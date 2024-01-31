Idris Elba Başrollü Aksiyon Dizisi "Hijack" 2. Sezonuyla Ekranla Geri Dönmeye Hazırlanıyor!
Idris Elba Başrollü Aksiyon Dizisi "Hijack" 2. Sezonuyla Ekranla Geri Dönmeye Hazırlanıyor!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/d...
Idris Elba'nın başrolünü üstlendiği aksiyon dolu dizi 'Hijack', Apple TV tarafından ikinci sezon onayını aldı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Apple TV+'ın geçen yıl büyük beğeni toplayan "Hijack" dizisi, ikinci sezon onayını resmi olarak aldı. İlk sezonun başarısının ardından, diziye devam etme kararı alındı ve bu kararla birlikte sevilen karakter Sam Nelson'a hayat veren Idris Elba'nın da geri dönüşü kesinleşti.
Dizide dramatik bir hikaye neredeyse gerçek zamanlı olarak bizlere aktarılıyor. Dubai'den Londra'ya seyahat eden bir uçak, korsanlar tarafından ele geçiriliyor ve bu yedi saatlik yolculuk boyunca yaşanan tansiyon dolu anlar izleyicinin nefesini kesiyor.
Diziyi "1. Sezonun ardından izleyici reaksiyonunun beni ne denli şaşırttığını anlatamam" diye ifade eden Elba, merakla beklenen yeni sezon hakkında ipuçları verdi:
Elba "Sam Nelson'ın yeni durumuyla ne gibi sürprizlerle karşılaşacağını şimdilik saklı tutuyoruz ancak şunu garanti edebilirim ki yüksek enerjimizi ve heyecanımızı geri getiriyoruz" şeklinde konuştu.
Dizi dünyasının başarılı ismi Elba, George Kay ve Jim Field Smith'in kurduğu Idiotlamp Productions ile yönetici yapımcı koltuğuna tekrar oturacak.
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60Forty Films'in tanınmış isimleri Jamie Laurenson, Hakan Kousetta ve Tom Nash de yönetici yapımcılar arasında yerlerini alacak.
Ayrıca, Field Smith dizinin baş yönetmenlik görevini üstlenerek kadrodaki yerini koruyor.
Siz "Hijack"i izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
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