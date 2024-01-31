Evlilik, Aşk ve Komedinin Buluştuğu Şahan Gökbakar'ın Yeni Filmi "Erdal ile Ece" Şimdiden Çok Eleştirildi

Aşk ve komedi unsurlarını bir araya getiren Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen yeni filmi Erdal ile Ece'den yeni bir afiş yayınlandı. Filmin yeni afişi Gökbakar'ın eski filmi Celal ile Ceren'le kıyaslandı ve izleyicilere 'Şahan Gökbakar tekrara mı düştü?' dedirtti.

Detaylar...