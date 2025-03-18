Doktor Olacaklardı Şehit Oldular: Öğrencilerinin Tamamı 18 Mart'ta Şehit Olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Çanakkale'de yeni bir cephe açarak İstanbul'u ele geçirmeyi ve Osmanlı Devleti'ni Almanya'dan ayırmayı amaçladı.19 Şubat 1915 sabahında İtilaf Devletleri 16 muharebe gemisi, 6 muhrip, 14 mayın arama tarama ve bir uçak gemisinden oluşan büüyük bir donanmayla taaruza geçti. İkinci bombardıman ise 25 Şubat tarihinde yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığındaki ordumuz, Çanakkale'de eşine rastlanmamış bir mücadele gerçekleştirdi. 17-18 Mart gecesinde Nusret Mayın Gemisi, boğaz geçişine mayın döşedi. 18 Mart günü büyük taaruz başladı. İtilaf devletlerinin muharebe gemileri batırıldı.

İşgal kuvvetleri büyük bir mücadele sonucunda geri püskürtüldü ve Çanakkale'nin geçilmez olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordumuz sayesinde bütün dünyaya gösterildi.

Bugün ise bu zaferin 110.yılı.