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Bir Kahvenin Faturası 50 Milyon Dolar! Starbucks’ın Rekor Tazminat Ödeyeceği Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bir Kahvenin Faturası 50 Milyon Dolar! Starbucks’ın Rekor Tazminat Ödeyeceği Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2025 - 10:32

ABD'de, 2020 yılında Starbucks'ın araç servisinden içecek alan bir kişinin üzerine sıcak kahve dökülmesi olayıyla ilgili mahkeme, şirketin 50 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Bir kahvenin 50 milyon dolara mal olduğu olayın görüntüleri de yıllar sonra ortaya çıktı.

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ABD’de bir servis kuryesinin üzerine sıcak kahve dökülmesi sonucu ciddi yanıklar ve sinir hasarı oluştuğu olayın ardından mahkeme kuryeye 50 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

ABD’de bir servis kuryesinin üzerine sıcak kahve dökülmesi sonucu ciddi yanıklar ve sinir hasarı oluştuğu olayın ardından mahkeme kuryeye 50 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Michael Garcia isimli kurye, 2020'de Los Angeles'ta araba servisinden sıcak içecek alırken içeceklerin kucağına döküldüğünü belirtti. 

Olayın sonucunda Garcia'nın genital bölgesinde sinir hasarı ve ciddi yanıklar meydana geldi. Dava, şirket çalışanının içeceklerin kapağını düzgün kapatmayarak özen yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla açıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre, Garcia'nın yaşadığı zararlar arasında fiziksel acı, ruhsal sıkıntı, hayat kalitesinde düşüş, şekil bozukluğu ve anksiyete yer aldı. Şirkete, Garcia'ya 50 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiği karar verildi.

Mahkeme kararının ardından olayın görüntüleri de ortaya çıktı…

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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