Şebnem Ferah’ın Kalbimizi Sızlatan Şarkısı “Deli Kızım Uyan”ın Arkasındaki Acı Kayıp

Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, güçlü vokali, derin sözleri ve sahnedeki muhteşem enerjisiyle yıllardır müzikseverlerin kalbinde taht kurdu. Rock müziğin kraliçesi, kariyeri boyunca 'Sil Baştan', 'Ben Şarkımı Söylerken' gibi pek çok unutulmaz şarkıya imza attı. Ancak onun en duygusal eserlerinden biri olan “Deli Kızım Uyan” şarkısında sanatçının yaşadığı büyük bir trajedi yatıyor.
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“Deli Kızım Uyan” şarkısının arkasındaki hüzünlü hikaye👇
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Müzik kariyerine Volvox grubuyla adım atan Ferah, 1990’lı yıllarda solo kariyerine yönelerek geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Ancak bu süreçte aldığı bir haber, onun hayatını derinden sarstı.
Ancak albüm yayınlandıktan yaklaşık bir yıl sonra, ablası gözlerini bir daha açmamak üzere kapattı.
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kendisini çok severim ve besteleri çok güzel. Ablası içinde rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah