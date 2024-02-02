Sinemalarda Bu Hafta: Ahmet Kural'ın 'Efsane' Filminden 'Aşk Mevsimi'ne 7 Film Vizyonda!

Özet: Ailesiyle birlikte Çorum'da yaşayan Sadık, binlerce yıllık bir aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmaktadır. Lezzeti ve şifasıyla bilinen yoğurtların sırrı, yoğurtları yapan ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanır. Ancak bir yaz günü kar yağması her şeyi değiştirecektir. Efsaneye göre yaz günü kar yağarsa yoğurdun sırrı bir başkasına aktarılmalıdır aksi taktirde ailenin başına büyük bir felaket gelecektir. Dede bir an önce el vermek için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm üyelerini bir araya toplamak ister. Buna Sadık'ın ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür, dedelerinden el alıp yoğurdun sırrını öğrenebilmek için amansız bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Cemile Canyurt, Sadi Celil Cengiz