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Kullanıcı Yorumlarında Almayanların Neredeyse Hor Görüldüğü 15 Dikkat Çekici Ürün

etiket Kullanıcı Yorumlarında Almayanların Neredeyse Hor Görüldüğü 15 Dikkat Çekici Ürün

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 18:53

Kullanıcıların yorumlarına baktık ve almayanların adeta gözden düşürüldüğü 15 çarpıcı ürünü sizin için araştırdık. Bu ürünler, kullanıcıların beğenisini kazanmış ve hemen hemen herkesin evinde bulunması gereken eşyalar haline gelmiş. Bu ürünlerin çekiciliği ve popülerliği, onları neredeyse zorunlu bir ihtiyaç haline getirdiği kesin. Dilerseniz, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 31.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bu kaşıklık, çekmecenizde minimal alan kaplasa da 24 parçaya kadar çatal ve bıçak depolama kapasitesine sahip.

1. Bu kaşıklık, çekmecenizde minimal alan kaplasa da 24 parçaya kadar çatal ve bıçak depolama kapasitesine sahip.

Ekstra depolama alanı sağlama konusunda sınırlarınızı zorlayarak, mutfak düzeninizi optimize etmenize yardımcı olur. Bu ürün, pratikliği ve işlevselliği ile mutfakta yer tasarrufu sağlar, böylece çatal ve bıçaklarınızı düzenli ve erişilebilir bir şekilde saklamanızı sağlar.

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2. Herkesin aradığı o süngeri sonunda buldunuz. Temizliğin güler yüzü!

2. Herkesin aradığı o süngeri sonunda buldunuz. Temizliğin güler yüzü!

Scrub Daddy Sünger, çizmeye karşı dirençli ve kokulara karşı dayanıklı bir özellik sergiler. Özel köpüğü, soğuk suyla temas ettiğinde sertleşirken, ılık suyla temas ettiğinde ise yumuşak bir yapıya bürünür. Bu durum, temizlik ihtiyaçlarınıza ve harcamak istediğiniz enerjiye göre tam bir kontrol imkanı sunar.

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3. Apple AirTag, sabahları eşyalarınızı çılgınca aramaktan sizi kurtaracak bir aksesuar.

3. Apple AirTag, sabahları eşyalarınızı çılgınca aramaktan sizi kurtaracak bir aksesuar.

Cüzdanınıza, çantanıza yerleştirebilir ya da anahtarlarınıza takabilirsiniz. Seyahatlerinizde bagajınıza ekleyerek içiniz rahat bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Eşyalarınızı izlemek için yalnızca 'iPhone'umu Bul' uygulamasını kullanmanız yeterli. Üstelik uygulamadan 'Ses Çal' seçeneğini kullanarak AirTag'in ses çıkarmasını sağlayabilirsiniz.

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4. Hava fritözünüz varsa bu ürüne kesinlikle ihtiyacınız var.

4. Hava fritözünüz varsa bu ürüne kesinlikle ihtiyacınız var.

Hava fritözlerinizi temizleme işlemini kolaylaştırmak isteyenler için yeniden kullanılabilir silikon astarlar harika bir seçenek. Bu dayanıklı malzeme sayesinde, astarlarınızı yıllarca kullanabilirsiniz. Hiçbir gıda maddesi yapışmaz ve temizlemek için sadece sabun ve sünger yeterlidir. 

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5. Diş macununuzun son damlasına kadar verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayacak tüp sıkacağı oldukça pratik.

5. Diş macununuzun son damlasına kadar verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayacak tüp sıkacağı oldukça pratik.

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6. Revlon'un tek adımlı kurutma fırçası, saçınızı fönle kurutmanın hızlı ve etkili bir yolu.

6. Revlon'un tek adımlı kurutma fırçası, saçınızı fönle kurutmanın hızlı ve etkili bir yolu.

Duş sonrası bir yere yetişme telaşınızda hatta kötü bir saç gününde bile imdadınıza yetişen bu ürün, salon kalitesinde fön sonuçları sunar ve her saç tipiyle uyumludur. Sadece saçınızı kurutmakla kalmaz, aynı zamanda muhteşem bir görünüm kazandırır. 

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7. Bu ürün, köpeğinizin patilerini etkili bir şekilde temizlerken, aynı zamanda onların rahatlığını da sağlar.

7. Bu ürün, köpeğinizin patilerini etkili bir şekilde temizlerken, aynı zamanda onların rahatlığını da sağlar.

Köpeğinizin patilerini hızlı ve ağrısız bir biçimde temizlemek, aynı zamanda patilerinin kabuklaşmasını ve rahatsızlık vermesini engellemek için tasarlanmış, silikon kıllara sahip minik bir pati temizleyiciye ne dersiniz? 

