Hemen İlaca Sarılmayın! Uyku Problemi Olanların Alması Gereken 13 Ürün

'Ikigai', uluslararası büyük beğeni toplayan, her gününüze anlam katan bir rehberdir. Japon kültürünün derinliklerinden gelen bu inanış, her bireyin kendine özgü bir ikigaisi olduğunu, dolayısıyla her sabah uyanmanın bir nedeni olduğunu savunur. Bu kitap, sadece ilham verici ve rahatlatıcı bir okuma deneyimi sunmakla kalmaz, aynı zamanda kendi ikigainizi bulmanız için gereken bilgileri de sağlar. Sonuç olarak, stresinizi hafifletir ve daha rahat bir uyku deneyimi yaşamanızı sağlar.

Burada