Gelecekte İnsanların Geriye Dönüp Baktığında Utanç Komasına Gireceği 15 Trend
Gelecekte İnsanların Geriye Dönüp Baktığında Utanç Komasına Gireceği 15 Trend
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Trendler gelip gidici şeylerdir. Bazı trendler vardır ilk çıktıkları zaman çok beğenilirler ama zaman geçtikçe 'bu nasıl trend oldu?' diye sorgulatırlar. Hadi kullanıcıların düşüncelerinden derlediğimiz, gelecekte insanların dönüp bakıp cringe geçirecekleri trendler nelermiş hadi hep birlikte görelim. 👇
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1. "Eline para geçen herkesin botoks yaptırması. Özellikle de dudaklarını balon gibi şişirmesi."
2. "Herkesin deliler gibi aldığı ünlülerin oyuncak figürleri, bizim jenerasyonun seksenlerde toplanan ürkütücü oyuncak bebekler koleksiyonları gibi olacak."
3. "Brokoli saç modeli. İnternet fenomenlerinin gündeminde olan artık 18-25 yaş aralığının favori saç şekli oldu."
4. "Herkes bir gün bol pantolonlar giymekten sıkılacak ve tekrardan dar pantolonlar giymeye döneceğiz görüceksiniz."
5. "Sahte olduğu metrelerce öteden fark edilen uzun ve kalın kirpikler."
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6. "Çok büyük bir öz güvenle konuşuyorum, 5 yıla kalmadan kimse NFT ne hatırlamayacak bile."
7. "Herkesin sosyal medyada kendini terapist sanması ve kafalarından teşhisler sallaması."
8. "İnternette çok popüler olan mukbang videoları gelecekte dönüp izleyenler için büyük travma olacak."
9. "Sırf bir ünlüde gördüler diye herkesin aldığı gereksiz marka ürünler."
10. "Ameliyatlarla yanaklardan alınan yağlar. Geriye dönüp baktığımızda bu kimin fikriydi böyle diyeceğimizden eminim."
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11. "Bebek cinsiyet partileri. Bebeğin sağlıklı doğduğunu kutlamak yerine cinsiyeti ne diye kutlamak cidden anlamsız..."
12. "İnternetteki saçma sapan eşek şakaları videoları. Sonu bazı durumlarda kötü sonuçlanabilen bu videolar cidden utanç verici."
13. "Şu an bile her gördüğümde cringe krizine girdiğim TikTok dansları..."
14. "Trendler her zaman döngüde olduğu için şu an kalın ve yukarı doğru şekillendirilmiş kaşlar ileride herkes ince kaşlara dönünce çok yerlenecek."
15. "Başladığı günden beri sinir bozucu olan 'Alfa ve Chad erkek' trendi.
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