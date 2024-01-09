Sevgililer Gününe Özel: Şubat Ayında Aşkı ve Romantizmi Tırnaklarınıza Yansıtacak Ojeler
Sevgililer Gününe Özel: Şubat Ayında Aşkı ve Romantizmi Tırnaklarınıza Yansıtacak Ojeler
Sevgililer Günü, aşkın ve romantizmin kutlandığı özel bir gündür. Bu özel günü kutlamanın birçok yolu vardır ve bunlardan biri de tırnaklarınıza uygulayacağınız oje renkleri ile aşkı ve romantizmi yansıtmaktır. Şubat ayında aşkı ve romantizmi tırnaklarınıza yansıtacak oje renklerini sizler için derledik.
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Bu içerik 09.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Pastel Oje 99
2. Mavala Oje 53 - London
3. Golden Rose Wow Nail Color Oje No: 12
4. Pastel Oje 49
5. Flormar Oje 11
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6. Pastel Oje 54
7. Pastel Oje 257
8. Golden Rose Color Expert Nail Lacquer No:112
9. Pastel Oje 38
10. Pastel Oje 277
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11. Pastel Nude Oje 756
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