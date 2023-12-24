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Devin'in Bu Kombinleri Şahane! Aile Dizisinin 24. - 25. Bölüm Kıyafetleri

etiket Devin'in Bu Kombinleri Şahane! Aile Dizisinin 24. - 25. Bölüm Kıyafetleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 11:01

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Oyuncuların sergilediği üstün performansların yanı sıra giydikleri kıyafetler de büyük ilgi görüyor. Devin karakterinin en çok beğenilen kıyafetlerinin markasını ve fiyatlarını araştırdık.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 23.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Devin'in buz pateni kombinini detaylı inceleyelim istedik.

Devin'in buz pateni kombinini detaylı inceleyelim istedik.

Mybestfriends markasına ait olan Keisha Knit Mont 7.950 TL. Maaleseef stokları tükenmiş. Buradan takip edebilirsiniz

Montuyla tam uyumlu olan pantolonu ise 4.950 TL. Burada

Tam takım olan bej kazağı ise Knitss markasına ait 4.999 TL. Buraya tıktık

Bu mont herkesin dilinde! Rengi modeliyle ne kadar güzel olsa da fiyatı bir tık pahalı.

Bu mont herkesin dilinde! Rengi modeliyle ne kadar güzel olsa da fiyatı bir tık pahalı.

Barbour markasına ait bu uzun kapitone ceketin bir de açık kahve rengi bulunuyor. Buraya tıklayarak inceleyin

Kışın sizi üşütmeyecek bir kombin önerisi de Devin'den gelmiş.

Kışın sizi üşütmeyecek bir kombin önerisi de Devin'den gelmiş.

Herkes tarafından merak konusu olan bu hırkayı da bulduk.

Hırka Twist markasına ait olup fiyatı 1.999 TL. Burada

Suni yünlü yelek de Twist'e ait fiyatı 3.599 TL. Buraya tıktık

Mont arayışında olanları dertten kurtaran bir model de Serap karakterinin üstündeydi.

Mont arayışında olanları dertten kurtaran bir model de Serap karakterinin üstündeydi.

İpekyol markasına ait olan bu suni yünlü deri ceket, kışın sizi sıcacık tutmakla kalmayarak şıklığınızı her daim göstermenize de yarayacak. Fiyatı 6.299 TL.  Burada

Tarzınızı ortaya koymanız için bu kürklü paltoya ihtiyacınız olabilir.

Tarzınızı ortaya koymanız için bu kürklü paltoya ihtiyacınız olabilir.

Her ne kadar Devin'e yakışsa da herkesin tarzına hitap etmeyecek bu palto, izleyenlerin merak konusu oldu. Salt and Sugar markasına ait bu modelin fiyatı 32.500 TL. Buradan inceleyin

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Devin'in o aklınızda kaldığına inandığımız kırmızı elbisesini de bulduk.

Devin'in o aklınızda kaldığına inandığımız kırmızı elbisesini de bulduk.

Reve De Gosse markasına ait olan bu kırmızı elbise 4.980 TL. Burada

Basic parçaları şıklaştırmayı seviyorsanız bu kombin tam size göre.

Basic parçaları şıklaştırmayı seviyorsanız bu kombin tam size göre.

Yırtmaç Detaylı, Lastik Örgülü Kazak H&M markasına ait 1499 TL. Burada

Önü Fermuarlı Lastik Örgülü Etek ise 1.249 TL. Buraya tıktık

Kaşe montunun kesimine ayrıca bayıldık. Fiyatı 5.950 TL. Buraya tıklayarak ulaşın

Aile'nin 24. ve 25. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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