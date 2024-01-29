Arkadaşları Arasında Çöpçatanlık Yapmak İsterken Erkek Iq'suna Takılan Konuşmayı Paylaşan Kadın
Arkadaşları Arasında Çöpçatanlık Yapmak İsterken Erkek Iq'suna Takılan Konuşmayı Paylaşan Kadın
Kaynak: https://twitter.com/hateorgllory/stat...
İki arkadaşına çöpçatanlık yapmak isteyen kadının yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu. Tam aşk filizleniyor derken erkek iq!suna takılan iletişimin detayları ve yorumlarını sizin için derledik. Detaylar içeriğimizde...👇
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Arkadaşları arasında çöpçatanlık yapmak isteyen Twitter kullanıcısı gündem oldu.
Çöpçatanlık sırasında arkadaşının iq sınırına takılan kadın, yaşadıklarıyla güldürdü.
Ardında da kullanıcıya yorumlar gecikmedi...
Üçüncü kişiye hep bi' nazar değiyor ama hayırlısı...
Aşıkları da desteklemek lazım tabii😊
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Neyin ne olacağını bilemeyiz ki hiçbir zaman...
Benim aşksal durumlar sekteye uğramış.😂
Tam yeni aşk kombinasyonu...
Canlar yeni aşk heyecanı çekti bile...
Ufak bi' tavsiye:
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Onun da kralı yaşanmış...
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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