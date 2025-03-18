Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nden Önce Madam Corinne'ye Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı

'Bu raporda da 'Zamanında Maydos Mıntıka Komutanı iken almış olduğum tedbirler değiştirilmemiş olsaydı şu an düşmanın karaya çıkmasına müsaade edilmemiş olabilirdi. 5'inci Ordu komutanı Liman Paşa bizi, askerimizi ve memleketimizi tanımadığı için ve layıkıyla tanıyacak bir süresi de bulunmadığı için çıkarma noktalarını açık bıraktı' diyerek aslında Maydos Mıntıka Komutanı iken almış olduğu tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu ifade etmişti' dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı Madam Corinne yazdığı mektubun Türkçeye çevirisinde ise şu ifadeler yer alıyor: 'İki aydır buradayım ve Çanakkale Boğazı'nı müttefiklerin ihraç teşebbüsünde bulunan donanmalarına ve kuvvetlerine karşı müdafaa ediyorum. Bu ana kadar aziz Corrine, hep muvaffak oldum ve aynı yerde kalırsam, kuvvetle ümit ediyorum ki daima da muvaffak olacağım. Burada benim ismimin duyulmamasına hayret etmemeli, çünkü ben mühim bir muharebenin kahramanı olarak Mehmed Çavuş'a şeref kazandırmayı tercih ettim. Tabii şüphe etmezsiniz ki muharebeyi idare eden sizin dostunuzdu ve savaş gecesi muharebelerin saflarında Mehmed Çavuş'u bulan da o idi.'