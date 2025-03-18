Doktor Olacaklardı Şehit Oldular: Öğrencilerinin Tamamı 18 Mart'ta Şehit Olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
Doktor Olacaklardı Şehit Oldular: Öğrencilerinin Tamamı 18 Mart'ta Şehit Olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
Tarihler 18 Mart 1915'i gösteriyordu. Çanakkale'de büyük bir Deniz Zaferi elde edildi. Türk milleti için bir dönüm noktası olan o gün, bir milletin canla başla verdiği mücadelenin en büyük örneği olmuştu. Vatan toprakları, işgalci güçlere bırakılmadı. 7'den 70'e herkes vatanı için cepheye koştu. Kimisi yarini, kimisi kundaktaki bebeğini bırakıp vatanı için canını ortaya koydu. Tahsilli öğrencilerin tamamı cepheye gittiği için birçok okuldan mezun verilemedi.
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, öğrencilerinin tamamı şehit düştüğü için 1921 yılında hiç mezun veremedi.
Kaynak: Halk TV
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Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı!
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Çanakkele'nin bu denli özel olmasının nedeni ise yokluk içinde verilen destansı mücadele oldu.
Tıbbiyelilerin tamamı şehit düştü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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