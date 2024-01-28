Gelecekte İnsanların Geriye Dönüp Baktığında Utanç Komasına Gireceği 15 Trend

Trendler gelip gidici şeylerdir. Bazı trendler vardır ilk çıktıkları zaman çok beğenilirler ama zaman geçtikçe 'bu nasıl trend oldu?' diye sorgulatırlar. Hadi kullanıcıların düşüncelerinden derlediğimiz, gelecekte insanların dönüp bakıp cringe geçirecekleri trendler nelermiş hadi hep birlikte görelim. 👇