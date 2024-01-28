Gal Gadot'a Benzetilen Kadın Mahkumun Sabıka Fotoğrafı Viral Oldu

Instagram ve Twitter'da bir kadın mahkum hakkında yapılan paylaşım viral oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken ve Gal Gadot'a benzetilen kadın mahkum için 'Saldırı ve kurallara aykırı davranıştan tutuklandı' ifadelerine yer verilerek paylaşılan fotoğraf milyonlarca görüntülenme aldı. Peki ya bu kadın kimdi?