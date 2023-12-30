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Doğa Pembe'ye Savaş Açtı! Kızılcık Şerbeti 45. Bölüm Dizi Kıyafetleri

etiket Doğa Pembe'ye Savaş Açtı! Kızılcık Şerbeti 45. Bölüm Dizi Kıyafetleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 13:40

Kızılcık Şerbeti'nde olaylar ve güzel kıyafetleri bitmek bilmiyor. Her bölümde herkesin merak ettiği kıyafetleri 45. bölüm için de araştırdık. Bu bölümde ya özel davetler için ya da partiler için elbise örneklerini gördük. Dilerseniz Alev, Nursema, Kıvılcım ve Doğa'nın giydiği birbirinden güzel kıyafetleri gelin birlikte inceleyelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 30.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Parti elbiseniz hazır mı? Eğer hazırsa şık davetleriniz için bu elbiseyi tercih edebilirsiniz.

Parti elbiseniz hazır mı? Eğer hazırsa şık davetleriniz için bu elbiseyi tercih edebilirsiniz.

Bianco e Nero markasınıa ait olan Diamond Top elbise 12,900 TL. Burada

"Nikahımda ben de bu elbiseyi giyerim" diyenler için...

"Nikahımda ben de bu elbiseyi giyerim" diyenler için...

Çıtçıt Detaylı Kabanın fiyatı sadece 1,900 TL. Buradan ulaşın

Elbise Seçil markasına ait ancak maalesef stokları tükenmiş.

Nursema'nın iş kombinini beğenenleri de böyle alalım.

Nursema'nın iş kombinini beğenenleri de böyle alalım.

Midi boy tüvit eteği ve ceketi Seçil Store'a ait.

Tüvit eteğin fiyatı 1299 TL. Burada

Tüvit ceketin fiyatı ise 1999 TL. Buradan ulaşın

Alev'in siyah beyaz kıyafetleri her bölüm oldukça ilgi görüyor.

Alev'in siyah beyaz kıyafetleri her bölüm oldukça ilgi görüyor.

Seize the Day markasına ait olan bu uzun hırka 1.450 TL. Burada

İşte Kıvılcım'ın o muhteşem, drapeli elbisesi...

İşte Kıvılcım'ın o muhteşem, drapeli elbisesi...

Kıvılcım'ın gece elbisesi Bianco e Nero markasına ait ve 6,950 TL. Bizce gideceğiniz davetlerde şıklığınızı konuşturmanız için harika.

Buradan ulaşın

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Doğa'nın kazağını merak edenler burada mı?

Doğa'nın kazağını merak edenler burada mı?

Join Us markasına ait olan Kayık Yaka Büzgü Detaylı Siyah Triko Kazak 1649 TL. Buraya tıktık

Herkesin sorduğu o kazağı da eklemeyi unutmadık.

Herkesin sorduğu o kazağı da eklemeyi unutmadık.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ceren Karakoç’un canlandırdığı Nursema karakterinin kazağı Ekol markasına ait ancak stokları tükenmiş. Dilerseniz buradan inceleyebilirsiniz

Kızılcık Şerbeti'nin 45. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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