Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
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1. 2012 ve 2022 yılında en popüler tarayıcılar.
2. Almanya'daki en popüler göçmenler nereden geliyor.
3. Sol veya sağ tarafta araba süren ülkeler.
4. Zorunlu askerlik olan ülkeler.
5. Avrupa'daki en popüler göçmenler.
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6. Avrupa'nın ormanları.
7. Avrupa'daki milyonerler.
8. Orta Doğu'da sünnet oranları.
9. Dünyada Starlink'in kullanım haritası.
10. Avrupa ülkelerinde 'kar' nasıl söyleniyor.
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11. Ülkelere göre diyabet hastalığının oranı.
12. Açık bir şekilde LGBT üyesi başkanları olmuş olan ülkeler.
13. 21'inci yüzyılın finansal merkezleri.
14. Avrupa'da insanlar hayatlarından ne kadar memnun.
15. Avrupa ülkelerinde "Dur" tabelası nasıl gözüküyor.
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