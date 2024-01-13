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Doğa ve Alev'den Pembe'ye Nispet! Kızılcık Şerbeti'nin Merak Konusu Olan 46. Bölüm Dizi Kıyafetleri

etiket Doğa ve Alev'den Pembe'ye Nispet! Kızılcık Şerbeti'nin Merak Konusu Olan 46. Bölüm Dizi Kıyafetleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 15:15

Kızılcık Şerbeti'nin 46. bölümünde olaylar kadar dizi kıyafetleri de izleyicilerin ilgisini çekti. Pembe, Alev ve Doğa karakterlerinin giydiği kıyafetler, bu bölümün en çok konuşulan konularından biri oldu. Biz de sizler için her bölümde herkesin merak ettiği kıyafetleri 46. bölüm için de araştırdık. Bu bölümdeki kıyafetler, karakterlerin tarzını ve kişiliklerini yansıtırken, aynı zamanda izleyicilere moda konusunda da ilham kaynağı oldu. Bu kıyafetlerin detaylarına ve benzer alternatiflerini içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Bu içerik 13.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Alev'in giydiği bu ceket ve elbise o kadar güzel ki giymeye kıyamayacaksınız.

Alev'in giydiği bu ceket ve elbise o kadar güzel ki giymeye kıyamayacaksınız.

Love My Body markasına ait olan bu ceket ve elbise o kadar şık ve güzel ki hem özel davetlerinizde hem de günlük hayatınızda şıklığı yakalayabilmeniz için ideal bir ikili.

Moda Tutkusu Erkek Yaka Ceket burada

İçine giydiği askılı elbise ise burada

Eğer cluba giderken "Ben de böyle bir takım giyebilirim." dediyseniz...

Eğer cluba giderken "Ben de böyle bir takım giyebilirim." dediyseniz...

Join Us markasına ait bu Gold Simli Altın Triko Hırka 1,999 TL. Burada

Gold Simli Portatif Halter Yaka Altın Triko Top ise 1.399 TL. Buraya tıktık

Alev'in bu lacivert triko elbisesi ona yakıştığı kadar size de yakışacak.

Alev'in bu lacivert triko elbisesi ona yakıştığı kadar size de yakışacak.

Join Us markasına ait olan bu Yarasa Kol Ribli Lacivert Triko Elbise şimdi 2,499 TL yerine 1999 TL. Buraya tıklayarak inceleyin

Doğa'nın giydikleri her bölüm olay oluyor. Bu sahneden giydiği takım da onlardan biri.

Doğa'nın giydikleri her bölüm olay oluyor. Bu sahneden giydiği takım da onlardan biri.

Seize the Day markasına ait olan bu takım 3240 TL. Buraya tıktık

Doğa'nın buradaki kazağı da hepimizin dikkatini çekti.

Doğa'nın buradaki kazağı da hepimizin dikkatini çekti.

Doğa'nın kazağı Massimo Dutti markasına ait ancak stokları tamamen tükenmiş. 

Pantolonu ise Stradivarius markasına ait ve 1.150,00 TL. Buradan ulaşın

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Doğa'nın bu sahnede giydiği takım ise İpekyol'a ait.

Doğa'nın bu sahnede giydiği takım ise İpekyol'a ait.

Basic triko etek 1999 TL. Ancak bütün bedenleri tükenmiş. Buradan inceleyin

Yüksek yaka triko ise 1599 TL. Burada

Bu kazağın rengini Alev'e çok yakıştırdık.

Bu kazağın rengini Alev'e çok yakıştırdık.

Join Us markasına ait Pullu Cut Out Yeşil Triko Kazak 1999 TL. Burada

Kızılcık Şerbeti'nin 46. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini de sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

Hepsiburada
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