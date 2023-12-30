Doğa Pembe'ye Savaş Açtı! Kızılcık Şerbeti 45. Bölüm Dizi Kıyafetleri
Doğa Pembe'ye Savaş Açtı! Kızılcık Şerbeti 45. Bölüm Dizi Kıyafetleri
Kızılcık Şerbeti'nde olaylar ve güzel kıyafetleri bitmek bilmiyor. Her bölümde herkesin merak ettiği kıyafetleri 45. bölüm için de araştırdık. Bu bölümde ya özel davetler için ya da partiler için elbise örneklerini gördük. Dilerseniz Alev, Nursema, Kıvılcım ve Doğa'nın giydiği birbirinden güzel kıyafetleri gelin birlikte inceleyelim.
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Bu içerik 30.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Parti elbiseniz hazır mı? Eğer hazırsa şık davetleriniz için bu elbiseyi tercih edebilirsiniz.
"Nikahımda ben de bu elbiseyi giyerim" diyenler için...
Nursema'nın iş kombinini beğenenleri de böyle alalım.
Alev'in siyah beyaz kıyafetleri her bölüm oldukça ilgi görüyor.
İşte Kıvılcım'ın o muhteşem, drapeli elbisesi...
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Doğa'nın kazağını merak edenler burada mı?
Herkesin sorduğu o kazağı da eklemeyi unutmadık.
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