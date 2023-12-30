Doğa Pembe'ye Savaş Açtı! Kızılcık Şerbeti 45. Bölüm Dizi Kıyafetleri

Kızılcık Şerbeti'nde olaylar ve güzel kıyafetleri bitmek bilmiyor. Her bölümde herkesin merak ettiği kıyafetleri 45. bölüm için de araştırdık. Bu bölümde ya özel davetler için ya da partiler için elbise örneklerini gördük. Dilerseniz Alev, Nursema, Kıvılcım ve Doğa'nın giydiği birbirinden güzel kıyafetleri gelin birlikte inceleyelim.

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Bu içerik 30.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.