Devin'in Bu Kombinleri Şahane! Aile Dizisinin 24. - 25. Bölüm Kıyafetleri

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Oyuncuların sergilediği üstün performansların yanı sıra giydikleri kıyafetler de büyük ilgi görüyor. Devin karakterinin en çok beğenilen kıyafetlerinin markasını ve fiyatlarını araştırdık.

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Bu içerik 23.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.