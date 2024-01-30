Hollywood'da Bir Zamanların En Çok Kazanan Oyuncusu Olan Elizabeth Taylor'ın Hayatı Belgesel Seri Oluyor
Hollywood'da Bir Zamanların En Çok Kazanan Oyuncusu Olan Elizabeth Taylor'ın Hayatı Belgesel Seri Oluyor
Kariyeri boyunca iki kez Oscar kazanan ve bir dönem Hollywood'un en yüksek gelirli oyuncusu olan Elizabeth Taylor'ın hayatı bir belgesel serisine konu oluyor. Belgeselin yapımcıları arasında ise Kim Kardashian yer alıyor. Detaylar içerikte. 👇
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Sinema tarihinin efsanevi yıldızlarından biri olan, 2011 yılında kaybettiğimiz Elizabeth Taylor’ın hayatının belgeselleştirilmesi için hazırlıklara başlandı.
Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian tarafından yapımcılığı üstlenilecek bu belgesel serisi "Elizabeth Taylor: Rebel Superstar" (Elizabeth Taylor: Asi Süperstar) adıyla yayınlanacak.
Üç bölümden oluşacak bu belgesel Elizabeth Taylor'ın hayatını ve mirasını detaylı bir şekilde işleyecek. Taylor'ın ailesi, arkadaşları ve rol arkadaşlarının katkılarıyla onun kariyerinin daha az bilinen yönlerine ışık tutulacak.
Taylor'ın Hollywood'da hızla yükselişini, dönemin en çok kazanan oyuncusu oluşunu anlatacak olan belgesel, ses kayıtları, röportajlar ve görüntüler gibi daha önce yayınlanmamış materyalleri içerecek.
Kim Kardashian, projeye dair yaptığı açıklamada Elizabeth Taylor'ın her zaman kendine özgü bir savaşçı olduğunu belirtti.
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Elizabeth Taylor'ın sinema kariyeri henüz 10 yaşındayken başladı. İlk filmi 1942'de çekilen "There's One Born Every Minute" ile beyazperdeye adım attı.
Taylor'ın yıldızının parladığı an ise 1944'te 20th Century Fox tarafından finanse edilen ve Clarence Brown'un yönettiği "National Velvet" filmiyle geldi.
Taylor, kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı ve "Who's Afraid of Virginia Woolf?" ve "Butterfield 8" filmleriyle iki kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.
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