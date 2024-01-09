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Sevgililer Gününe Özel: Şubat Ayında Aşkı ve Romantizmi Tırnaklarınıza Yansıtacak Ojeler

etiket Sevgililer Gününe Özel: Şubat Ayında Aşkı ve Romantizmi Tırnaklarınıza Yansıtacak Ojeler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 12:30

Sevgililer Günü, aşkın ve romantizmin kutlandığı özel bir gündür. Bu özel günü kutlamanın birçok yolu vardır ve bunlardan biri de tırnaklarınıza uygulayacağınız oje renkleri ile aşkı ve romantizmi yansıtmaktır. Şubat ayında aşkı ve romantizmi tırnaklarınıza yansıtacak oje renklerini sizler için derledik.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 09.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Pastel Oje 99

1. Pastel Oje 99

Şubat ayının romantik atmosferini ve aşkı tırnaklarınıza yansıtacak özel bir seçenek sunuyoruz: Sevgililer Gününe özel ojeler! Pastel markasının öne çıkan ürünü olan 99 numaralı oje, klasik kırmızı tonuyla sizi büyüleyecek. Bu özel günün ruhunu ve anlamını tırnaklarınızda taşıyabileceğiniz bu oje, aşkın ve romantizmin simgesi...

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2. Mavala Oje 53 - London

2. Mavala Oje 53 - London

Kırmızı, aşkı ve tutkuyu simgeler. Sevgililer Günü'nde kırmızı oje kullanarak aşkınızı ve tutkunuzu tırnaklarınıza yansıtabilirsiniz. Kırmızı oje, klasik ve zamansız bir seçenektir.

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3. Golden Rose Wow Nail Color Oje No: 12

3. Golden Rose Wow Nail Color Oje No: 12

Pembe, yumuşaklığı ve kadınlığı temsil ederken aynı zamanda aşkın özünü yakalayan bir renktir. Şubat ayı için soluk pembe mükemmel bir seçim olacak.

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4. Pastel Oje 49

4. Pastel Oje 49

Zengin ve lüks bir koyu mor ton, Şubat ayı manikürünüz için harika bir seçenek. Koyu tonlar, tırnaklarınıza ilahi bir drama dokunuşu katar. Bu çarpıcı renk, sofistike bir görünüm sunacak.

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5. Flormar Oje 11

5. Flormar Oje 11

Vanilya rengi, yumuşak ve sıcak bir ton. Bu renk, sevgililer gününde sıcak ve samimi bir atmosfer yaratmak isteyenler için mükemmel. Harika bir seçenek olacak Flormar Oje 11 numaraya mutlaka bir şans vermelisiniz. Aşkınızı ve romantizminizi tırnaklarınıza yansıtacak bu oje burada

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6. Pastel Oje 54

6. Pastel Oje 54

Parıltılı bir pembe oje, Sevgililer Günü için mükemmel bir seçimdir. Bu renk, aşk ve romantizmi simgeler ve tırnaklarınıza tatlı bir görünüm kazandırır.

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7. Pastel Oje 257

7. Pastel Oje 257

Bordo, aşk ve tutkunun simgesi olan kırmızının daha derin ve daha zengin bir tonudur. Bu renk, özellikle kış aylarında popülerdir ve Sevgililer Günü için mükemmel bir seçimdir.

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8. Golden Rose Color Expert Nail Lacquer No:112

8. Golden Rose Color Expert Nail Lacquer No:112

Petrol mavisi, derin ve zengin bir tonu olan bir mavi rengidir. Bu renk, özellikle kış aylarında popülerliğini korumaya devam ediyor. Farklılıktan yanaysanız bu önerimizi mutlaka incelemelisiniz.

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9. Pastel Oje 38

9. Pastel Oje 38

Siyah oje, tek başına kullanıldığında oldukça etkileyici olabilir. Ancak, biraz daha eğlenceli bir görünüm için, siyah oje ile farklı renkte bir oje kullanabilirsiniz. Örneğin, siyah oje ile pembe oje bir araya getirildiğinde, tırnaklarınıza hem tatlı hem de asi bir görünüm kazandırabilir.

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10. Pastel Oje 277

10. Pastel Oje 277

Moda dünyasının en göz alıcı trendlerinden biri olan metaliklerin büyüsünü hatırlayın. Şık, zengin ve çarpıcı bir gümüş manikür elde etmek için Pastel'in  277 numaralı ojesini tercih edebilirsiniz.

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11. Pastel Nude Oje 756

11. Pastel Nude Oje 756

Şubat ayında tarafsız renkler ön plandadır. Nude pembe, doğallığı ve zarafeti bir araya getiren bir renk. Bu renk, sevgililer gününde romantik ve sofistike bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal. Ayrıca nude pembe, her tür cilt tonuyla uyum sağlar ve her türlü kıyafetle kolayca eşleştirilebilir.

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