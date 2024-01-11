Trend Alarmı! Kışın Güzelliğini Yansıtan 10 Büyüleyici Makyaj Trendi
Trend Alarmı! Kışın Güzelliğini Yansıtan 10 Büyüleyici Makyaj Trendi
Kışın büyüsü, ışıltılı kar taneleri ve soğuk hava, makyaj trendlerine de ilham veriyor. Bu kışın en göz alıcı 10 makyaj trendi, güzelliğinizi vurgulamak için sizleri bekliyor. Kışın dondurucu soğuğunu, cildinizde yaratacağınız sıcak ve çarpıcı etkilerle dengelemeye ne dersiniz? İster gündüz ışığında ister gece aydınlığında, bu makyaj trendleri ile her zaman en iyi şekilde görüneceksiniz.
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Bu içerik 11.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Winter Glow
2. Ruby Red Lips
3. Vampy
4. Monokrom Güzelliği
5. Bronz Işıltı
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6. Frosted Eyes
7. Smokey Cat Eye
8. Glitter Girly
9. Yoğun Kirpikler
10. Dikkat Çeken Dudaklar
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