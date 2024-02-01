Başrolünde Martin Freeman'ın Yer Aldığı Gerilim Filmi 'Queen Of Bones'dan Yeni Detaylar Geldi!
Başrolünde Martin Freeman'ın Yer Aldığı Gerilim Filmi 'Queen Of Bones'dan Yeni Detaylar Geldi!
Kaynak: https://onedio.com/haber/basrolunde-m...
Başrollerinde Julia Butters, Jacob Tremblay, Martin Freeman ve Taylor Schilling'in yer aldığı gerilim filmi 'Queen Of Bones'u sizler için inceledik.
Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başrollerinde Julia Butters, Jacob Tremblay, Martin Freeman ve Taylor Schilling'in yer aldığı gerilim filmi 'Queen Of Bones' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Martin Freeman en son 'Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega ile 'Miller's Girl' filminde başrol oynamaya hazırlanıyordu. Ancak henüz tarih netleşmemişti.
'Queen Of Bones'un şubat ayındaki yurt içi prömiyeri Santa Barbara Film Festivali'nde yapılacak ve filmin bu yıl sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.
Robert Budreau tarafından yönetilen film, 1931 yılında iki kardeşin bodrumda İzlanda'ya özgü karanlık ritüelleri içeren bir kitap bulmaları ile ailenin başına sardıkları doğaüstü belayı anlatıyor.
Michael Burgner'ın orijinal senaryosuna dayanan Queen of Bones'un yapımcılığını Appian Way, Lumanity Productions ve Productivity Media üstlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yönetmen Robert Budreau, filmi ABD'nin satın almasıyla ilgili şunları söyledi: "Queen of Bones'u ABD'li izleyicilerle paylaşmak ve yetenekli oyuncu kadromuzun harika performanslarını sergilemek için Falling Forward ile çalışmaktan heyecan duyuyorum."
Filmin oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesi bizleri heyecanlandırdı. Sizin yorumlarınızı alalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda