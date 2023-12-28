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Kullanıcıların Öve Öve Bitiremediği İndirimli 13 Parfüm Önerisi

etiket Kullanıcıların Öve Öve Bitiremediği İndirimli 13 Parfüm Önerisi

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 10:54

Parfüm dünyasına dair en çok övgü alan ve kullanıcıların vazgeçemediği 13 parfüm önerisini sizler için derledik. Üstelik bu önerilerimiz, indirimli fiyatlarıyla da cebinizi düşünüyor. Kendinize en uygun kokuyu bulmak için hazırladığımız bu rehber, parfüm seçimindeki kararsızlığınıza son verecek. İster hafif ve ferah bir koku, ister yoğun ve etkileyici bir esans arıyor olun, bu liste sizin için ideal. İşte, kullanıcıların bitmek bilmeyen övgülerine layık görülen, indirimli fiyatlarıyla bütçenizi sarsmayacak 13 parfüm önerisi.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 27.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Lancome Miracle

1. Lancome Miracle

Lancome Miracle parfüm, yeni başlangıçların kapılarını aralamanız için sizleri bekliyor. Hayatın her anında karşınıza çıkan güzellikler, saniye saniye yaşadığınız mucizeler ve her yeni güne uyanırken karşılaştığınız sürprizler... Tüm bunların kokusu, Lancome Miracle parfümde saklı. 

Tepe notası: Liçi, frezya, manolya 

Kalp notası: Yasemin, zencefil, karabiber

Dip notası: Misk, amber

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2. Yves Saint Laurent New Y Men

2. Yves Saint Laurent New Y Men

Kendine güvenen ve tutkularının peşinden gidenler için vazgeçilmez bir seçenek olan bu parfüm, her damlasında farklı bir hikaye anlatıyor. Kendine özgü kokusuyla, sıradanlığı reddeden ve her zaman farklı olmayı arzulayanlar için ideal bir seçim olacak. 

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3. Lancome La Vie Est Belle Intense

3. Lancome La Vie Est Belle Intense

La vie est belle, çiçek kokusu sevenler için ideal. Şam Gülü ve Ylang Ylang aromalarıyla zenginleştirilmiş bu parfümün şişesi de ayrı güzel. 

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Tek kelimeyle harikasınız ve güvenilir 🙏 Ürün kesinlikle orijinal, sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.  Birincisi en sevdiğim parfümle bu kadar ucuz fiyatla beni tekrar kavuşturduğunuz için ikincisi de o ince ve güzel hediyeniz için 😊 Herkes en ufak tereddüt bile etmeden sipariş verebilir.

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4. Giorgio Armani Code Kadın Parfümü

4. Giorgio Armani Code Kadın Parfümü

Modern kadınların gözdesi olan bir parfümle karşınızdayız. Parfüm şişesi, duygusal hatları ve ışıltılı son dokunuşuyla adeta bir sanat eseri niteliğinde değil mi? 

  • Tepe notası: Portakal, zencefil, armut şerbeti, arap yasemini

  • Kalp notası: Portakal çiçeği, yabani yasemin, lavanta, bal

  • Dip notası: Vanilya

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5. Yves Saint Laurent Black Opium

5. Yves Saint Laurent Black Opium

Yves Saint Laurent'in Black Opium Parfümü ise kullanıcıların gözdesi olan bir gece kokusu olarak karşımıza çıkıyor. Şehvetli, dinamik ve canlı notaları bir arada sunan bu parfüm, Yves Saint Laurent'in özgün ruhunu yansıttığı kesin. Siyah ve parlak şişesi ile kendine özgü bir kimlik yaratmayı başaran bu koku, baş döndürücü etkisi ile modern ve çekici kadınları hedefliyor.

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6. Giorgio Armani Si Kadın Parfümü

6. Giorgio Armani Si Kadın Parfümü

Kadınların 'imza parfümü' olma arzusunu karşılamayı başaran bu parfüm, zarif ve sofistike bir kokuya sahip olmasıyla biliniyor. Üst notalarındaki siyah frenk üzümü ve yeşil mandalina serinlik katmakla kalmıyor kokunun daha parlak kalmasını sağlıyor.

