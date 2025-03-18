onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümünde Cephede Çekilen Fotoğraflarla Şanlı Tarihimize Yolculuk

etiket 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümünde Cephede Çekilen Fotoğraflarla Şanlı Tarihimize Yolculuk

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 14:17

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şanlı tarihimizi anıyoruz. Tarihin seyrini değiştiren zaferimizin 110'uncu yıl dönümünde bir kez daha kahramanlarımızı anıyor ve 'Çanakkale Geçilmez' diyoruz. Bir milletin birlik olup tüm varlığı ve yokluğuyla canı pahasına verdiği bu mücadeleden ilham almaya devam ediyoruz. 

İşte, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan 'Çanakkale Muharebelerinden Kesitler ve Fotoğraflar' albümüyle şanlı tarihimiz...

Kaynak: https://www.msb.gov.tr/ArsivAskeriTar...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum."

1. "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum."

Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal'in 10 Ağustos 1915'te Conkbayırı'nda süngü taarruzu sırasında bir şarapnel misketi göğsüne isabet etti. Atatürk, sağ göğüs cebindeki saati sayesinde ölümden kurtuldu ve cepheyi kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurana dek tarihe iz bırakan bir mücadelenin ulu önderi oldu. Bu uğurda, Çanakkale'de taarruzu değil, ölmeyi emretti: 

Bu öyle alelade bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Hatta ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilave etmişimdir:

'Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar

geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir.'

2. Çocuk, genç, kadın, erkek, yaşlı demeden herkes cephedeydi!

2. Çocuk, genç, kadın, erkek, yaşlı demeden herkes cephedeydi!

Geriye sadece siyah beyaz fotoğrafı ve üzerindeki 'Gönüllü Bombacı' notu kalan henüz 13 yaşındaki çocuk, yüreğinin büyüklüğü ve gözlerindeki öz güven ile vatanı için şehit oldu Çanakkale'de. 

İşte bu yüzden Çanakkale Geçilmez...

3. Mehmet Çavuş'un hastanede yazdığı mektuptan: "Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim."

3. Mehmet Çavuş'un hastanede yazdığı mektuptan: "Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim."

Kahraman Mehmet Çavuş, sağ kolunu kaybettiği için değil üzülmedi. Mektubunda da belirttiği gibi, yarası henüz kapanmadığı ve hastaneden çıkıp harbe dönemediği için ügündü ve komutanından af diledi. İşte, Mehmet Çavuş'un hastanede yazdığı sözler: 

'Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim. Beni üzen ve yeniden birliğime katılarak, düşmanla çarpışmama engel olan şey, yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastahaneden çıkıp, harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz komutanım.'

4. Çanakkale muharebesinde 276 kilogramlık top mermisini sırtlayıp savaşın seyrini değiştirdi Kocaseyit!

4. Çanakkale muharebesinde 276 kilogramlık top mermisini sırtlayıp savaşın seyrini değiştirdi Kocaseyit!

Havran ilçesinin Çamlık(eski adıyla Manastır) Köyünde dünyaya gelen Seyit Onbaşı, “Kaldıramazsın Seyit” deselerde “Bir deneyelim hele” diyerek yüreğindeki gücü ortaya koydu. 

Mutafa Kemal'in de dediği gibi, 'Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri lanetli ihtiraslara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.'

5. Çanakkale Boğazı'nı ateş altına alan Türk topçusu.

5. Çanakkale Boğazı'nı ateş altına alan Türk topçusu.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Fransız Donanması'nın ön dretnot zırhlısı Bouvet'i batıran top ve kahramanları

6. Fransız Donanması'nın ön dretnot zırhlısı Bouvet'i batıran top ve kahramanları

718 kişilik mürettebatı olan Bouvet, tekli taretlerde iki adet 305 mm ve iki adet 274 mm toptan oluşan bir ana bataryaya sahipti. 18 Mart 1915'te Çanakkale Deniz Savaşı sırasında 8 top mermesi isabet etti, ancak batıramadı. Ta ki Çanakkale Deniz Savaşı Bouvet geri manevrası sırasında Nusret Mayın Gemisi'nin mayınlarına çarpana dek.

7. 5. Ordu Posta Teşkilatı

7. 5. Ordu Posta Teşkilatı

Ordunun silahtan giyime, teçhizattan sağlık ekipmanlarına ve hatta yaralıların tahliyesine her ihtiyaca koştu menzil teşkilatı. Cephenin geri hizmetindeki kahramanlar, ordunun lojistik ihtiyaçlarını karşılayarak Yurt içi (ana vatan), Menzil ve Ordu Harekât Bölgesi arasında mekik dokudular.

8. Cephenin her alanda devam ettiği anlarda gizlenmiş bir posta dağıtım çadırı.

8. Cephenin her alanda devam ettiği anlarda gizlenmiş bir posta dağıtım çadırı.

5. Ordu Menzil Teşkilatı, Balkan Savaşları öncesi Alman lojistik sistemini örnek alarak kuruldu.

9. Çanakkale Zaferi sembollerinden biri olan 57. Alay, canı pahasına Anzak Çıkarmasını durdurdu!

