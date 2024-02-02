Sinemalarda Bu Hafta: Ahmet Kural'ın 'Efsane' Filminden 'Aşk Mevsimi'ne 7 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: Ahmet Kural'ın 'Efsane' Filminden 'Aşk Mevsimi'ne 7 Film Vizyonda!
Şubat ayının ilk haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen Ahmet Kural'ın 'Efsane' filminden biyografi türündeki filmlere kadar toplamda 7 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
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1. Aşk Mevsimi
2. Efsane
3. Sadık Ahmet
4. Öğretmenler Odası
5. Argylle: Gizli Casus
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6. Hannas 2
7. Bars
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