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Arkadaşları Arasında Çöpçatanlık Yapmak İsterken Erkek Iq'suna Takılan Konuşmayı Paylaşan Kadın

Arkadaşları Arasında Çöpçatanlık Yapmak İsterken Erkek Iq'suna Takılan Konuşmayı Paylaşan Kadın

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
29.01.2024 - 22:53

İki arkadaşına çöpçatanlık yapmak isteyen kadının yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu. Tam aşk filizleniyor derken erkek iq!suna takılan iletişimin detayları ve yorumlarını sizin için derledik. Detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://twitter.com/hateorgllory/stat...
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Arkadaşları arasında çöpçatanlık yapmak isteyen Twitter kullanıcısı gündem oldu.

Arkadaşları arasında çöpçatanlık yapmak isteyen Twitter kullanıcısı gündem oldu.
twitter.com

Çöpçatanlık sırasında arkadaşının iq sınırına takılan kadın, yaşadıklarıyla güldürdü.

Çöpçatanlık sırasında arkadaşının iq sınırına takılan kadın, yaşadıklarıyla güldürdü.

Ardında da kullanıcıya yorumlar gecikmedi...

Ardında da kullanıcıya yorumlar gecikmedi...
twitter.com

Üçüncü kişiye hep bi' nazar değiyor ama hayırlısı...

Üçüncü kişiye hep bi' nazar değiyor ama hayırlısı...
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Aşıkları da desteklemek lazım tabii😊

Aşıkları da desteklemek lazım tabii😊
twitter.com
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Neyin ne olacağını bilemeyiz ki hiçbir zaman...

Neyin ne olacağını bilemeyiz ki hiçbir zaman...
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Benim aşksal durumlar sekteye uğramış.😂

Benim aşksal durumlar sekteye uğramış.😂
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Tam yeni aşk kombinasyonu...

Tam yeni aşk kombinasyonu...
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Canlar yeni aşk heyecanı çekti bile...

Canlar yeni aşk heyecanı çekti bile...
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Ufak bi' tavsiye:

Ufak bi' tavsiye:
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Onun da kralı yaşanmış...

Onun da kralı yaşanmış...
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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