasta olmaları mümkün.' diye de ekliyor.