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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 08:16

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın.

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1. 2012 ve 2022 yılında en popüler tarayıcılar.

1. 2012 ve 2022 yılında en popüler tarayıcılar.

2. Almanya'daki en popüler göçmenler nereden geliyor.

2. Almanya'daki en popüler göçmenler nereden geliyor.

3. Sol veya sağ tarafta araba süren ülkeler.

3. Sol veya sağ tarafta araba süren ülkeler.

Sol=Kırmızı

Sağ=Mavi

4. Zorunlu askerlik olan ülkeler.

4. Zorunlu askerlik olan ülkeler.

5. Avrupa'daki en popüler göçmenler.

5. Avrupa'daki en popüler göçmenler.
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6. Avrupa'nın ormanları.

6. Avrupa'nın ormanları.

7. Avrupa'daki milyonerler.

7. Avrupa'daki milyonerler.

8. Orta Doğu'da sünnet oranları.

8. Orta Doğu'da sünnet oranları.

9. Dünyada Starlink'in kullanım haritası.

9. Dünyada Starlink'in kullanım haritası.

10. Avrupa ülkelerinde 'kar' nasıl söyleniyor.

10. Avrupa ülkelerinde 'kar' nasıl söyleniyor.
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11. Ülkelere göre diyabet hastalığının oranı.

11. Ülkelere göre diyabet hastalığının oranı.

12. Açık bir şekilde LGBT üyesi başkanları olmuş olan ülkeler.

12. Açık bir şekilde LGBT üyesi başkanları olmuş olan ülkeler.

13. 21'inci yüzyılın finansal merkezleri.

13. 21'inci yüzyılın finansal merkezleri.

14. Avrupa'da insanlar hayatlarından ne kadar memnun.

14. Avrupa'da insanlar hayatlarından ne kadar memnun.

10=çok memnun.

0=hiç memnun değil.

15. Avrupa ülkelerinde "Dur" tabelası nasıl gözüküyor.

15. Avrupa ülkelerinde "Dur" tabelası nasıl gözüküyor.

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