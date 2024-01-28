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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 11:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın.

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1. Avrupa'daki en yüksek dağların uzunlukları.

1. Avrupa'daki en yüksek dağların uzunlukları.

2. 1970 ve 2015 yılları arasında en az bir ölümle sonuçlanmış terörist saldırıları.

2. 1970 ve 2015 yılları arasında en az bir ölümle sonuçlanmış terörist saldırıları.

3. Amerikan eyaletlerindeki en ünlü markalar.

3. Amerikan eyaletlerindeki en ünlü markalar.

4. Haçlıların Kudüs haritası, 1072.

4. Haçlıların Kudüs haritası, 1072.

5. Türkiye'nin çevresinde olan ve farklı dillere sahip ülkeler.

5. Türkiye'nin çevresinde olan ve farklı dillere sahip ülkeler.
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6. Konstantinopolis (günümüz İstanbul) haritası, 1570-90'lar.

6. Konstantinopolis (günümüz İstanbul) haritası, 1570-90'lar.

7. Amerika Birleşik Devletleri'nde 56 yıllık kasırga izleri.

7. Amerika Birleşik Devletleri'nde 56 yıllık kasırga izleri.

8. Avrupa'da kişi başına Kahve Tüketimi.

8. Avrupa'da kişi başına Kahve Tüketimi.

9. Avrupa ülkeleri nasıl 'su' diyorlar.

9. Avrupa ülkeleri nasıl 'su' diyorlar.

10. Birinci Dünya Savaşı'nda ölen asker sayıları.

10. Birinci Dünya Savaşı'nda ölen asker sayıları.
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11. 2023'te Google Sokak Görünümü'ne göre dünya haritası.

11. 2023'te Google Sokak Görünümü'ne göre dünya haritası.

12. Dünyadaki standart kağıt boyları.

12. Dünyadaki standart kağıt boyları.

13. Wikipedia'da adı geçen dünyadaki son 4 bin 500 yıldaki her savaşın haritası.

13. Wikipedia'da adı geçen dünyadaki son 4 bin 500 yıldaki her savaşın haritası.

14. Avrupa'daki Brezilyalılar.

14. Avrupa'daki Brezilyalılar.

15. ABD eyaletlerinde düğünlere harcanan ortalama para.

15. ABD eyaletlerinde düğünlere harcanan ortalama para.

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