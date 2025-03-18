18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümünde Cephede Çekilen Fotoğraflarla Şanlı Tarihimize Yolculuk

Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal'in 10 Ağustos 1915'te Conkbayırı'nda süngü taarruzu sırasında bir şarapnel misketi göğsüne isabet etti. Atatürk, sağ göğüs cebindeki saati sayesinde ölümden kurtuldu ve cepheyi kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurana dek tarihe iz bırakan bir mücadelenin ulu önderi oldu. Bu uğurda, Çanakkale'de taarruzu değil, ölmeyi emretti:

Bu öyle alelade bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Hatta ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilave etmişimdir:

'Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar

geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir.'