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Seyahatlerinizi Daha Konforlu ve Keyifli Hale Getirecek 15 Kurtarıcı Ürün

etiket Seyahatlerinizi Daha Konforlu ve Keyifli Hale Getirecek 15 Kurtarıcı Ürün

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 11:47

Seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ve farklı kültürlerle tanışmak herkesin zevk aldığı bir eylem. Ancak seyahatlerin keyifli ve rahat geçmesi için bazı önlemler almak gerekli. İşte bu noktada seyahat için kurtarıcı ürünler devreye giriyor. Seyahat için kurtarıcı ürünler, seyahat deneyiminizi kolaylaştırır ve beklenmedik durumlar için hazırlıklı olmanızı sağlar. Sizin için seçtiğimiz seyahatlerinizi daha konforlu ve keyifli hale getirecek bu kurtarıcı ürünlerle artık daha hazırlıklı ve rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 24.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Seyahatler için özel olarak üretilen bu çantalar hayat kurtarıyor.

1. Seyahatler için özel olarak üretilen bu çantalar hayat kurtarıyor.

Giysilerinizi, ayakkabınızı, diş fırçalarınızı, kirli çamaşırlarınızı bavulunuzda düzenli tutacak bu set, seyahatlerinizde sizin kurtarıcınız olacak.

9 adetten oluşan bu setin fiyatı 499 TL.

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2. Seyahat kozmetik çantasının en iyi seçiminiz olması gerektiğine inanıyoruz.

2. Seyahat kozmetik çantasının en iyi seçiminiz olması gerektiğine inanıyoruz.

Makyaj malzemelerinizi yolculukta zarar görmesini engelleyecek kadar düzenli tutacak bu çanta, katmanlı tasarımıyla malzemelerinizi masaya dökmeden makyajınızı yapmanız için tasarlanmış.

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3. Her seyahate çıkarken "çantada parfümüme bir zarar gelir mi, kırılır mı?" diye soranlar için...

3. Her seyahate çıkarken "çantada parfümüme bir zarar gelir mi, kırılır mı?" diye soranlar için...

5 ml kapasiteye sahip olan bu sprey şişesi parfümünüzü cepte, çantada veya seyahat ettiğiniz her yerde kolayca taşımanızı sağlar. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde her zaman favori parfümünüzü yanınızda bulundurabilirsiniz.

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4. Büyük ambalajlı ürünlerini yasaklara takılmadan yanında götürmek isteyenlere özel.

4. Büyük ambalajlı ürünlerini yasaklara takılmadan yanında götürmek isteyenlere özel.

Bu seyahat şişeleri banyo malzemeleri, yüz temizleyici, şampuan, vücut yıkama, saç kremi, losyon, el kremi gibi sıvı bakım ürünleriniz için mükemmel.

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5. Ütü masası olmadan konforlu düzleştirme için Philips Buharlı Düzleştirici Seri 3000!

5. Ütü masası olmadan konforlu düzleştirme için Philips Buharlı Düzleştirici Seri 3000!

Kullanışlı ve katlanabilir tasarımıyla bavulda yer kaplamayan bu ürüne bayılacaksınız. Özellikle iş seyahati gibi kırışık kıyafetleri kabul edemeyecek ortamlara yapılan seyahatlerin en büyük kurtarıcısı.

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6. Fırçalarınızı sürekli unutuyor musunuz?

6. Fırçalarınızı sürekli unutuyor musunuz?

Fondöten ve kapatıcınızın cildinize kolayca uygulanması için 3'ü 1 arada fırça desteği sağlayan bu ürün, seyahat bavulunuzun yıldızı olacak. 3 farklı seviyeyi de kullanarak tek bir fırça ile 3 farklı fırça kullanım avantajı yakalayabilirsiniz.

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7. Bu hepsi bir arada kit, seyahat dostu olacak şekilde tasarlanmış.

