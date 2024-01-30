Doksanların İkonikleşen Fantastik Gençlik Dizisi "Buffy the Vampire Slayer" Yeniden Çekiliyor
Doksanların İkonikleşen Fantastik Gençlik Dizisi "Buffy the Vampire Slayer" Yeniden Çekiliyor
Orijinal dizisinin yapımcılarından Dolly Parton, 'Buffy the Vampire Slayer' isimli ikonik TV dizisinin yeniden canlandırıldığına dair ipuçları verdi. Parton son röportajında dizinin yeni projesine duyduğu heyecanı dile getirdi. Detaylar içerikte. 👇
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1990'ların ikonik fantastik/gençlik dizisi "Buffy the Vampire Slayer”, yeniden ekranlara taşınacak.
Dizinin yapımcılarından olan Dolly Parton, Business Insider'a verdiği röportajda dizinin yeniden canlandırılması konusunda devam eden görüşmelerden ve bu projeye olan heyecanından bahsetti.
Parton, dizinin setine yaptığı sınırlı ziyaretler ve nadiren oyuncularla karşılaşmalarına rağmen Buffy'deki rolünden ve Angel adlı spin-off dizisindeki yapımcılık görevinden memnuniyetini dile getirdi.
Buffy'nin yeniden başlatılması fikri ilk olarak 2009 yılında orijinal "Vampir Avcısı Buffy" filminin yönetmeni Fran Rubel Kuzui tarafından önerildi ancak Joss Whedon'ın projeye dahil edilmemesi eleştirilere yol açtı ve proje iptal edildi.
2018'de ise Whedon ve senarist Monica Owusu-Breen, siyahi bir başrol oyuncusu ile yeniden başlatma projesine başladılar ancak bu hamle de hayranlar arasında tartışmalara neden oldu.
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Buffy the Vampire Slayer, Joss Whedon tarafından 1997'de yaratıldı ve 7 sezon sürdü.
Dizi, doğaüstü yaratıklara karşı savaşan ve dünyayı koruma görevi verilen genç avcı Buffy Summers'ın hikayesini anlatıyor.
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