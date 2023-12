Kullanıcıların Öve Öve Bitiremediği İndirimli 13 Parfüm Önerisi

Emporio Armani Stronger With You, sevginin gücünü ve dengeyi temsil ederken, kalp atışınızı hızlandıran yüksek notalarıyla öne çıkar. Bu parfüm, tutkulu bir aşk hikayesinin erkek kahramanını yansıtır ve yaz dışında her mevsimde rahatlıkla kullanılabilir.

Üst notaları: Nane, menekşe yaprağı, pembe biber ve kakule.

Kalp notaları: Tarçın, lavanta, ananas, kavun ve adaçayı.

Dip notaları: Amber, sedir ağacı, kestane ve vanilya.

