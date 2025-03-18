Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nden Önce Madam Corinne'ye Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı
Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nden Önce Madam Corinne'ye Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı
Çanakkale Savaşı sırasında Maydos Mıntıka Komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı Madam Corinne'ye yazdığı mektupta bir detay ortaya çıktı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah bu mektupla ilgili 'Mustafa Kemal Bey, 18 Mart'tan bir gün önce 17 Mart tarihinde arkadaşına yazdığı mektupta, burada bulunduğu sürece daima başarılı olacağını ifade etmişti' ifadelerini kullandı.
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ÇOMÜ AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart'ta arkadaşı Madam Corinne yazdığı mektuptaki bir detaya dikkat çekti.
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Dr. Sabah, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yaşanan olaylardan sonra 17 Mart tarihinde Mustafa Kemal Bey'in arkadaşı Madam Corinne’ye mektup yazdığını söyleyen Dr. Sabah şu ifadeleri kullandı:
Mustafa Kemal Atarük’ün 3 Mayıs 1915 tarihinde Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya da bir mektup gönderdiğini belirten Dr. Sabah şunları anlattı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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