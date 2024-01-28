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Gal Gadot'a Benzetilen Kadın Mahkumun Sabıka Fotoğrafı Viral Oldu

Gal Gadot'a Benzetilen Kadın Mahkumun Sabıka Fotoğrafı Viral Oldu

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 12:12

Instagram ve Twitter'da bir kadın mahkum hakkında yapılan paylaşım viral oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken ve Gal Gadot'a benzetilen kadın mahkum için 'Saldırı ve kurallara aykırı davranıştan tutuklandı' ifadelerine yer verilerek paylaşılan fotoğraf milyonlarca görüntülenme aldı. Peki ya bu kadın kimdi?

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Sosyal medyada paylaşılan kadın mahkumun sabıka fotoğrafı viral oldu.

Sosyal medyada paylaşılan kadın mahkumun sabıka fotoğrafı viral oldu.

17 Ocak'ta Instagram'da "arizonagram" hesabı tarafından paylaşılan kadın mahkumun görüntüsü Twitter'da da paylaşılmaya başlandı.

17 Ocak'ta Instagram'da "arizonagram" hesabı tarafından paylaşılan kadın mahkumun görüntüsü Twitter'da da paylaşılmaya başlandı.

Farklı hesaplardan milyonlarca görüntülenme ve onbinlerce etkileşim alan ve adının muhtemelen "Valeria Perez" olduğu düşünülen kişi viral oldu.

Farklı hesaplardan milyonlarca görüntülenme ve onbinlerce etkileşim alan ve adının muhtemelen "Valeria Perez" olduğu düşünülen kişi viral oldu.

Saldırı suçundan yakalandığı iddia edilen kişi Gal Gadot'a benzetildi.

Saldırı suçundan yakalandığı iddia edilen kişi Gal Gadot'a benzetildi.

Binlerce gönderi arasında en çok "Onu iyileştirebilirim" yorumu yapıldı.

Binlerce gönderi arasında en çok "Onu iyileştirebilirim" yorumu yapıldı.
twitter.com
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Birazcık dokunuşla "Wonder Woman"a benzetildi.

Birazcık dokunuşla "Wonder Woman"a benzetildi.
twitter.com

"Kefaletini ödeyelim" mesajları yağmur gibi yağdı.

"Kefaletini ödeyelim" mesajları yağmur gibi yağdı.
twitter.com

Kısa sürede milyonlarca insanın dikkatini çekmişti bile.

Kısa sürede milyonlarca insanın dikkatini çekmişti bile.
twitter.com

Fotoğrafın gerçekliği ile ilgili kuşku duyanlar da vardı. Gerçek sabıka fotoğrafının nasıl çekildiğini örneklerle gösterdiler.

Fotoğrafın gerçekliği ile ilgili kuşku duyanlar da vardı. Gerçek sabıka fotoğrafının nasıl çekildiğini örneklerle gösterdiler.
twitter.com

Fotoğrafa dikkatli baktığınızda duvardaki lekeler bile gerçek gibiydi fakat bu fotoğraf yapay zeka tarafından üretilmişti.

Fotoğrafa dikkatli baktığınızda duvardaki lekeler bile gerçek gibiydi fakat bu fotoğraf yapay zeka tarafından üretilmişti.
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Muhtemelen sosyal medyada gördüğümüz birçok fotoğraf yapay zeka ile üretilecek. Yeni dünyaya hazır mısınız?

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