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8. Bu çanta düzenleyici, çantanızın içini düzenli tutmanın yanı sıra, çantanızın ömrünü de uzatır.

8. Bu çanta düzenleyici, çantanızın içini düzenli tutmanın yanı sıra, çantanızın ömrünü de uzatır.

İçerisine atılan her şeyi bir anda bulabilmenizi sağlayan bu düzenleyici, çok sayıda cep ile donatılmış ve herhangi bir çantaya kolayca yerleştirilebilir. Dahası, çanta değiştirmenin zorluğunu ortadan kaldırır. Ek olarak, içindeki herhangi bir ürünün patlaması durumunda çantanızın iç astarını koruma altına alır. 

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9. Yalnızca su kullanarak makyajınızı silebileceğiniz yumuşak bir makyaj temizleme bezi.

9. Yalnızca su kullanarak makyajınızı silebileceğiniz yumuşak bir makyaj temizleme bezi.

Bu eşsiz ürün, gözeneklerinizdeki kirleri temizlemek için özel bir mikrofiber karışımıyla donatılmıştır. İki tarafı bulunan bu ürünün, bir yüzeyi su ve hafif bir fırçalama ile tüm makyajınızı silerken, diğer yüzeyi cildinizi ölü derilerden arındırır. Artık cildinize zarar veren ve paranızı boşa harcayan bezlere ihtiyacınız yok. 

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10. Çift yüzeyli, peluş bir nevresim takımı ile uykuya dalmanızı daha keyifli hale getirebilirsiniz.

10. Çift yüzeyli, peluş bir nevresim takımı ile uykuya dalmanızı daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Bu nevresim takımı, tek başına bir battaniye olarak bile kullanılabilecek kadar kalın ve dolgun. Ancak, bu yorganın en büyük avantajı, sürekli değişen zevklerinize uyum sağlayabilme esnekliğine sahip olması. 

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11. Evinizdeki inatçı ve ulaşılması güç lekelerle başa çıkmak için The Pink Stuff Mucizevi Temizlik Macunu'na başvurabilirsiniz.

11. Evinizdeki inatçı ve ulaşılması güç lekelerle başa çıkmak için The Pink Stuff Mucizevi Temizlik Macunu'na başvurabilirsiniz.

Bu ürün, piyasanın en çok satanlarından biri ve etkileyici temizleme gücüyle tanınıyor. Küvetlerden ocaklara, spor ayakkabılarından pastel boyalı duvarlara kadar geniş bir yelpazede kullanılabilen bu çok yönlü temizlik macunu, evinizi pırıl pırıl yapmanın en etkili yollarından biridir.

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12. Süpürge ve paspaslarınızı düzenleyip, depolama alanınızı veya temizlik dolabınızı yeniden düzenleyecek bir ürünle devam edelim.

12. Süpürge ve paspaslarınızı düzenleyip, depolama alanınızı veya temizlik dolabınızı yeniden düzenleyecek bir ürünle devam edelim.

Bu ürün, aletlerinizi asmanıza ve böylece zeminde daha fazla yer açmanıza yardımcı olur. İhtiyacınız olduğunu fark etmeyebileceğiniz bir ürün, ta ki sahip olana kadar. 

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13. Ona sadece bir uzaktan kumanda demek haksızlık olur.

13. Ona sadece bir uzaktan kumanda demek haksızlık olur.

TikTok Bluetooth Uzaktan Kumandası, spor salonunda ter dökerken ya da mutfakta lezzetli bir yemek hazırlarken bile favori uygulamanızda kolayca gezinmenizi sağlar. Ancak bu sadece başlangıç. Bu çok yönlü alet, Instagram'da zamanlayıcı olmadan dolaşmanıza, e-kitapları rahatça okumanıza ve hatta uzaktan fotoğraf çekmenize olanak sağlar.

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14. Krampların ve bilek ağrısının, işinizi veya oyun keyfinizi sekteye uğratmasına izin vermeyin.

14. Krampların ve bilek ağrısının, işinizi veya oyun keyfinizi sekteye uğratmasına izin vermeyin.

Bileklerinize destek sağlayan ve onları sekiz saat boyunca sabit bir durumda tutma zorunluluğunu hafifleten hafızalı köpük jel ped serisi, işlevselliğinizi ve konforunuzu artırır. Bu pedler, bileklerinize gereken desteği sağlayarak onları rahatlatır ve aynı zamanda uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunar. 

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15. En güzelinin en sona bırakmak istedik.

15. En güzelinin en sona bırakmak istedik.

Hangi hediyeyi alacağınızı düşünmeyi artık bırakın ve Stanley kalitesini kucaklayın. Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde çayı, kahveyi ve diğer içecekleri 5 saate kadar sıcak, 6 saate kadar soğuk ve 26 saate kadar buz gibi tutar. 

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