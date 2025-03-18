18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümünde Cephede Çekilen Fotoğraflarla Şanlı Tarihimize Yolculuk
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümünde Cephede Çekilen Fotoğraflarla Şanlı Tarihimize Yolculuk
Kaynak: https://www.msb.gov.tr/ArsivAskeriTar...
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şanlı tarihimizi anıyoruz. Tarihin seyrini değiştiren zaferimizin 110'uncu yıl dönümünde bir kez daha kahramanlarımızı anıyor ve 'Çanakkale Geçilmez' diyoruz. Bir milletin birlik olup tüm varlığı ve yokluğuyla canı pahasına verdiği bu mücadeleden ilham almaya devam ediyoruz.
İşte, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan 'Çanakkale Muharebelerinden Kesitler ve Fotoğraflar' albümüyle şanlı tarihimiz...
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1. "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum."
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2. Çocuk, genç, kadın, erkek, yaşlı demeden herkes cephedeydi!
3. Mehmet Çavuş'un hastanede yazdığı mektuptan: "Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim."
4. Çanakkale muharebesinde 276 kilogramlık top mermisini sırtlayıp savaşın seyrini değiştirdi Kocaseyit!
5. Çanakkale Boğazı'nı ateş altına alan Türk topçusu.
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6. Fransız Donanması'nın ön dretnot zırhlısı Bouvet'i batıran top ve kahramanları
7. 5. Ordu Posta Teşkilatı
8. Cephenin her alanda devam ettiği anlarda gizlenmiş bir posta dağıtım çadırı.
9. Çanakkale Zaferi sembollerinden biri olan 57. Alay, canı pahasına Anzak Çıkarmasını durdurdu!
10. Çanakkale Cenub Grubu Sağ Cenah siperlerinde askerler.
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11. Cephenin gerisinde ekmeğini paylaşan Mehmetçik, "üzüm hoşafı" ile savaşı kazandı.
12. Okula gidecekleri yaşta şehit oldular...
13. Varıyla yoğuyla hazırdı bu millet mücadeleye!
14. Anzak İskelesi
15. Savaş sadece cephede değildi!
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16. I. Dünya Savaşı Çanakkale Deniz Savaşları'nda karşısındaki devasa donanmaya karşı duran Nusret Mayın Gemisi!
17. Piyade Alayı Sancağı'na altın ve gümüş imtiyaz muharebe madalyalarının takılması merasimi.
18. Bir 18 Mart'ta daha Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde 110. yıl dönümünü kutluyoruz şanlı zaferin: "Çanakkale Geçilmez"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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