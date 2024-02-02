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Sinemalarda Bu Hafta: Ahmet Kural'ın 'Efsane' Filminden 'Aşk Mevsimi'ne 7 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: Ahmet Kural'ın 'Efsane' Filminden 'Aşk Mevsimi'ne 7 Film Vizyonda!

Sinema film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 10:54

Şubat ayının ilk haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen Ahmet Kural'ın 'Efsane' filminden biyografi türündeki filmlere kadar toplamda 7 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 

Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇

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1. Aşk Mevsimi

1. Aşk Mevsimi

Özet: Gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman geçtikçe nasıl şekillendiğini gözler önüne seriliyor. Şirin ve Ali Yaman'ın hikayesi onlar henüz çok gençken Bozcaada'da başlar. Ancak geçen yılların ardından ilişkileri içinden çıkılmaz bir hal alır.

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoglu, Duygu Sarışın

2. Efsane

2. Efsane

Özet: Ailesiyle birlikte Çorum'da yaşayan Sadık, binlerce yıllık bir aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmaktadır. Lezzeti ve şifasıyla bilinen yoğurtların sırrı, yoğurtları yapan ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanır. Ancak bir yaz günü kar yağması her şeyi değiştirecektir. Efsaneye göre yaz günü kar yağarsa yoğurdun sırrı bir başkasına aktarılmalıdır aksi taktirde ailenin başına büyük bir felaket gelecektir. Dede bir an önce el vermek için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm üyelerini bir araya toplamak ister. Buna Sadık'ın ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür, dedelerinden el alıp yoğurdun sırrını öğrenebilmek için amansız bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Cemile Canyurt, Sadi Celil Cengiz

3. Sadık Ahmet

3. Sadık Ahmet

Özet: Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri olan Doktor Sadık Ahmet'in hayat hikayesini konu ediyor. 1947 yılında Gümilcine’de doğan Sadık Ahmet, tıp eğitimini tamamlayarak doktor olur. Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin birçok hakkının devlet tarafından hiçe sayılması üzerine Dr. Sadık Ahmet, siyasi bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: Hakan Yonat

Oyuncular: Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erdal Beşikçioğlu

4. Öğretmenler Odası

4. Öğretmenler Odası

Özet: Carla, bir matematik ve spor öğretmenidir ve sadece okulunda değil, genel olarak işinde de yenidir. Gelir gelmez orada hırsızlık olduğunu anlar. Şimdi bu durumla başa çıkabilirdi ama yapmak istemediği şey tam olarak buydu. Hala bozulmamış idealizmiyle araştırmaya başlar ve özellikle meslektaşları, ebeveynleri ve öğrencileri arasında bir anlayış eksikliği ile karşılaşır. Ayrıca asıl şüpheli, öğrencisi Oskar'ın annesidir. İşte o zaman Carla, idealinin gerçekle pek bağdaştırılamayacağını fark etmeye başlar.

Yönetmen: İlker Çatak

Oyuncular: Leonie Benesch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak

5. Argylle: Gizli Casus

5. Argylle: Gizli Casus

Özet: Argylle: Gizli Casus, Argylle adında dünyanın en büyük casusunu takip ediyor. Hafıza kaybı yaşayan bir romancı, yavaş yavaş hafızasını geri kazanır ve adının Argylle olduğunu, bir zamanlar dünya çapında bir casus olduğunu hatırlar. Bu durumun ardından Argylle, kendisini dünyayı dolaşmasına neden olacak bir maceranın içinde bulur.

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill

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6. Hannas 2

6. Hannas 2

Özet: Hannas 2, ailelerinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine kaçmaya karar veren bir çiftin yaşadıklarını konu ediyor. Ali ve Jale, ilişkilerini ailelerine açıkladıklarında beklenmedik bir tepki ile karşı karşıya kalırlar. Aileleri onların ilişkisine kesinlikle karşıdır. Ne olursa olsun birbirlerinden vazgeçmek istemeyen Ali ve Jale, şehir dışına kaçmaya karar verirler. Bir tanıdıklarının evinde kalan Ali ve Jale, burada paranormal olaylar yaşamaya başlar.

Yönetmen: Gökhan Arı

Oyuncular: Oğuz Şenol, Sibel Ecenur Öztürk, Tayfun Sav

7. Bars

7. Bars

Özet: Soyu tükenmiş olan Anadolu parsına dair bir iz bulmak isteyen zoolog olan Emre ve Veysel, bu amaçla Anadolu'da bir yolculuğa çıkar. Veysel, bu efsanevi varlığın insanların kaybedip aradıkları bir tarafı olduğuna inanırken Emre'nin amacı parsın yıllar boyunu çekilmemiş fotoğrafını çekmeyi başarabilmektir. Foto-kapan yerleştiren Emre ve Veysel, yakaladıkları görüntülerin parsa ait olduğunu kanıtlayamazlar. Bu sırada ikilinin dikkatini fotoğraf için konuştukları yetkililerin odalarında gördükleri pars tahnitleri çeker ve tedirgin olurlar.

Yönetmen: Orçun Köksal

Oyuncular: Görkem Kasal, Münircan Cindoruk, Ali Seçkiner Alıcı

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