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1956 Yılından Beri Faaliyetteydi: Akın Tekstil Fabrikasını Kapattı

1956 Yılından Beri Faaliyetteydi: Akın Tekstil Fabrikasını Kapattı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2024 - 13:49

Rüştü Akın’ın 1956 yılında, kardeşi Haydar Akın'la birlikte kurduğu Akın Tekstil firması kapandığını açıkladı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan fabrikanın kapandığını ve tüm işçilerin işten çıkarıldığı duyuruldu. Şirket kapanma kararında, enflasyonla mücadele ve kur politikası, personel maliyetleri, finansman sorunları ve toplu iş sözleşmelerinin etkili olduğunu paylaştı.

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68 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve hazır giyimde Avrupa’nın sayılı entegre üreticilerinden biri olan Akın Tekstil faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

68 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve hazır giyimde Avrupa’nın sayılı entegre üreticilerinden biri olan Akın Tekstil faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

Akın Tekstil'in konfeksiyon faaliyetlerini durdurma ve işten çıkarma kararına götüren temel sebepler şöyle sıralandı:

Akın Tekstil'in konfeksiyon faaliyetlerini durdurma ve işten çıkarma kararına götüren temel sebepler şöyle sıralandı:

Enflasyonla Mücadele ve Kur Politikası: Döviz kurlarının enflasyon oranının altında kalmasıyla, döviz cinsinden alınan siparişlerin maliyetlerinin karşılanamaması. Bu durum, konfeksiyon bölümünün uzun süredir zarar etmesine neden oldu.

Personel Maliyetleri: Asgari ücrette yapılan artışlarla birlikte artan personel maliyetleri, zararın büyük kısmını oluşturdu.

Finansman Sorunları: Geçmiş dönem birikmiş zararları kapatmak için gerekli finansman kaynaklarının temin edilememesi.

Toplu İş Sözleşmeleri: Gelecek dönemde başlayacak toplu iş sözleşmeleri ile zararın artarak devam edeceği beklentisi.

152 kişiyi işten çıkararak faaliyetlerini durduran Akın Tekstil, 1956 yılında Rüştü ve Haydar Akın kardeşler tarafından kurulmuştu.

152 kişiyi işten çıkararak faaliyetlerini durduran Akın Tekstil, 1956 yılında Rüştü ve Haydar Akın kardeşler tarafından kurulmuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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