7. Bu hepsi bir arada kit, seyahat dostu olacak şekilde tasarlanmış.

Her seferinde kusursuz, profesyonel görünümlü makyaj uygulaması elde etmenizi sağlayacak bu set, aynalı kutusu sayesinde ayna ihtiyacınızı da ortadan kaldırıyor. 

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8. Havayolları seyahatleriniz için koltuk altı kabin çantası...

8. Havayolları seyahatleriniz için koltuk altı kabin çantası...

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Kıyafetleri katlayıp dikey bir şekilde yerleştirirseniz, daha fazla eşya (kıyafet) sığdırabilirsiniz. Katlanabilir özelliği sayesinde de seyahat sonrası evde yer işgal etmemesi, küçük bir çekmeceye bile sığması güzel bence. Tavsiye ederim18 farklı renk seçeneğine hemen buradan göz atın.

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9. Kirleri temizlemek için hijyenik, evrensel temizlik bezi.

9. Kirleri temizlemek için hijyenik, evrensel temizlik bezi.

%100 pamuk, %100 biyolojik olarak çözünebilir, yenilenebilir hammadde, kimyasal içermeyen bu 100 adet seyahat havlusu su ile temas ettiğinde preslenmiş ve süper emici kuru bez hemen tüy bırakmayan bir ıslak mendile dönüşüyor.

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10. Yumurtlayan kalemleri andıran bu fırça seti, her zaman sizinle olacak.

10. Yumurtlayan kalemleri andıran bu fırça seti, her zaman sizinle olacak.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Hayatınızda alıp alabileceğiniz en iyi şey galiba. Çok kullanışlı ve çok da güzel fırçaları ben her yere götürüyorum.

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11. Seyahat çantanızda teknolojik ürünlerinizin düzensizliği size zorluk çıkarıyorsa...

11. Seyahat çantanızda teknolojik ürünlerinizin düzensizliği size zorluk çıkarıyorsa...

Elektronik düzenleme çantası 7 file cepli ve 1 bölmeli 2 katmana sahip olup kablo, USB sürücü, hafıza kartları, şarj cihazı, flaş disk, kalem, kulaklık gibi teknolojik ürünleri saklamak için yeterince geniş.

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12. Sizi, yarı yolda bırakmayacak bir seyahat boy şemsiyeyle tanıştıralım istedik.

12. Sizi, yarı yolda bırakmayacak bir seyahat boy şemsiyeyle tanıştıralım istedik.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Yaklaşık iki haftalık sürede geldi. Bir kaç kez kullanma imkanım oldu. Çok memnun kaldım. Su geçirmiyor, mekanizma biraz sert olsa da güven veriyor. Yurtdışında çok tercih edilen bir marka.

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13. Bu mini mücevher kutusu, tatilinizde dolaşan takılarınızı çözmek için ayırdığınız vakti değerlendirmeniz için.

13. Bu mini mücevher kutusu, tatilinizde dolaşan takılarınızı çözmek için ayırdığınız vakti değerlendirmeniz için.

Bavula koyulurken ve çıkarılırken düğümlenen takılar gidilen seyahatte tatsızlık yaratabiliyor. Düğümsüz takıların keyfini çıkarmak için edinebileceğiniz takı kutusuna buradan ulaşabilirsiniz.

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14. Nerede saklayacağınızı bir türlü kestiremediğiniz şarjlı diş fırçası için harika bir ürün..

14. Nerede saklayacağınızı bir türlü kestiremediğiniz şarjlı diş fırçası için harika bir ürün..

Diş fırçası ve başlıklarını oldukça hijyenik bir biçimde taşıyabilmenizi sağlayacak diş fırçası kutusuna buradan ulaşabilirsiniz

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15. Neden saç düzleştiriciniz de ütünüz gibi seyahat boy olmasın?

15. Neden saç düzleştiriciniz de ütünüz gibi seyahat boy olmasın?

Saçlarınızın seyahatte de mükemmel görünmesini istiyorsanız dilerseniz saçınıza bukle yapmak için dilerseniz de düzleştirmek için bu mini düzleştiriciyi kullanabilirsiniz.

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