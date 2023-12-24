Devin'in Bu Kombinleri Şahane! Aile Dizisinin 24. - 25. Bölüm Kıyafetleri
Devin'in Bu Kombinleri Şahane! Aile Dizisinin 24. - 25. Bölüm Kıyafetleri
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Oyuncuların sergilediği üstün performansların yanı sıra giydikleri kıyafetler de büyük ilgi görüyor. Devin karakterinin en çok beğenilen kıyafetlerinin markasını ve fiyatlarını araştırdık.
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Bu içerik 23.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Devin'in buz pateni kombinini detaylı inceleyelim istedik.
Bu mont herkesin dilinde! Rengi modeliyle ne kadar güzel olsa da fiyatı bir tık pahalı.
Kışın sizi üşütmeyecek bir kombin önerisi de Devin'den gelmiş.
Mont arayışında olanları dertten kurtaran bir model de Serap karakterinin üstündeydi.
Tarzınızı ortaya koymanız için bu kürklü paltoya ihtiyacınız olabilir.
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Devin'in o aklınızda kaldığına inandığımız kırmızı elbisesini de bulduk.
Basic parçaları şıklaştırmayı seviyorsanız bu kombin tam size göre.
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