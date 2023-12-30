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2023'ün Makyaj Dünyasında Fırtına Gibi Esen Büyüleyici Trendleri

etiket 2023'ün Makyaj Dünyasında Fırtına Gibi Esen Büyüleyici Trendleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 13:36

2023 yılı makyaj trendlerinin hızla evrildiği ve her gün yeni bir güzellik trendinin ortaya çıktığı bir yıl oldu. Özellikle TikTok ve Instagram, makyaj dünyasının nabzını tuttu diyebiliriz. Renkli farlardan klasiklere dönüş, metalik dokuların yeniden yükselişi ve gardırobumuzun renk paletinin makyaj stillerimizi etkilemesi, yılın önemli trendleriydi. Sade ama çarpıcı görünümlerden ödün vermedik. 2023 yılını geride bırakırken, biz de yılın en çok konuşulan makyaj trendlerine kısaca bir bakalım istedik. Gelin aşağıda birlikte göz atalım.

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Bu içerik 29.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Latte Makyaj

1. Latte Makyaj

'Latte makyaj', bu yılın en popüler makyaj trendlerinden biri oldu. Nude makyajın bir türü olmasına rağmen, latte makyaj daha belirgin ve gizemli bir görünüm sunuyor. Bu makyaj, yumuşak gölgelendirme tonlarına sahip tek bir rengin tonlarının yer aldığı bir paletten oluşuyor. Gündüzden geceye kolayca uyarlanabilen bu makyaj tarzı, bu özelliği sayesinde herkesin sevgilisi oldu diyebiliriz.

Sonuç olarak, latte makyaj, doğal ve sofistike bir görünüm sunan, her cilt tonuna uygun ve her duruma uyarlanabilen bir makyaj tarzıdır. Bu yılın en popüler makyaj trendlerinden biri olan latte makyajı deneyimlemeniz için bir koleksiyon oluşturduk. Buradan ürünlere ulaşın

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2. Barbie Pembesi

2. Barbie Pembesi

Barbie ve pembenin yaz aylarında hüküm sürdüğü bir dönemde, makyaj trendleri de bu etkiden kaçamadı. Bu yaz, mükemmel pembe allığı bulma arayışımız, yumuşak pembe tonlarıyla uyumlu makyajlar yapmayı popüler hale getirdi. Bu tür makyajlar, enerji ve tazelik hissi veren bir atmosferin oluşturulmasında önemli bir rol oynadı.

Yumuşak pembe tonları ve tonsürton makyajlar yapmanız için önerilerimiz bu koleksiyonda

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3. Clean Girl

3. Clean Girl

'Clean Girl' makyaj, adından da anlaşılacağı gibi, temiz ve doğal bir görünüm sunan bir makyaj stili. Bu stil, makyajın ağırlığını hissettirmeden, doğallığı ön plana çıkaran bir alternatif sunuyor.

'Clean Girl' makyajın karakteristik özellikleri arasında nemli görünen bir cilt, doğal renkte taze yanaklar, abartısız ancak belirginleşmiş bakışları sağlayan kirpikler, düzgün taranmış kaşlar ve şeftali tonlarında dudaklar yer alıyor. Bu özellikler, makyajın ağırlığından uzaklaşıp, daha ferah ve doğal bir görünüm elde etmek isteyenler için harika.

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4. Espresso Makyaj

4. Espresso Makyaj

'Espresso Makeup' trendi, ismini yoğun ve zengin espresso kahvesinden alır ve doğallığı, sofistike bir görünümü temsil eder. Bu makyaj akımı, özellikle kahverengi tonların öne çıktığı, sade ve doğal bir makyaj tarzını ifade eder.

Espresso Makeup trendinde, gözler genellikle kahverengi tonlardaki farlarla belirginleştirilirken, dudaklar çoğunlukla nude tonlardaki rujlarla tamamlanır.

