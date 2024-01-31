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Evlilik, Aşk ve Komedinin Buluştuğu Şahan Gökbakar'ın Yeni Filmi "Erdal ile Ece" Şimdiden Çok Eleştirildi

Evlilik, Aşk ve Komedinin Buluştuğu Şahan Gökbakar'ın Yeni Filmi "Erdal ile Ece" Şimdiden Çok Eleştirildi

Şahan Gökbakar
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 20:48

Aşk ve komedi unsurlarını bir araya getiren Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen yeni filmi Erdal ile Ece'den yeni bir afiş yayınlandı. Filmin yeni afişi Gökbakar'ın eski filmi Celal ile Ceren'le kıyaslandı ve izleyicilere 'Şahan Gökbakar tekrara mı düştü?' dedirtti.

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Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'den sonra yeni filmi Erdal ile Ece'yle sinemalara geri dönüyor!

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'den sonra yeni filmi Erdal ile Ece'yle sinemalara geri dönüyor!

Ünlü komedyenin başarılı oyuncu Seda Türkmen ile birlikte rol alacağı "Erdal ile Ece" adlı sinema filminin yönetmen koltuğunda usta isim Togan Gökbakar oturuyor.

Ünlü komedyenin başarılı oyuncu Seda Türkmen ile birlikte rol alacağı "Erdal ile Ece" adlı sinema filminin yönetmen koltuğunda usta isim Togan Gökbakar oturuyor.

Bir evlilik ve aşk komedisi izleyeceğimiz Erdal ile Ece'den geçtiğimiz saatlerde ilk afiş yayınlandı!

Bir evlilik ve aşk komedisi izleyeceğimiz Erdal ile Ece'den geçtiğimiz saatlerde ilk afiş yayınlandı!

Filmin afişine izleyicilerden ilk tepkiler de geldi ancak Erdal ile Ece, Gökbakar'ın eski filmlerinden Celal ile Ceren'le kıyaslandı. Hatta birçok izleyici Gökbakar'ın tekrara düştüğünü düşündü.

Filmin afişine izleyicilerden ilk tepkiler de geldi ancak Erdal ile Ece, Gökbakar'ın eski filmlerinden Celal ile Ceren'le kıyaslandı. Hatta birçok izleyici Gökbakar'ın tekrara düştüğünü düşündü.

Gelin Erdal ile Ece afişine izleyiciler ne yorum yapmış birlikte bakalım!

Gelin Erdal ile Ece afişine izleyiciler ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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Siz Gökbakar'ın yeni filmini izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Gökbakar'ın yeni filmini izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Fırat Zengin

Bu ülke Cumali Ceber gibi aptal bir karakterin filmini gördü. Ondan daha iyi olduğuna eminim. En azından tekrara düşmüş olsa da komiktir.