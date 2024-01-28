Diş Fırçalamayıp Pis Kokan Kocasına Boşanma Davası Açan Kadının 500 Bin TL Tazminat Kazanmasına Gelen Tepkiler
Diş Fırçalamayıp Pis Kokan Kocasına Boşanma Davası Açan Kadının 500 Bin TL Tazminat Kazanmasına Gelen Tepkiler
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duş almayıp aynı kıyafetleri 5 gün giymesi ve haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalayarak kişisel temizliğine dikkat etmediğini öne süren A.Y. mahkemeye boşanma davası açtı.
Mahkeme, C.Y.’yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.
Yargıtay kararında, davalı kocanın kişisel temizliğine dikkat etmemesi, ter kokması gibi boşanmaya neden olaylarda tam kusurlu, kadının ise kusursuz olduğuna hükmetti.
A.Y.'nin söz konusu iddialarını tanık beyanlarıyla kanıtlandığını belirten avukat Senem Yılmazel ise şunları söyledi👇
Verilen bu karar goygoycuların dilindeydi👇
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