Espresso Makeup, herkesin rahatlıkla uygulayabileceği ve her tür ortamda kendine güvenle kullanabileceği bir makyaj tarzıdır. Bu trend de, hem günlük yaşamda hem de özel etkinliklerde doğal ve şık bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal.

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5. Strawberry Girl

5. Strawberry Girl

'Çilek kız' makyajı trendi de, 2023 yazının en popüler görünümü olarak öne çıktı. Bu makyaj trendi, temiz bir cilt, kızarmış yanaklar, doğal görünümlü dağınık çiller ve canlı dudakları bir araya getiriyor. Sahte çillerin tekrar gündeme gelmesini sağlayan bu trend, herkes tarafından da kolayca benimsendi. Doğallığı ve canlılığı bir arada sunarak, sıcak yaz aylarında taze ve enerjik bir görünüm sağladığı kesin. 

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6. Cloud Skin

6. Cloud Skin

'Cloud skin' (Bulut cildi) adı verilen bu yeni makyaj trendi, ciltte daha filtreli bir görünüm yaratmayı hedefliyor. Mat ve aydınlık bir sonuç elde etmek için, eski ağır makyaj tekniklerinin yerini daha hafif ve doğal tekniklere bırakıyor. Bu teknikte, ince öğütülmüş ve pembe alt tonlu pudralar kullanılıyor. 

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7. Grunge Ruhu

7. Grunge Ruhu

2000 yılı modası olarak da bilinen Y2K tarzının 2023 trendlerinde tekrar yer almasıyla birlikte siyah göz kalemlerimiz tekrar makyaj çantalarımızda yer almaya başladı. Y2K döneminin karakteristik özellikleri arasında soluk dudaklar ve kadife gibi pürüzsüz bir cilt yer alırken, bu görünüm genellikle dağınık ve grunge bir hava ile tamamlanıyor. Bu makyaj tarzı, sanki çok fazla uğraşılmamış ve biraz akmış gibi bir izlenim bırakıyor.

Bu makyaj trendi, geçmişin nostaljik dokunuşları ile günümüzün modern estetiğini bir araya getirerek, geçmişi yeniden canlandırıyor. Bu stil, hem geçmişin hatırasını yaşatıyor hem de onu modern zamanların çizgileriyle yeniden şekillendiriyor. 

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8. Sugar Plum Fairy

8. Sugar Plum Fairy

Hailey Bieber, 2023 yılında güzellik dünyasına damga vuran trendlerin baş mimarı oldu. Kış aylarında tercih ettiği ve moda dünyasına yeni bir soluk getiren 'sugar plum' makyaj stili, onun yaratıcılığının ve stil anlayışının bir göstergesi oldu. 

Bu makyaj stili, strawberry makyajın daha soğuk ve mor tonlarına gönderme yaparak, sanki soğuktan üşümüş gibi bir görünüm yaratmayı hedefliyor. Bu ilginç ve dikkat çekici makyaj stili, Hailey'nin güzellik trendlerindeki öncülüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

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9. Cherry-Cola

9. Cherry-Cola

Cherry-Cola trendi Geçtiğimiz yıl, kırmızının büyüleyici etkisi dudaklarımızda da kendini hissettirdi. Cherry-Cola tonlarının yer aldığı dudaklar trendler arasına girdi. Bu dudak görünümü, kahve tonlarında bir dudak kalemi ve şeffaf kırmızı bir parlatıcıyla uygulanıyor.

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10. Metal Işıltı

10. Metal Işıltı

2023'ün sonlarına doğru gümüş tonlarındaki ışıltılı göz makyajları, etkileyici bir gece makyajı için tercih edilenler listesine girmiş durumda. Bu trend, makyaj dünyasında yeni bir dönemi işaret ediyor ve kullanıcıların göz makyajı tercihlerinde çarpıcı bir değişim yaratıyor. Gümüş tonlarındaki ışıltılı göz makyajları, özellikle gece makyajında çarpıcı bir etki yaratıyor ve bu da onları kullanıcıların favori listesine ekliyor.

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