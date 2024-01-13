Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
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1. 1933 yılında Avrupa'daki Yahudi nüfusu.
2. Kuzey Amerika'yı keşfeden Avrupalılar.
3. 2023 yılında ülkelerin favori tatil ülkeleri.
4. Amerika'da askeri üsleri olan ülkeler.
5. Kurulduktan 32 yıl sonra Dağlık Karabağ Cumhuriyeti sona erdi.
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6. Avrupa ülkelerindeki metal grubu sayıları.
7. Avrupa ülkelerindeki insanların taşınmak istedikleri ülkeler hangisi?
8. Dünyanın en şiddetli şehirleri.
9. Çin'de din dağılımı.
10. En çok müzesi olan ülkeler.
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11. Ölümden sonra yaşama olan inanç.
12. Ukrayna'ya askeri yardım yollayan ülkeler.
13. Amerika'da depresyon veya anksiyete yaşan kişi yüzdesi.
14. Avrupa'da PISA sonuçları.
15. Avrupa'da 2023 yılında öngörülen gayri safi yurt içi hasıla büyümesi.
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