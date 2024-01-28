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Diş Fırçalamayıp Pis Kokan Kocasına Boşanma Davası Açan Kadının 500 Bin TL Tazminat Kazanmasına Gelen Tepkiler

Diş Fırçalamayıp Pis Kokan Kocasına Boşanma Davası Açan Kadının 500 Bin TL Tazminat Kazanmasına Gelen Tepkiler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 14:28

Ankara'da A.Y., eşi C.Y.'nin duş almayıp, haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalaması ve kişisel temizliğine dikkat etmemesi gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, davalı koca C.Y.'yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.

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duş almayıp aynı kıyafetleri 5 gün giymesi ve haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalayarak kişisel temizliğine dikkat etmediğini öne süren A.Y. mahkemeye boşanma davası açtı.

duş almayıp aynı kıyafetleri 5 gün giymesi ve haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalayarak kişisel temizliğine dikkat etmediğini öne süren A.Y. mahkemeye boşanma davası açtı.

Mahkeme, C.Y.’yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.

Mahkeme, C.Y.’yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.

Yargıtay kararında, davalı kocanın kişisel temizliğine dikkat etmemesi, ter kokması gibi boşanmaya neden olaylarda tam kusurlu, kadının ise kusursuz olduğuna hükmetti.

Yargıtay kararında, davalı kocanın kişisel temizliğine dikkat etmemesi, ter kokması gibi boşanmaya neden olaylarda tam kusurlu, kadının ise kusursuz olduğuna hükmetti.

A.Y.'nin söz konusu iddialarını tanık beyanlarıyla kanıtlandığını belirten avukat Senem Yılmazel ise şunları söyledi👇

A.Y.'nin söz konusu iddialarını tanık beyanlarıyla kanıtlandığını belirten avukat Senem Yılmazel ise şunları söyledi👇

'Davacı ve davalının ortak arkadaşları vardı. Bir de davalı tarafın iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşları tanık olarak mahkemeye geldiler. Mesaide ter koktuğunu, aynı kıyafeti beş gün üst üste giydiğini ifade ettiler. Bu şekilde tanık beyanlarıyla dava kanıtlanmış oldu.'

Verilen bu karar goygoycuların dilindeydi👇

Verilen bu karar goygoycuların dilindeydi👇
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