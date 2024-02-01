Beyaz Yakalının Gizem Dolu Dramasını Anlatan 'Severance' Dizisinden 2. Sezon Müjdesi Geldi!
Beyaz Yakalının Gizem Dolu Dramasını Anlatan 'Severance' Dizisinden 2. Sezon Müjdesi Geldi!
Kaynak: https://kayiprihtim.com/haber/severan...
2022 yılında yayın hayatına başlayan ve ilk sezonuyla 2 dalda Emmy Ödülü’ne layık görülen 'Severance' dizisinin yeni sezon çekimlerine başlandı.
İlk kamera arkası görüntü geldi bile. Buyurun detaylara birlikte bakalım. 👇
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En iyi dizi dahil birçok dalda Emmy ödülüne aday gösterilen 2022 yapımı 'Severance' dizisi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.
Özgün hikâye diline sahip olmasıyla dikkat çeken dizi eleştirmenlerden de övgü dolu yorumlar almıştı.
Bilim kurgu türündeki dizi ilk sezonun ardından devam edip etmeyeceğiyle ilgili net bir açıklama yapmamıştı.
2 yılı bulan bekleyişle beraber Apple TV+ ocak ayının başında projeye resmi olarak devam edeceklerini duyurdu.
Oyuncu kadrosunda John Turturo, Christopher Walken ve Patricia Arquette’in yer aldığı dizi, insanların bilinçlerinin iki parçasının birbirinden ayrıldığında insanlara neler olabileceği konusunu işliyor.
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Yeni sezonun konusu henüz gizli tutulurken yapımın oyuncu kadrosuna Gwendoline Christie, John Noble ve Alia Shawkat gibi yetenekli isimler dahil oldu.
Apple TV+ yapım aşamasına geçtiği açıklanan dizinin yeni sezonundan ilk kamera arkası görüntüsünü paylaştı.
Siyah-beyaz formattaki karede Adam Scott tarafından canlandırılan Mark Scout koşarken görülüyor.👇
Yeni sezonla ilgili detayları merakla bekliyoruz.
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