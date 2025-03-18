Hayvanlar da Tıpkı İnsanlar Gibi Mental Hastalıklara Sahip Olabilir mi?
Hayvanlar da Tıpkı İnsanlar Gibi Mental Hastalıklara Sahip Olabilir mi?
Hayvanlar duygularını bizim gibi sözlü olarak ifade edemeseler de onların da psikolojik rahatsızlıklar yaşayabileceği fikri uzun süredir tartışılıyor. Evcil hayvanlarını gözlemleyen birçok kişi; köpeklerin depresyona girebildiğini, kedilerin anksiyete yaşayabildiğini düşünüyor. Hatta tutsak hayvanlarda görülen bazı davranışlar, insanlarda görülen psikiyatrik rahatsızlıklarla şaşırtıcı benzerlikler taşıyor. Peki bu gerçekten zihinsel bir hastalık mı yoksa sadece dış etkenlere verilen doğal bir tepki mi? Bilim insanları bu konuda oldukça çarpıcı keşifler yaptı.
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Veterinerler ve hayvan davranış uzmanları, hayvanların bazı psikiyatrik bozukluklar yaşayabileceğini söylüyor.
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Birçok araştırma, hayvanların da travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) benzeri tepkiler verdiğini gösteriyor.
İnsanlar, depresyon yaşadıklarında duygusal boşluk, ilgisizlik, enerji kaybı ve umutsuzluk hissederler.
Bazı zihinsel hastalıklar, tamamen insan beyninin gelişmişliğine bağlı olabilir.
Hayvanlarda zihinsel rahatsızlıklar genellikle fiziksel ve davranışsal belirtilerle kendini gösterir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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