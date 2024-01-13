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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 19:31

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın.

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1. 1933 yılında Avrupa'daki Yahudi nüfusu.

1. 1933 yılında Avrupa'daki Yahudi nüfusu.

2. Kuzey Amerika'yı keşfeden Avrupalılar.

2. Kuzey Amerika'yı keşfeden Avrupalılar.

3. 2023 yılında ülkelerin favori tatil ülkeleri.

3. 2023 yılında ülkelerin favori tatil ülkeleri.

4. Amerika'da askeri üsleri olan ülkeler.

4. Amerika'da askeri üsleri olan ülkeler.

5. Kurulduktan 32 yıl sonra Dağlık Karabağ Cumhuriyeti sona erdi.

5. Kurulduktan 32 yıl sonra Dağlık Karabağ Cumhuriyeti sona erdi.
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6. Avrupa ülkelerindeki metal grubu sayıları.

6. Avrupa ülkelerindeki metal grubu sayıları.

7. Avrupa ülkelerindeki insanların taşınmak istedikleri ülkeler hangisi?

7. Avrupa ülkelerindeki insanların taşınmak istedikleri ülkeler hangisi?

8. Dünyanın en şiddetli şehirleri.

8. Dünyanın en şiddetli şehirleri.

9. Çin'de din dağılımı.

9. Çin'de din dağılımı.

10. En çok müzesi olan ülkeler.

10. En çok müzesi olan ülkeler.
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11. Ölümden sonra yaşama olan inanç.

11. Ölümden sonra yaşama olan inanç.

12. Ukrayna'ya askeri yardım yollayan ülkeler.

12. Ukrayna'ya askeri yardım yollayan ülkeler.

13. Amerika'da depresyon veya anksiyete yaşan kişi yüzdesi.

13. Amerika'da depresyon veya anksiyete yaşan kişi yüzdesi.

14. Avrupa'da PISA sonuçları.

14. Avrupa'da PISA sonuçları.

15. Avrupa'da 2023 yılında öngörülen gayri safi yurt içi hasıla büyümesi.

15. Avrupa'da 2023 yılında öngörülen gayri safi yurt içi hasıla büyümesi.

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