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Doktor Olacaklardı Şehit Oldular: Öğrencilerinin Tamamı 18 Mart'ta Şehit Olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

Doktor Olacaklardı Şehit Oldular: Öğrencilerinin Tamamı 18 Mart'ta Şehit Olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 12:42

Tarihler 18 Mart 1915'i gösteriyordu. Çanakkale'de büyük bir Deniz Zaferi elde edildi. Türk milleti için bir dönüm noktası olan o gün, bir milletin canla başla verdiği mücadelenin en büyük örneği olmuştu. Vatan toprakları, işgalci güçlere bırakılmadı. 7'den 70'e herkes vatanı için cepheye koştu. Kimisi yarini, kimisi kundaktaki bebeğini bırakıp vatanı için canını ortaya koydu. Tahsilli öğrencilerin tamamı cepheye gittiği için birçok okuldan mezun verilemedi.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, öğrencilerinin tamamı şehit düştüğü için 1921 yılında hiç mezun veremedi.

Kaynak: Halk TV

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Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı!

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı!

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Çanakkale'de yeni bir cephe açarak İstanbul'u ele geçirmeyi ve Osmanlı Devleti'ni Almanya'dan ayırmayı amaçladı.19 Şubat 1915 sabahında İtilaf Devletleri 16 muharebe gemisi, 6 muhrip, 14 mayın arama tarama ve bir uçak gemisinden oluşan büüyük bir donanmayla taaruza geçti. İkinci bombardıman ise 25 Şubat tarihinde yapıldı. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığındaki ordumuz, Çanakkale'de eşine rastlanmamış bir mücadele gerçekleştirdi. 17-18 Mart gecesinde Nusret Mayın Gemisi, boğaz geçişine mayın döşedi. 18 Mart günü büyük taaruz başladı. İtilaf devletlerinin muharebe gemileri batırıldı.

İşgal kuvvetleri büyük bir mücadele sonucunda geri püskürtüldü ve Çanakkale'nin geçilmez olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordumuz sayesinde bütün dünyaya gösterildi. 

Bugün ise bu zaferin 110.yılı.

Çanakkele'nin bu denli özel olmasının nedeni ise yokluk içinde verilen destansı mücadele oldu.

Çanakkele'nin bu denli özel olmasının nedeni ise yokluk içinde verilen destansı mücadele oldu.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin ardından kara zaferi de kazanıldı. Bu zaferler, Türk milleti için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale, yokluk içinde kazanılan bir zafer olarak tarihe geçti. Orada cesurca savaşan askerler, eğitimli askeri birlikler değildi. İşgal kuvvetleri son teknoloji donanmalarla vatanımıza saldırırken bizim askerlerimiz gerekli mühimmata bile sahip değildi. 7'den 70'e herkes vatanı kurtarmak için mücadele etti.

Kadınlarımız askerlerimize kıyafetler dikti, çoraplar ördü. Çocuklarımız cepheye su taşıdı. Cepheye gidenlerin bir daha dönmeyeceği bilinse de hiç kimse cepheye gitmekten geri durmadı. Kimisi yaşlı annesini bıraktı geride kimisi de kundaktaki bebeğini.

Tıbbiyelilerin tamamı şehit düştü.

Tıbbiyelilerin tamamı şehit düştü.

Çanakkale Zaferi kolay kazanılmadı. Bir milletin şanlı direnişini gözler önüne seren Çanakkale'de herkes tek yürek oldu. Henüz liselerde eğitim gören gençler, vatanı korumak için cepheye koştu. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray Lisesi oldu. 

Galatasaray Lisesi, 1912’de 60 mezun vermişti. Fakat 1915 yılında bu sayı 18'e, 1916’da 4'e düştü. İstanbul Lisesi'nden 50 öğrenci şehit düştü. Balıkesir Erkek Muallim Mektebi’nden yalnızca 2 mezun verildi. 

Birçok lise, o yıllarda hiç mezun veremedi. Vefa Lisesi ve Çapa Erkek Öğretmen Okulu, mezun veremeyen okullar arasındaydı.

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane öğrencileri ve öğretmenleri de askeri birliklere katıldı. Tıbbiye, bir yıl kapalı kaldıktan sonra hastane olarak hizmet vermeye başladı. Tıp öğrencilerinin 756'sından 356'sı şehit düştü.

1915 yılında Tıbbiye'ye kaydolan birçok öğrenci vardı. Bu öğrencilerin tamamı, cepheye gönüllü olarak katıldı ve Çanakkale'de şehit düştü. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921 yılında hiç mezun veremedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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