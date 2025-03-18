Hayvanlar da Tıpkı İnsanlar Gibi Mental Hastalıklara Sahip Olabilir mi?

Ancak bunlar, insanlardaki klinik depresyon veya anksiyete bozukluğu ile birebir aynı olmayabilir. Örneğin köpekler sebepsiz yere endişeli görünebilir, mobilyaları parçalayabilir ya da yalnız bırakıldıklarında kontrolsüz tepkiler verebilirler. Ancak insanlar gibi oturup yaşadıkları anksiyeteyi anlatamazlar. Bu nedenle hayvanların psikolojik durumlarını anlamak için sadece davranışlarına bakılabiliyor.

Pennsylvania Üniversitesi’nden veteriner Prof. Carlo Siracusa, hayvanların kesinlikle zihinsel hastalıklar yaşayabileceğini söylüyor. Ona göre insan beynindeki duygusal kontrol merkezleriyle hayvanlardaki merkezler büyük oranda benzer. Özellikle beyindeki amigdala hem insanlarda hem de hayvanlarda kaygı, korku ve stres tepkilerini yönetiyor.