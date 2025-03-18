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Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nden Önce Madam Corinne'ye Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nden Önce Madam Corinne'ye Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı

Mustafa Kemal Atatürk
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2025 - 11:53

Çanakkale Savaşı sırasında Maydos Mıntıka Komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı Madam Corinne'ye yazdığı mektupta bir detay ortaya çıktı. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah bu mektupla ilgili 'Mustafa Kemal Bey, 18 Mart'tan bir gün önce 17 Mart tarihinde arkadaşına yazdığı mektupta, burada bulunduğu sürece daima başarılı olacağını ifade etmişti' ifadelerini kullandı.

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ÇOMÜ AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart'ta arkadaşı Madam Corinne yazdığı mektuptaki bir detaya dikkat çekti.

ÇOMÜ AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart'ta arkadaşı Madam Corinne yazdığı mektuptaki bir detaya dikkat çekti.

Dr. Sabah, Fransızca yazılan mektubun, Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünü, kendinden ne kadar emin olduğunu yansıttığını vurguladı. Mustafa Kemal Bey'in 19'uncu Tümen Komutanı iken 25 Şubat 1915 sabahı Eceabat'a geldiğini söyleyen Dr. Sabah, 'Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Şubat ile 25 Mart tarihleri arasında yani bir ay boyunca Maydos Mıntıka Komutanlığı görevi esnasında kullandığı karargah binasıdır. Mustafa Kemal Bey Eceabat'a geldiğinde burada 9'uncu Tümen bağlısı olup ve kendisine bağlanan 26'ncı ve 27'nci alaylarla birlikte aynı zamanda Maydos Mıntıka Komutanlığı'nı yürütmüş ve 1 ay bu görevi sürdürmüştü. Maydos Mıntıka Komutanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte Mustafa Kemal Bey aynı zamanda Gelibolu Yarımadası'nı olası bir çıkarmaya karşı da savunmakla yükümlü bir subay haline gelmişti' ifadelerini kullandı.

Dr. Sabah, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dr. Sabah, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yani Gelibolu Yarımadası'nın çıkarmaya karşı savunulmasının sorumluluğu birinci derecede Mustafa Kemal Bey'e ait olmuştu. Nitekim 4 Mart 1915 tarihinde böyle bir hadise gerçekleşmiş, 19 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde Çanakkale Boğazı'nın giriş istihkamlarını tahrip etmek ve dolayısıyla Birleşik Filo'nun boğaza girişini emniyetli bir hale getirmek için gerçekleşen saldırılar sonucunda sağ kalan ya da tahrip edilmemiş topları yok etmek amacıyla İngilizler tarafından hem Seddülbahir'e hem de Kumkale'ye tahrip müfrezeleri çıkarılmıştı. Fakat o gün Mustafa Kemal Bey ise bu karargah binasında değil, Cevat Paşa ile birlikte Kilitbahir'deki istihkamları denetlemek için Kilitbahir'de bulunmaktaydı. Bu esnada ise Seddülbahir'de Bigalı Mehmet Çavuş namında bir askerimiz büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkta karaya çıkan tahrip müfrezelerinin geri atılmasında büyük bir rol oynamıştı. Eceabat'a dönüşünde bu haberi alan Mustafa Kemal Bey hemen 26'ncı Alay'a telefon ederek 'Oraya gelişime kadar İngilizleri derhal denize dökün' emrini vermiş ve akşam saatlerinde oraya vardığında emrettiği gibi İngilizlerin döküldüğünü görmüştü.'

Yaşanan olaylardan sonra 17 Mart tarihinde Mustafa Kemal Bey'in arkadaşı Madam Corinne’ye mektup yazdığını söyleyen Dr. Sabah şu ifadeleri kullandı:

Yaşanan olaylardan sonra 17 Mart tarihinde Mustafa Kemal Bey'in arkadaşı Madam Corinne’ye mektup yazdığını söyleyen Dr. Sabah şu ifadeleri kullandı:

'Mustafa Kemal Bey, bu mektupta bir ay boyunca burada olduğunu, bir aydır Çanakkale Boğazı'nı savunduğunu ve eğer burada kalmaya devam ederse daima başarılı olacağını ifade etmiştir. Aslında bu öngörüsünün Çanakkale Muharebelerinde ne kadar haklı olduğunu ve gerçekleştiğini de ilerleyen süreçte göreceğiz. Nitekim muharebelerin ilerleyen süreçlerinde sadece Arıburnu'nda değil, Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da da kendinden emin bir şekilde bu başarıya ulaşmış ve mektupta yazdığı gibi öngörüsünde haklı çıkmıştı. Nitekim bir gün sonra 18 Mart hadisesi gerçekleşmiş ancak o esnada karadan bir harekat gerçekleşmemişti. Ancak gerçekleşmiş olsaydı karadaki birlikleri komuta eden kişi olarak Mustafa Kemal Bey bu çıkarmaya karşı koyacaktı. Kendinden emin bir şekilde başarılı olacağını öngören Mustafa Kemal Bey muhtemeldir ki bu çıkarmaya karşı da zaten başarılı olacaktı. Ancak 18 Mart hadisesinden sonra Mustafa Kemal Bey'in Maydos Mıntıka Komutanlığı görevi son bulmuş ve 5'inci Ordu'nun kurulmasıyla birlikte kendisine de ordunun genel ihtiyatı olma görevi verilmişti. Bunun üzerine de tümeniyle birlikte Bigalı köyüne intikalini tamamlamıştı. Daima başarılı olacağını ifade eden Mustafa Kemal Bey, 25 Nisan'da çıkarmalar başladığında kendi inisiyatifiyle adeta ateşten gömleği de giyerek, 57'nci Alay ile birlikte büyük bir sorumluluk örneği göstererek harekete geçmiş ve daha ilk gün Çanakkale Muharebelerinin seyrine çok büyük ölçüde tesir etmiştiri”

Mustafa Kemal Atarük’ün 3 Mayıs 1915 tarihinde Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya da bir mektup gönderdiğini belirten Dr. Sabah şunları anlattı:

Mustafa Kemal Atarük’ün 3 Mayıs 1915 tarihinde Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya da bir mektup gönderdiğini belirten Dr. Sabah şunları anlattı:

'Bu raporda da 'Zamanında Maydos Mıntıka Komutanı iken almış olduğum tedbirler değiştirilmemiş olsaydı şu an düşmanın karaya çıkmasına müsaade edilmemiş olabilirdi. 5'inci Ordu komutanı Liman Paşa bizi, askerimizi ve memleketimizi tanımadığı için ve layıkıyla tanıyacak bir süresi de bulunmadığı için çıkarma noktalarını açık bıraktı' diyerek aslında Maydos Mıntıka Komutanı iken almış olduğu tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu ifade etmişti' dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı Madam Corinne yazdığı mektubun Türkçeye çevirisinde ise şu ifadeler yer alıyor: 'İki aydır buradayım ve Çanakkale Boğazı'nı müttefiklerin ihraç teşebbüsünde bulunan donanmalarına ve kuvvetlerine karşı müdafaa ediyorum. Bu ana kadar aziz Corrine, hep muvaffak oldum ve aynı yerde kalırsam, kuvvetle ümit ediyorum ki daima da muvaffak olacağım. Burada benim ismimin duyulmamasına hayret etmemeli, çünkü ben mühim bir muharebenin kahramanı olarak Mehmed Çavuş'a şeref kazandırmayı tercih ettim. Tabii şüphe etmezsiniz ki muharebeyi idare eden sizin dostunuzdu ve savaş gecesi muharebelerin saflarında Mehmed Çavuş'u bulan da o idi.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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