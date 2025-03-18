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Şebnem Ferah’ın Kalbimizi Sızlatan Şarkısı “Deli Kızım Uyan”ın Arkasındaki Acı Kayıp

Şebnem Ferah’ın Kalbimizi Sızlatan Şarkısı “Deli Kızım Uyan”ın Arkasındaki Acı Kayıp

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 14:36

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Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, güçlü vokali, derin sözleri ve sahnedeki muhteşem enerjisiyle yıllardır müzikseverlerin kalbinde taht kurdu. Rock müziğin kraliçesi, kariyeri boyunca 'Sil Baştan', 'Ben Şarkımı Söylerken' gibi pek çok unutulmaz şarkıya imza attı. Ancak onun en duygusal eserlerinden biri olan “Deli Kızım Uyan” şarkısında sanatçının yaşadığı büyük bir trajedi yatıyor.

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“Deli Kızım Uyan” şarkısının arkasındaki hüzünlü hikaye👇

Müzik kariyerine Volvox grubuyla adım atan Ferah, 1990’lı yıllarda solo kariyerine yönelerek geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Ancak bu süreçte aldığı bir haber, onun hayatını derinden sarstı.

Müzik kariyerine Volvox grubuyla adım atan Ferah, 1990’lı yıllarda solo kariyerine yönelerek geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Ancak bu süreçte aldığı bir haber, onun hayatını derinden sarstı.

Ablası Aycan Ferah, ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı. Şebnem Ferah, ablasına olan sevgisini ve çaresizliğini kelimelere dökerek “Deli Kızım Uyan” şarkısını yazdı. Çünkü o güne kadar ablasına hep “Deli Kız” diye hitap ediyordu ve bu şarkıyla onu hayata tutunmaya çağırıyordu.

Ancak albüm yayınlandıktan yaklaşık bir yıl sonra, ablası gözlerini bir daha açmamak üzere kapattı.

Ancak albüm yayınlandıktan yaklaşık bir yıl sonra, ablası gözlerini bir daha açmamak üzere kapattı.

Geriye, bugün hala dinlediğimizde derin bir hüzün yaratan o şarkı kaldı... 

'Deli Kızım Uyan', Ferah’ın en büyük acılarından birini ölümsüzleştirerek müzik tarihine kazandırdığı en özel eserlerden biri olarak hafızalara kazındı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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ali Erciyes

kendisini çok severim ve besteleri çok güzel. Ablası içinde rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah