Bir Kahvenin Faturası 50 Milyon Dolar! Starbucks’ın Rekor Tazminat Ödeyeceği Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bir Kahvenin Faturası 50 Milyon Dolar! Starbucks’ın Rekor Tazminat Ödeyeceği Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı
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ABD’de bir servis kuryesinin üzerine sıcak kahve dökülmesi sonucu ciddi yanıklar ve sinir hasarı oluştuğu olayın ardından mahkeme kuryeye 50 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
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Mahkeme kararının ardından olayın görüntüleri de ortaya çıktı…
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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