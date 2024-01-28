Diş Fırçalamayıp Pis Kokan Kocasına Boşanma Davası Açan Kadının 500 Bin TL Tazminat Kazanmasına Gelen Tepkiler

Ankara'da A.Y., eşi C.Y.'nin duş almayıp, haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalaması ve kişisel temizliğine dikkat etmemesi gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, davalı koca C.Y.'yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.