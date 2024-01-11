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Trend Alarmı! Kışın Güzelliğini Yansıtan 10 Büyüleyici Makyaj Trendi

etiket Trend Alarmı! Kışın Güzelliğini Yansıtan 10 Büyüleyici Makyaj Trendi

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 20:27

Kışın büyüsü, ışıltılı kar taneleri ve soğuk hava, makyaj trendlerine de ilham veriyor. Bu kışın en göz alıcı 10 makyaj trendi, güzelliğinizi vurgulamak için sizleri bekliyor. Kışın dondurucu soğuğunu, cildinizde yaratacağınız sıcak ve çarpıcı etkilerle dengelemeye ne dersiniz? İster gündüz ışığında ister gece aydınlığında, bu makyaj trendleri ile her zaman en iyi şekilde görüneceksiniz. 

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 11.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Winter Glow

1. Winter Glow

Kış aylarında cildinizin kuruluğuna karşı ışıltılı ve nemli bir görünüm elde etmek için, önce cildinizi hazırlamanız gerekiyor. Makyaj sanatçıları makyajınıza cilt tonu eşitsizliklerini gideren, cildin daha ışıltılı ve aydınlık bir görünüme kavuşmasına yardımcı olan ultra glow serum ile başlamanızı ve ardından Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici gibi zengin bir nemlendirici ile devam etmenizi öneriyor.

Sonraki adımda, fondöteninizin altına uygulayacağınız ve o çaba harcamadan 'içten aydınlatılmış' ışıltıyı verecek Flormar Işıltılı Görünüm Veren Kremsi Dokulu Makyaj Bazı'nı kullanabilirsiniz. Bunu göz altlarına, yanaklara, burnun köprüsüne ve kaş kemiklerine uygulayabilirsiniz.

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2. Ruby Red Lips

2. Ruby Red Lips

Çarpıcı bir dudak görünümü elde etmek için öncelikle dudaklarınızın hazırlanması gerektiğini belirtiyor. İlk adım olarak peeling ardından dudak nemlendiricisi kullanmalısınız. Dudaklarınızı tamamen kahverengi bir dudak kalemi ile doldurup uyumlu, konforlu ve uzun süre kalıcı bir kırmızı ruj tonu seçerek bu görüntüyü yakalayabilirsiniz. 

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3. Vampy

3. Vampy

Bu görünüm için, fondöteninizi ve kapatıcınızı kızarıklıklara, cilt kusurlarına veya göz altı halkalarına uygulamanız gerekecek. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı ve L'Oréal Paris True Match Nude Serum Fondöten bu makyaj trendi için yaratılmış. Sonraki adımda, doğal cilt tonunuzdan daha koyu bir ton seçerek yanaklarınızın çukur kısımlarını, saç çizginizi, burnunuzun köprüsünü ve çene çizginizi kontür yapmalısınız. 

Kaşlarınızı düzeltmek için Jowe Cosmetic Kaş Sabitleyici'sini kullanabilirsiniz. Gözlerinize ekstra hacim katmak için L'Oréal Paris Telescopic Maskara'yı deneyebilirsiniz. 

Makyajın bitiş noktası ise bordo ruj. Önerilerimiz bu koleksiyonda

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4. Monokrom Güzelliği

4. Monokrom Güzelliği

Kış aylarında tek renk tonlarında giyinmeyi ve nötr veya açık pembe tonlarında makyaj yapmayı tercih edenler burada mı?

Canlı ve ışıldayan bir görünüm elde etmek için nötr renklere ve açık pembe tonlarına yönelbilirsiniz. Bu trendin temeli cilt. İlk adım olarak Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı kullanın çünkü bu ürün, hassas ciltler için uygun. 

Koyu lekeleri gizlemek için etkili bir kapatıcı kullanabilirsiniz. Sonrasında renk paletinizi seçin ve devam edin. Gözlerde, dudaklarda ve yanaklarda aynı pembe veya nude tonlarını tercih ederek görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

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5. Bronz Işıltı

5. Bronz Işıltı

Bu bronz, pembe ve ıslak görünümlü makyaj gerçekten çok güzel ve dürüstçe söylemek gerekirse yıl boyunca rahatlıkla kullanılabilir. 

Bu görünüm için, cildinizin kuru veya pul pul olmamasına dikkat etmeniz gerekecek. Nivea Make Up Expert Mat Makyaj İçin Nemlendirici Jel Makyaj Bazı'nı baz olarak kullanın.

Sonraki adımda, nötr bir far rengi uygulayabilirsiniz. Göz kapaklarınıza, kaş kemiklerinize ve gözlerinizin iç köşelerine KIKO Göz Farı - Lasting Mousse Eyeshadow 04 ekleyebilirsiniz.