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7. Emporio Armani Stronger With You Erkek Parfümü

7. Emporio Armani Stronger With You Erkek Parfümü

Emporio Armani Stronger With You, sevginin gücünü ve dengeyi temsil ederken, kalp atışınızı hızlandıran yüksek notalarıyla öne çıkar. Bu parfüm, tutkulu bir aşk hikayesinin erkek kahramanını yansıtır ve yaz dışında her mevsimde rahatlıkla kullanılabilir.

Üst notaları: Nane, menekşe yaprağı, pembe biber ve kakule.

Kalp notaları: Tarçın, lavanta, ananas, kavun ve adaçayı.

Dip notaları: Amber, sedir ağacı, kestane ve vanilya.

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8. Giorgio Armani Acqua Di Gio Erkek Parfüm

8. Giorgio Armani Acqua Di Gio Erkek Parfüm

Giorgio Armani'nin eşsiz parfümü Acqua Di Gio, doğanın tüm canlılığını ve ferahlığını size sunuyor. Deniz suyunun tatlı ve tuzlu tonlarıyla, güneşin sıcak ve büyüleyici dokunuşunun birleşimi, Akdeniz güneşinin ruhunuza yansımasını sağlıyor. 

  • Tepe notası: Calabria, bergamot, yeşil mandalina, portakal çiçeği esansı

  • Kalp notası: Yasemin yaprağı, kaya gülü

  • Dip notası: Biberiye, Endonezya paçuli

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9. Yves Saint Laurent Libre

9. Yves Saint Laurent Libre

Yves Saint Laurent'in kadın parfümü Libre, özgürlüğün kokusunu taşıyor. Fas'tan gelen portakal çiçeği ve Fransız lavantasının birleşiminden oluşan bu feminen koku, her şeyi sınırsızca yaşama özgürlüğünü temsil ediyor. 

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10. Yves Saint Laurent Mon Paris

10. Yves Saint Laurent Mon Paris

Calabria bergamotu, çilek, ahududu ve armut gibi sulu ve tatlı notaların birleşiminden oluşan bu parfüm, sizi kendine hayran bırakacak. Hem günlük kullanıma uygun hem de özel anlarınızda tercih edebileceğiniz bu kokuyu, mutlaka denemelisiniz. 

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11. Lancome La Nuit Tresor

11. Lancome La Nuit Tresor

Ahududu, tropik meyveler ve bergamot notalarının mükemmel uyumuyla oluşturulmuş bu eşsiz parfüm, kalıcılığıyla da ön plana çıkıyor. Sizi tüm gün boyunca bırakmayan bu muhteşem koku, etrafınızdakilere de unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Sizi ve çevrenizdekileri etkisi altına alacak bu muhteşem parfüm, herkesin deneyimlemesi gereken bir koku.

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12. Thierry Mugler Alien Refillable

12. Thierry Mugler Alien Refillable

Sırlarla dolu, mor renkli bir şişenin içinde saklanan büyülü bir iksir olan Thierry Mugler Alien parfümü, teninize dokunduğu anda gizemli havasını tüm varlığınıza yayıyor. Bu parfümün notaları; üst notalarda büyüleyici yasemin, orta notalarda ise odunsu tonlar yer alıyor. Alt notalarda ise amberin sıcak ve çekici kokusu bulunuyor. Bu özel parfüm, her bir notasıyla sizi farklı bir yolculuğa çıkarıyor ve duyularınızı harekete geçiriyor.

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13. Yves Saint Laurent L'Homme Erkek Parfümü

13. Yves Saint Laurent L'Homme Erkek Parfümü

Yves Saint Laurent L'Homme, erkeksi bir çekicilik ve tazelikle odunsu notaları bir araya getiriyor. Ozon notasıyla beraber taze hava hissiyatı ve modern mimarinin sadeliği ön plana çıkıyor. 

  • Tepe notası: Zencefil, turunçgil harmanı, ozon

  • Kalp notası: Menekşe yaprakları, beyaz biber, fesleğen çiçeği

  • Dip notası: Vetiver, tonka fasulyesi, sedir ağacı

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