1956 Yılından Beri Faaliyetteydi: Akın Tekstil Fabrikasını Kapattı
1956 Yılından Beri Faaliyetteydi: Akın Tekstil Fabrikasını Kapattı
Rüştü Akın’ın 1956 yılında, kardeşi Haydar Akın'la birlikte kurduğu Akın Tekstil firması kapandığını açıkladı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan fabrikanın kapandığını ve tüm işçilerin işten çıkarıldığı duyuruldu. Şirket kapanma kararında, enflasyonla mücadele ve kur politikası, personel maliyetleri, finansman sorunları ve toplu iş sözleşmelerinin etkili olduğunu paylaştı.
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68 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve hazır giyimde Avrupa’nın sayılı entegre üreticilerinden biri olan Akın Tekstil faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.
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Akın Tekstil'in konfeksiyon faaliyetlerini durdurma ve işten çıkarma kararına götüren temel sebepler şöyle sıralandı:
152 kişiyi işten çıkararak faaliyetlerini durduran Akın Tekstil, 1956 yılında Rüştü ve Haydar Akın kardeşler tarafından kurulmuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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