Bu görünüm için takma kirpik de kullanmalısınız, örneğin Lush Lash Takma Kirpik olabilir. Yüzün geri kalanı için, yanaklarınızın çukurlarına Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer ve Killawatt Freestyle Highlighter uygulayabilirsiniz.

Görünümü tamamlamak için, dudakları Emily Dudak Kalemi 222 ile çizmeyi ve Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı- 009 ile doldurun.

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6. Frosted Eyes

6. Frosted Eyes

Bu makyaj trendinde göz makyajı çok baskın değil ama gözlerde ıslak, parıldayan bir görünüm var, neredeyse kar gibi. Göz kapaklarındaki rengi eşitlemek için cildinize uygun bir renkte krem göz farı kullanabilirsiniz. Daha sonrasında kirpik çizgisinden başlayarak göz kapaklarına pembe mat tonu uygulayın ve göz kapağına doğru yayın. Sonra, pembe metalik tonu olan L'Oréal Paris Color Queen Tekli Göz Farı'nı göz kapağınıza parmağınızla uygulayın. 

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7. Smokey Cat Eye

7. Smokey Cat Eye

Bu, klasik bir kedi gözü makyajı varyasyonudur ve daha soğuk, büyüleyici kış geceleri için idealdir.

Öncelikle, en sevdiğiniz göz kalemini ve küçük bir düz fırça almanız gerekiyor. Göz renginizi vurgulayan bir ton seçmek veya klasik siyah veya kahverengi için tercih yapmak en iyisidir.

Sonraki adımda, göz şekliniz için en uygun kedi gözü şeklini çizeceksiniz. Kanatları ilk çizin, gözler açıkken düz bakın. Bu şekilde göz şeklini ve çizginin gözler açıkken nasıl duracağını en iyi şekilde görebilirsiniz.

Biraz temizlik yapmanız gerekiyorsa, Bioderma gibi bir misel su ve sivri uçlu mini pamuklu çubuk ile şekli temizleyin ve mükemmelleştirin. Son olarak, kirpiklerinizi gerçekten yoğunlaştıracak bir maskara ile bitirin, örneğin Maybelline New York Lash Sensational Sky High Cosmic Black Maskara.

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8. Glitter Girly

8. Glitter Girly

Kış aylarında makyajınızı canlandırmanın ve moralinizi yükseltmenin en iyi yolu, parlak ve ışıltılı bir göz makyajı yapmaktır. İlk adım olarak, etkili bir cilt bakım rutinine sahip olduğunuzdan emin olun. Bu noktada, göz kremlerinin önemini asla göz ardı etmeyin. La Roche Posay Hyalu B5 Kırışıklık Karşıtı Aydınlatıcı Göz Kremi harika bir öneri olacaktır.

Göz makyajınızda ışıltıyı tercih ediyorsanız, Nyx Professional Makeup Ultimate Glow Shots Işıltılı Likit Göz Farı - 11 Clementine Fine ideal bir seçenek olabilir. Bu ürün, parlak mavi, bronz ve kakao gibi altı farklı ton seçeneği sunar. 

Unutmayın, dramatik bir ışıltılı göz makyajı yaparken, dudak ve yanak makyajınızı nötr tonlarda tutmanız önemlidir. Bu, makyajınızın genel dengesini sağlar ve göz makyajınızın ön plana çıkmasını sağlar.

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9. Yoğun Kirpikler

9. Yoğun Kirpikler

Bazen etkileyici bir görünüm istersiniz ama karmaşa olmadan... Kirpiklerinizi belirginleştirmek büyük bir fark yaratacak. Kirpiklerinizi vurgulamak için öncelikle göz kapaklarınızı mat veya yumuşak ışıltılı bir far ile doldurmalısınız. Sonrasında, gözlerin iç kısmını bir kalemle çizin. Bu, kirpik köklerinde dolgun bir görünüm sağlar.

Üst ve alt kirpiklere birden fazla kat maskara ile bitirin. Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara'yı deneyin. 

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10. Dikkat Çeken Dudaklar

10. Dikkat Çeken Dudaklar

Klasik bir dudak odaklı makyajdan bahsediyoruz ancak kırmızının klasik tonlarından değil. Canlı renkler sadece yaz ayları için değil. Bu makyajın odak noktası dudaklar olduğu için, rengi uygulamaya başlamadan önce dudaklarınızı doğru bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Bunun için Frudia - Blueberry Dudak Balm'nı kullanarak dudaklarınızı nemlendirin. Ardından, dudak renginizi seçin. Önerimiz Flormar Stylematic Mat Bitişli & Suya Dayanıklı Asansörlü Dudak Kalemi, bu kalem kesinlikle klasik kırmızınıza alternatif bir seçenek. Son olarak, görünümü dengelemek için yanaklara hafif bir renk verin, böylece makyajınız daha uyumlu olur.

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