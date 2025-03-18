Şebnem Ferah’ın Kalbimizi Sızlatan Şarkısı “Deli Kızım Uyan”ın Arkasındaki Acı Kayıp

Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, güçlü vokali, derin sözleri ve sahnedeki muhteşem enerjisiyle yıllardır müzikseverlerin kalbinde taht kurdu. Rock müziğin kraliçesi, kariyeri boyunca 'Sil Baştan', 'Ben Şarkımı Söylerken' gibi pek çok unutulmaz şarkıya imza attı. Ancak onun en duygusal eserlerinden biri olan “Deli Kızım Uyan” şarkısında sanatçının yaşadığı büyük bir trajedi yatıyor.