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Sunucu Ece Üner, Savcılık Tarafından İfadeye Çağırıldı

Sunucu Ece Üner, Savcılık Tarafından İfadeye Çağırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2025 - 14:48 Son Güncelleme: 18.03.2025 - 15:51

Sunucu Ece Üner savcılık tarafından ifadeye çağırıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üner 'Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz' dedi.

Ece Üner hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı.

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Ece Üner hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı.

Ece Üner hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı.

Gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

Ece Üner'den polis eşliğinde savcılığa gidiş görüntüleri Halk TV tarafından paylaşıldı 👇

Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülürken; konuyla ilgili açıklaması X hesabından yaptı.

Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülürken; konuyla ilgili açıklaması X hesabından yaptı.

Ece Üner sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz.

Ece Üner'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Ece Üner'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
twitter.com

Ece Üner'in ifadeye çağırılmasının nedeninin İsmail Saymaz'ın bir paylaşımının altına yazdığı bu yorum olduğu belirtildi 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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