9. Çanakkale Zaferi sembollerinden biri olan 57. Alay, canı pahasına Anzak Çıkarmasını durdurdu!

Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in yönetimindeki 57. Piyade Alayı, 19. Piyade Tümenine bağlı üç alaydan biriydi. Balkan Savaşı'nda 19. Piyade Tümeni'nin kuruluşundan çıkarılan 57. Alay, 1 Şubat 1915'te Tekirdağ Yarçeşme'de tertip edildi. 24 Nisan 1915 tarihine kadar Yarbay Mustafa Kemal ve Binbaşı Hüseyin Avni Bey tarafından eğitilen Alay, Conkbayırı’na yetişti ve Anzak Çıkarmasını durdurdu. Savaşın ilk gününden son gününe kadar cephede olan Alay'ın anısına yapılan şehitlikte 25'i subay 1.817 şehitimiz yer alıyor. 

'Cephanemiz yoksa süngümüz var, dedim ve bağırarak: Süngü tak, dedim. Yere yatırdım. Erler yere yatınca düşman da yere yattı. Kazandığım an, bu andır.'

10. Çanakkale Cenub Grubu Sağ Cenah siperlerinde askerler.

10. Çanakkale Cenub Grubu Sağ Cenah siperlerinde askerler.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Cephenin gerisinde ekmeğini paylaşan Mehmetçik, "üzüm hoşafı" ile savaşı kazandı.

11. Cephenin gerisinde ekmeğini paylaşan Mehmetçik, "üzüm hoşafı" ile savaşı kazandı.

15 Mayıs 1915 

Sabah: Üzüm Hoşafı 

Öğle: Yok

Akşam: Üzüm Hoşafı 

Ekmek: Tam 

16 Haziran 1915 

Sabah: Yok

Öğle: Yok

Akşam: Yağlı Buğday Çorbası

Ekmek: Tam 

16 Temmuz 1915 

Sabah: Üzüm Hoşafı 

Öğle: Yok

Akşam: Yok

Ekmek: Yarım

21 Temmuz 1915  

Sabah: Yerim Ekmek

Öğle: Yok

Akşam: Şekersiz Üzüm Hoşafı 

Ekmek: Yok

12. Okula gidecekleri yaşta şehit oldular...

12. Okula gidecekleri yaşta şehit oldular...

  • Galatasaray Lisesi, 1915 yılında 18, 1916’da 4 mezun verdi. 

  • İstanbul Lisesi'nden 50 öğrenci şehit düştü. 

  • Balıkesir Erkek Muallim Mektebi’nden yalnızca 2 öğrenci mezun oldu. 

  • Çapa Erkek Öğretmen Okulu, hiç mezun veremedi. 

  • Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane, 1915'te tüm öğretmenleri ve öğrencileriyle birlikte cepheye katıldığı için hiç mezun vermedi. I. Dünya Savaşı süresince 765 tıp öğrencisinden 346'sı şehit düştü ve geri dönemedi.

13. Varıyla yoğuyla hazırdı bu millet mücadeleye!

13. Varıyla yoğuyla hazırdı bu millet mücadeleye!

14. Anzak İskelesi

14. Anzak İskelesi

Düşman birlikleri fotoğrafta gördüğünüz Anzak İskelesi ve daha nicelerinden girdi vatan toprağına...

15. Savaş sadece cephede değildi!

15. Savaş sadece cephede değildi!

Ayağındaki çorabı, evindeki son lokma aşı, bağrında sevgiyle büyüttüğü ve gözünden dahi sakındığı biricik evladını cepheye gönderdi bu millet! Tarihin seyrini değiştiren kahramanlar, dünyanın zihnine kazındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. I. Dünya Savaşı Çanakkale Deniz Savaşları'nda karşısındaki devasa donanmaya karşı duran Nusret Mayın Gemisi!

16. I. Dünya Savaşı Çanakkale Deniz Savaşları'nda karşısındaki devasa donanmaya karşı duran Nusret Mayın Gemisi!

7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusret Mayın Gemisi, düşman gemilerinin projektörlerine aldırmadan mayın döşemeye başladı. Yüzbaşı Tophaneli İsmail Hakkı Bey ve Müstahkem Mevkii Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi (Akpınar) Bey komutasında  gemi, Anadolu yakasındaki Erenköy'den Karanlık Liman'a kadar mayın bıraktı. 

Bir sonraki gün ise İngilizler deniz ve hava keşifleri yaptıkları halde mayınların izine rastlayamadı.

17. Piyade Alayı Sancağı'na altın ve gümüş imtiyaz muharebe madalyalarının takılması merasimi.

17. Piyade Alayı Sancağı'na altın ve gümüş imtiyaz muharebe madalyalarının takılması merasimi.

18. Bir 18 Mart'ta daha Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde 110. yıl dönümünü kutluyoruz şanlı zaferin: "Çanakkale Geçilmez"

18. Bir 18 Mart'ta daha Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde 110. yıl dönümünü kutluyoruz şanlı zaferin: "Çanakkale Geçilmez"

'Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i...

Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın.

Herc ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab...

Seni ancak ebediyetler eder istiab..'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
217
74
55
4
3
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın