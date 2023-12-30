2023'ün Makyaj Dünyasında Fırtına Gibi Esen Büyüleyici Trendleri

2023 yılı makyaj trendlerinin hızla evrildiği ve her gün yeni bir güzellik trendinin ortaya çıktığı bir yıl oldu. Özellikle TikTok ve Instagram, makyaj dünyasının nabzını tuttu diyebiliriz. Renkli farlardan klasiklere dönüş, metalik dokuların yeniden yükselişi ve gardırobumuzun renk paletinin makyaj stillerimizi etkilemesi, yılın önemli trendleriydi. Sade ama çarpıcı görünümlerden ödün vermedik. 2023 yılını geride bırakırken, biz de yılın en çok konuşulan makyaj trendlerine kısaca bir bakalım istedik. Gelin aşağıda birlikte göz atalım.

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Bu içerik 29.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.